Трамп в последнюю минуту отменил удары по ИрануНаш Брянск.Ru 02:37

с чего всё началось

Американская армия была приведена в состоянии полной боевой готовности к операции в мусульманской стране. После сбитого беспилотника ВВС США военный истеблишмент жестко давил на Дональда Трама о необходимости массированного удара по Ирану.

Трамп в последнюю минуту отменил удары по Ирану

Шоу-бизнес Умерла теща продюсера Бари Алибасова Сын российского продюсера Бари Алибасова сообщил, что два дня назад, во вторник, 18 июня, скончалась теща основателя группы "На-на".

Политика Жителям Ирландии запретили въезд на Украину за выкрики в поддержку ДНР Двум жителям Ирландии, которые выкрикивали в аэропорту «Борисполь» в Киеве «ДНР, вперед!», запретили сроком на 3 года въезд на территорию Украины.

Шоу-бизнес Бузова без штанов выступила перед школьниками в Кремле Певица Ольга Бузова выступила перед выпускниками школ на концерте в Кремле.

Политика Песков прокомментировал вопрос об обмене заключенными с Украиной Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Путина на "прямой линии" о том, что в Москве помнят об арестованном в Украине журналисте Кирилле Вышинском и что власти думают над темой обмена заключенными с Украиной.

Общество Путин поручил обеспечить тюменский поселок питьевой водой Село Каскара всего в 20 километрах от Тюмени, но почти у половины его жителей нет питьевой воды.

Происшествия РБК сообщает о задержании главы Пушкинского района Подмосковья ФСБ задержала главу Пушкинского района Подмосковья. Евгения Жиркова подозревают в получении взятки и превышении полномочий.

Происшествия В Саратове возбудили дело против экс-главы «Почты России» Следователи возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении бывшего директора УФПС Саратовской области - филиала ФГУП "Почта России", сообщает в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ региона.

Авто Продажи кроссоверов SsangYong в России окончательно прекращены На российском автомобильном рынке завершились продажи кроссоверов марки SsangYong.

Политика На Украине заявили об угрозе потери страной газотранспортной системы Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne заявил, что в случае потери страной газотранспортной системы (ГТС), Киев ждёт «югославский сценарий».

Политика Зеленский внес в Раду законопроект против «кнопкодавства» Президент Украины Зеленский внес в парламент проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами.

Театры Курентзис уходит с поста худрука Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис прекращает работу в качестве худрука Пермского театра оперы и балета, который он возглавляет с 2011 года.

Шоу-бизнес Племянник Аллы Пугачевой сыграл свадьбу Ранее Влад был в браке, его сына Сергея воспитывает Примадонна. Гузель же из Казани, ранее она также состояла в браке.

Происшествия На петербургском пляже произошла массовая драка На пляже Верхнего Суздальского озера в Санкт-Петербурге произошла массовая драка, сообщило региональное ГУ МВД.

Экономика Орешкин призвал остановить рост «пузыря» в потребкредитовании Глава Минэкономики Максим Орешкин заявил о необходимости остановить разрастание «пузыря» в сфере потребительского кредитования.

Общество МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.

Экономика Промышленность в Карелии пошла на спад Рост промышленного производства, наблюдавшийся в Карелии в 2017-2018 годах сменила спадом по итогам первых 5 месяцев 2019 года.

Шоу-бизнес Кейт Миддлтон заподозрили в беременности Сегодня, 20 июня, ряд западных СМИ сообщил, что 37-летняя герцогиня Кембриджская ждет четвертого ребенка.

Шоу-бизнес Дмитрий Шепелев объяснил, почему не публикует фото с сыном Дмитрий Шепелев рассказал, почему старается не выкладывать в сеть фото сына. В последнее время телеведущего буквально атаковали хейтеры.

Политика Россияне не отменяют поездки в Грузию на фоне протестов в Тбилиси Российский союз туриндустрии не владеет информацией об отменах туров в Грузию, рассказала «Интерфаксу» пресс-секретарь организации Ирина Тюрина.

Политика Лукашенко наградил Кадырова орденом Дружбы народов и назвал братом Президент Белоруссии Александр Лукашенко вручил главе Чечни Рамзану Кадырову орден Дружбы народов, сообщило белорусское агентство БелТА.

Армия и оружие Украина отказалась прекращать обстрелы Донбасса Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что ВСУ не прекратят открывать ответный огонь в Донбассе.

Общество СК признал ошибкой идею сажать медиков за врачебные ошибки В СКР объяснили публикацию законопроекта, предусматривающего лишение свободы медиков, ошибкой: на сайте был опубликован вариант документа, обсуждавшийся в 2018 году и раскритикованный профессиональным врачебным сообществом.

Происшествия Чеченский правозащитник Оюб Титиев вышел на свободу Глава грозненского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюб Титиев, осужденный на четыре года колонии-поселения за хранение наркотиков, досрочно вышел на свободу, говорится в сообщении центра.