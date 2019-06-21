Армия и оружие
NYT: Трамп одобрил удары по Ирану, но затем отменил решениеRT на русском вчера в 23:25
Американский лидер Дональд Трамп одобрил военные удары по Ирану после сообщений о сбитом беспилотнике Соединённых Штатов, но позже отменил операцию. Об этом информирует The New York Times со ссылкой на источники.
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с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп в четверг, 20 июня, утвердил нанесение ударов по Ирану в ответ на сбитый американский дрон, но затем отозвал свое решение, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.РБКвчера в 23:12
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Самым радикальным предложением стал отказ от административных арестов Кроме того, инспекторам могут позволить ограничивать действие водительских прав без суда.
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