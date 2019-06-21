Армия и оружие

NYT: Трамп одобрил удары по Ирану, но позже отменил решениеТАСС вчера в 23:45

Президент США Дональд Трамп одобрил нанесение ударов по Ирану после того, как вооруженные силы этой страны сбили американский беспилотник, однако позже отменил их. Об этом сообщила в четверг газета The New York Times.
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Президент США Дональд Трамп в четверг, 20 июня, утвердил нанесение ударов по Ирану в ответ на сбитый американский дрон, но затем отозвал свое решение, пишет
 газета The New York Times со ссылкой на источники.
РБКвчера в 23:12

Подробнее о событии

Трамп приказал ударить по Ирану, но затем передумал, сообщает NYT

Газета.Ru03:03

NYT узнала об отмене в последний момент Трампом решения об ударе по Ирану

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СМИ узнали об одобрении Дональдом Трампом ударов по Ирану

Говорит Москвавчера в 23:58

NYT: Трамп одобрил удары по Ирану, но позже отменил решение

ТАССвчера в 23:45

Трамп одобрил удары по Ирану, но затем передумал, пишет NYT

РИА Новости01:24

NYT: Трамп одобрил удары по Ирану, но затем отменил решение

RT на русскомвчера в 23:25

Президент США Дональд Трамп, по некоторым данным, одобрил удар по Ирану в ответ на сбитый беспилотник

Эхо Москвы02:02
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 04:42, Вашингтон
Армия и оружие

В Иране опубликовали видео уничтожения американского беспилотника

Иранские военные опубликовали видео, на котором, по их утверждению, показаны запуск зенитной ракеты и уничтожение беспилотника ВВС США над Ормузским проливом.
Обновлено в 02:40
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На Байконуре отложили запуск "Протона-М", сообщили в "Роскосмосе".
Обновлено в 02:14
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Журналист NYT назвал Поперечного женоненавистником и был уличен во лжи

Комик и блогер Данила Поперечный рассказал о том, как в материале американского издания The New York Times его несправедливо назвали женоненавистником.
Обновлено в 04:10
Армия и оружие

Иран предупредили о планируемом ударе США

Иран в ночь на пятницу получил информацию о планируемом ударе США.
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Политика

Команда президента Украины готовит Зеленского к встрече с Путиным

Команда президента Украины Владимира Зеленского готовится к встрече российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:09
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Китайский дрон обеспечит квантовую связь с воздуха

Обновлено вчера в 08:51
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Военный вертолет разбился в Токио при посадке

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Общество

Плату за отопление изменят в зависимости от этажности

С 2020 года в России планируется изменение тарифов на отопление в зависимости от этажности, сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.
Обновлено вчера в 05:19
Общество

Ученые назвали смертельную опасность долгого рабочего дня

Французские ученые пришли к выводу, что рабочий день более десяти часов повышает риск развития инсульта.
Обновлено в 04:12
Происшествия

В Ленобласти мужчина погиб из-за дважды сбитого лося

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Как встречают в мире летнее солнцестояние

Обновлено в 04:37
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Роскачество проверило приложения по доставке продуктов

Роскачество опубликовало новое исследование, в рамках которого эксперты проверили приложения сервисов по доставке продуктов.
Обновлено в 03:39
Транспорт

Проспект Академика Сахарова в Москве перекроют 23 июня из-за митинга

Ранее сообщалось, что на этот день правительство Москвы согласовало проведение митинга в поддержку журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 03:34
Политика

Российский ВЭБ подал иск к Украине в Стокгольмский арбитраж

Внешэкономбанк (ВЭБ) направил в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск к Украине и потребовал компенсации потерь, которые понес его украинский дочерний Проминвенвестбанк, сообщила госкорпорация.
Обновлено в 04:00
Футбол

Марадона опроверг слухи о наличии симптомов болезни Альцгеймера

Бывший игрок сборной Аргентины Диего Марадона заявил, что информация о наличии у него симптомов болезни Альцгеймера является ложной.
Обновлено в 03:28
Политика

Чешский президент призвал Украину смириться с потерей Крыма

Украине и мировому сообществу следует смириться с воссоединением Крыма с Россией, заявил президент Чехии Милош Земан в интервью телеканалу Barrandov.
Обновлено вчера в 21:03
Политика

Указ Зеленского о роспуске Верховной рады признали конституционным

Президент Украины Владимир Зеленский издал указ о роспуске Верховной рады.
Обновлено вчера в 11:36
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Бесплатная еда стала поводом для похода на свидания для трети женщин

Обновлено в 01:09
Музыка

Сын Уилла Смита обвинил Егора Крида в плагиате

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Обновлено вчера в 09:46
Наука

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Федеральная служба по интеллектуальной собственности представила результаты анализа патентов, выданных в 2018 года, а также опубликовала список "100 лучших изобретений 2018 года".
Обновлено в 04:11
Космос

Нибиру уничтожила магнитное поле Солнца: радиоактивный слой направился к Земле

Магнитное поле жизненно важного светила, несмотря на собственную крепость, не выдержало натиска планеты-убийцы, что стало причиной его уничтожения.
Обновлено вчера в 23:03
Общество

МВД предложило расширить полномочия инспекторов ГАИ

Эксперты министерства внутренних дел РФ обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которые могут затронуть интересы миллионов водителей, сообщила в пятницу газета "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 21:29
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Семь человек задержаны после массовой драки в Петербурге

Обновлено в 03:53
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В Госдуме назвали причастных к провокации в Тбилиси

К организации акций протеста против российской делегации на сессии Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси причастны не только грузинские радикалы, но и украинские парламентарии, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.
Обновлено в 03:51
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ЕС может отказаться признавать российские паспорта жителей Донбасса

Евросоюз планирует следить за развитием ситуации на востоке Украины и допускает вероятность отказа от признания российских паспортов, выданных жителям Донбасса.
Обновлено вчера в 17:55
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К дому Алибасова приехала полиция

К дому продюсера Бари Алибасова приехали два наряда полиции. Об этом сообщает телеканал «360».
Обновлено вчера в 14:19
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