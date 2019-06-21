Армия и оружие
NYT: Трамп одобрил удары по Ирану, но позже отменил решениеТАСС вчера в 23:45
Президент США Дональд Трамп одобрил нанесение ударов по Ирану после того, как вооруженные силы этой страны сбили американский беспилотник, однако позже отменил их. Об этом сообщила в четверг газета The New York Times.
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с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп в четверг, 20 июня, утвердил нанесение ударов по Ирану в ответ на сбитый американский дрон, но затем отозвал свое решение, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.РБКвчера в 23:12
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