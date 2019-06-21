Армия и оружие
Трамп в последнюю минуту отменил удары по ИрануНаш Брянск.Ru 02:37
Американская армия была приведена в состоянии полной боевой готовности к операции в мусульманской стране. После сбитого беспилотника ВВС США военный истеблишмент жестко давил на Дональда Трама о необходимости массированного удара по Ирану.
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с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп в четверг, 20 июня, утвердил нанесение ударов по Ирану в ответ на сбитый американский дрон, но затем отозвал свое решение, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.РБКвчера в 23:12
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