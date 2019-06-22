NYT: Трамп отменил удар по Ирану, последовав совету ведущего Fox NewsТАСС вчера в 22:43

Президент США Дональд Трамп прислушался к совету одного из своих любимых ведущих телеканала Fox News Такера Карлсона перед тем, как отменить удар по Ирану, сообщила в пятницу газета The New York Times.

Политика Президент России запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию Как сообщает издание «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу Кремля, с 8 июля российские авиакомпании больше не могут осуществлять пассажирские воздушные перевозки на территорию Грузии.

Армия и оружие Трамп: в случае войны Иран столкнется с невиданными разрушениями Дональд Трамп считает, что в случае войны с США Иран столкнется с "невиданными доселе разрушениями".

Авто В Германии отзывают около 60 тысяч дизельных Mercedes Федеральное автотранспортное ведомство ФРГ (KBA) объявило об отзыве порядка 60 тысяч дизельных автомобилей модели Mercedes-Benz GLK 220 CDI.

Политика Кафе в Тбилиси взвинтили на 20% цены для россиян Кафе в Батуми заявило о повышении цен в меню для российских туристов на 20%. Об этом сообщает портал Грузия Online.

Политика Президент Грузии обвинила Россию в беспорядках в Тбилиси Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в организации беспорядков в Тбилиси.

Армия и оружие Российский Су-24 пролетел вблизи авианосца Испании в Балтийском море Российский бомбардировщик Су-24 пролетел рядом с испанским авианосцем Juan Саrlоs I, когда тот выполнял маневры на учениях НАТО в Балтийском море.

Политика Пушков отреагировал на недовольство Грузии остановкой турпотока из РФ По мнению российского сенатора, грузинским властям надо высказывать свои претензии жителям Грузии, которые устроили беспорядки Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и связям со СМИ Алексей Пушков прокомментировал недовольство Грузии по поводу остановки туристического потока из России.

Экономика Курс биткоина превысил $11 тысяч впервые с марта 2018 года В ночь на 22 июня впервые с мая прошлого года стоимость биткоина преодолела отметку в $10 тыс.

Общество Минпромторг придумал, как справиться с недоливом бензина на АЗС По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, предлагается введение контрольной закупки топлива на АЗС, а также информирование, в том числе через СМИ, о выявленных нарушениях.

Происшествия В Дагестане 11 человек пострадали в ДТП с пассажирской маршруткой ДТП произошло около двух часов дня. В результате травмы различной степени тяжести получили одиннадцать человек, из них один ребенок.

Шоу-бизнес Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировали Несколько приступов астмы произошли в ночь на субботу у народной артистки России Лидии Федосеевой-Шукшиной, она госпитализирована.

Автоспорт В Honda сломали пломбы на силовой установке Квята Как выяснилось, менять элементы в Honda не собираются, но сломали пломбы намеренно – чтобы минимизировать штрафы в будущем.

Футбол Ди Франческо возглавил «Сампдорию» Пресс-служба "Сампдории" сообщает, что Эусебио Ди Франческо стал новым главным тренером команды, как это и ожидалось ранее.

Технологии Компьютерные игры начнут использовать в школах с целью обучения В ведомстве указали, что такие средства обучения в школах и колледжах позволят сформировать нужные навыки для использования современных информационных технологий не только у учеников, но и у педагогов, сообщает Национальная служба новостей.

Общество Роскомнадзор заблокировал крупный аниме-портал Anidub Один из крупнейших российских аниме-ресурсов Anidub заблокирован по просьбе Роскомнадзора. Об рассказали представители сайта.