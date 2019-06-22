Политика
NYT: Трамп отменил удар по Ирану, последовав совету ведущего Fox NewsТАСС вчера в 22:43
Президент США Дональд Трамп прислушался к совету одного из своих любимых ведущих телеканала Fox News Такера Карлсона перед тем, как отменить удар по Ирану, сообщила в пятницу газета The New York Times.
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Трамп отменил удар по Ирану по совету ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона
Вести.Ruвчера в 23:14
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