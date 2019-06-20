NYT: Трамп одобрил удары по Ирану, но затем отменил решениеRT на русском вчера в 23:25

с чего всё началось

Американский лидер Дональд Трамп одобрил военные удары по Ирану после сообщений о сбитом беспилотнике Соединённых Штатов, но позже отменил операцию. Об этом информирует The New York Times со ссылкой на источники.

NYT: Трамп одобрил удары по Ирану, но затем отменил решение

Общество На официальном портале произошла врачебная ошибка СКР пообещал исключить лишение свободы для медиков Разработанный Следственным комитетом России (СКР) законопроект об уголовной ответственности врачей, вводящий две новые статьи в УК РФ, появился вчера на федеральном портале нормативных правовых актов.

Шоу-бизнес Скончалась теща композитора Бари Алибасова На днях скончалась теща знаменитого композитора Бари Алибасова. Женщина ушла из жизни в возрасте 81-го года от начальной стадии рака.

Политика Депутат Госдумы Гаврилов прокомментировал ситуацию в Тбилиси Депутат Госдумы Сергей Гаврилов прокомментировал начавшиеся 20 июня протесты в Тбилиси.

Происшествия В Хабаровске госпитализировали семью после лечения личинками паразитов Псевдо-вакцина оказалась взвесью живых личинок трихинелл — разновидности червей-паразитов. Через две недели их госпитализировали.

Политика ВЭБ подал иск к Украине в Стокгольмский арбитраж ВЭБ.РФ попытается добиться от Украины компенсаций за нарушения защиты прав инвесторов, соответствующий иск госкорпорация подала в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма, говорится в сообщении ВЭБа, поступившем в РБК.

Наука На Филиппинах обнаружили поедающего камень корабельного червя Ученые-биологи нашли на территории Филиппин (остров Бохоль) поедающего камень корабельного червя.

Музыка Неизвестная песня Фредди Меркьюри появилась в Сети В сети появился видеоролик с прежде неизвестной версией песни Фредди Меркьюри.

Общество МВД предложило расширить полномочия инспекторов ГАИ Самым радикальным предложением стал отказ от административных арестов Кроме того, инспекторам могут позволить ограничивать действие водительских прав без суда.

Происшествия Вертолет Ми-2 разбился на Кубани В Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Происшествия В Тверской области восемь человек пострадали в ДТП Автомобиль Chevrolet съехал в кювет на трассе в Тверской области, восемь человек, в том числе двое детей, пострадали, сообщила РИА Новости представитель управления ГИБДД УМВД России по области.

Спорт Медведева выступит на российском этапе Гран-при, Загитова — в Японии Российские фигуристы Евгения Медведева, Евгения Тарасова в паре с Владимиром Морозовым и Александра Трусова начнут сезон с этапа Гран-при в Канаде.

Космос Затраты NASA на лунную программу уже превысили план Специалисты из Счетной палаты США в докладе для Конгресса США заявили, что Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства уже превышает запланированные затраты на подготовку к пилотируемой миссии на естественный спутник нашей планеты.

Происшествия Курировавший правительство Петербурга офицер ФСБ пойман с 10 миллионами рублей Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд отправил под домашний арест оперативного сотрудника отдела Кировского района ФСБ 33-летнего капитана Кирилла Либена, задержанного при получении 10 миллионов рублей от предпринимателя.

Транспорт В России могут ввести новый штраф для автомобилистов В России могут ввести новый штраф для автомобилистов. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Наука По атомному радио впервые в истории передали музыку Первое в мире атомное радио, созданное физиками из Соединенных Штатов Америки, проиграло стереофоническую композицию, переданную при помощи амплитудной модуляции.

Авто Названы самые непопулярные автомобили у угонщиков в России Ранее в «АльфаСтраховании» составили рейтинг самых угоняемых автомобилей в России по итогам первого квартала 2019 года, основанный на анализе обращений клиентов, чьи машины были застрахованы по каско.

Общество Косаток из «китовой тюрьмы» перегружают в фуры Двух косаток из "китовой тюрьмы" в бухте Средняя в Приморье перегрузили в фуры.

Политика Путин ответил на вопрос о размере зарплат чиновников Путин заявил, что хотел бы повышения окладов рядовых работников до уровня министров, а не наоборот.

Общество Плату за отопление изменят в зависимости от этажности С 2020 года в России планируется изменение тарифов на отопление в зависимости от этажности, сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.

Политика Чешский президент призвал Украину смириться с потерей Крыма Украине и мировому сообществу следует смириться с воссоединением Крыма с Россией, заявил президент Чехии Милош Земан в интервью телеканалу Barrandov.

Политика Депутат Рады допустил, что Крым был «продан» Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» допустил, что Крым был «продан».

Политика Закон об оскорблении власти подвели под ЕСПЧ Россия не единственная страна, в которой действует «закон об оскорблении величия» – например, за оскорбление президента можно попасть под уголовную ответственность во Франции, говорит Гайнутдинов.

Финансы Курс доллара опустился до минимума с августа 2018 года В четверг, 20 июня, курс доллара опустился до 63,2 рубля — впервые с августа 2018 года.

Общество Летнее солнцестояние в этом году придется на 21 июня В 2019 году летнее солнцестояние произойдет в пятницу, 21 июня, в 18 часов 54 минуты по московскому времени В Челябинской области оно придется на 20 часов 54 минуты.

Армия и оружие Пентагон обвинил Россию в попытке изменить мировой порядок Петагон обвинил российскую сторону в попытке "изменить мировой порядок" после того, как Россия раскритиковала США за рост числа американских военных на Ближнем Востоке.

Авто Официально представлен глобальный кроссовер Kia Seltos Kia представила новый компактный кроссовер Seltos, который в том числе приедет и в Россию.

Финансы ФРС США второй раз в этом году помогла России Момент для размещения крайне удачный – рынки очень позитивно восприняли заявление ФРС США, говорит директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики «Альфа-капитала» Владимир Брагин.