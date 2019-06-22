Политика
NYT: Трамп отменил удар по Ирану после совета ведущего Fox NewsДождь 03:50
Президент США Дональд Трамп отменил удар по иранским объектам после совета одного из своих любимых ведущих Fox News Такера Карлсона. Об этом пишет The New York Times. На днях в беседе с президентом Карлсон выразил мнение о том, что ответ на сбитый беспилотник был бы «полным сумасшествием».
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Трамп отменил удар по Ирану по совету ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона
Вести.Ruвчера в 23:14
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