NYT: Трамп одобрил удары по Ирану, но позже отменил решениеТАСС вчера в 23:45

с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп одобрил нанесение ударов по Ирану после того, как вооруженные силы этой страны сбили американский беспилотник, однако позже отменил их. Об этом сообщила в четверг газета The New York Times.

NYT: Трамп одобрил удары по Ирану, но позже отменил решение

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