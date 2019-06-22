Политика

NYT: Трамп отменил удар по Ирану, последовав совету ведущего Fox NewsТАСС вчера в 22:43

Президент США Дональд Трамп прислушался к совету одного из своих любимых ведущих телеканала Fox News Такера Карлсона перед тем, как отменить удар по Ирану, сообщила в пятницу газета The New York Times.
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Удар по «ястребам»: Трамп отказался нападать на Иран ради переизбрания

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РБК00:09
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Такер Карлсон
Американский журналист
Американский политический обозреватель. Придерживается консервативных взглядов. Ведет свою передачу на Fox News под названием Tucker Carlson Tonight . Также является создателем и бывшим шеф-редактором новостного сайта The Daily Caller.
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