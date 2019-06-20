Армия и оружие
NYT: Трамп одобрил удары по Ирану, но затем отменил решениеRT на русском вчера в 23:25
Американский лидер Дональд Трамп одобрил военные удары по Ирану после сообщений о сбитом беспилотнике Соединённых Штатов, но позже отменил операцию. Об этом информирует The New York Times со ссылкой на источники.
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с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп в четверг, 20 июня, утвердил нанесение ударов по Ирану в ответ на сбитый американский дрон, но затем отозвал свое решение, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.РБКвчера в 23:12
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 03:07, Вашингтон
Общество
На официальном портале произошла врачебная ошибка
СКР пообещал исключить лишение свободы для медиков Разработанный Следственным комитетом России (СКР) законопроект об уголовной ответственности врачей, вводящий две новые статьи в УК РФ, появился вчера на федеральном портале нормативных правовых актов.
Обновлено вчера в 19:20
Шоу-бизнес
Скончалась теща композитора Бари Алибасова
На днях скончалась теща знаменитого композитора Бари Алибасова. Женщина ушла из жизни в возрасте 81-го года от начальной стадии рака.
Обновлено в 01:42
Политика
Депутат Госдумы Гаврилов прокомментировал ситуацию в Тбилиси
Депутат Госдумы Сергей Гаврилов прокомментировал начавшиеся 20 июня протесты в Тбилиси.
Обновлено в 02:27
Происшествия
В Хабаровске госпитализировали семью после лечения личинками паразитов
Псевдо-вакцина оказалась взвесью живых личинок трихинелл — разновидности червей-паразитов. Через две недели их госпитализировали.
Обновлено в 01:30
Политика
ВЭБ подал иск к Украине в Стокгольмский арбитраж
ВЭБ.РФ попытается добиться от Украины компенсаций за нарушения защиты прав инвесторов, соответствующий иск госкорпорация подала в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма, говорится в сообщении ВЭБа, поступившем в РБК.
Обновлено вчера в 17:02
Наука
На Филиппинах обнаружили поедающего камень корабельного червя
Ученые-биологи нашли на территории Филиппин (остров Бохоль) поедающего камень корабельного червя.
Обновлено 19 июня в 14:49
Музыка
Неизвестная песня Фредди Меркьюри появилась в Сети
В сети появился видеоролик с прежде неизвестной версией песни Фредди Меркьюри.
Обновлено вчера в 21:01
Общество
Новую протечку в Тушинском тоннеле нашел «Коммерсантъ»
Обновлено в 00:46
Общество
МВД предложило расширить полномочия инспекторов ГАИ
Самым радикальным предложением стал отказ от административных арестов Кроме того, инспекторам могут позволить ограничивать действие водительских прав без суда.
Обновлено вчера в 21:29
Происшествия
Вертолет Ми-2 разбился на Кубани
В Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 02:51
Происшествия
В Тверской области восемь человек пострадали в ДТП
Автомобиль Chevrolet съехал в кювет на трассе в Тверской области, восемь человек, в том числе двое детей, пострадали, сообщила РИА Новости представитель управления ГИБДД УМВД России по области.
Обновлено в 02:42
Спорт
Медведева выступит на российском этапе Гран-при, Загитова — в Японии
Российские фигуристы Евгения Медведева, Евгения Тарасова в паре с Владимиром Морозовым и Александра Трусова начнут сезон с этапа Гран-при в Канаде.
Обновлено вчера в 11:09
Космос
Затраты NASA на лунную программу уже превысили план
Специалисты из Счетной палаты США в докладе для Конгресса США заявили, что Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства уже превышает запланированные затраты на подготовку к пилотируемой миссии на естественный спутник нашей планеты.
Обновлено вчера в 19:58
Происшествия
Курировавший правительство Петербурга офицер ФСБ пойман с 10 миллионами рублей
Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд отправил под домашний арест оперативного сотрудника отдела Кировского района ФСБ 33-летнего капитана Кирилла Либена, задержанного при получении 10 миллионов рублей от предпринимателя.
Обновлено в 02:51
Транспорт
В России могут ввести новый штраф для автомобилистов
В России могут ввести новый штраф для автомобилистов. Об этом сообщает «Парламентская газета».
Обновлено вчера в 03:20
Наука
По атомному радио впервые в истории передали музыку
Первое в мире атомное радио, созданное физиками из Соединенных Штатов Америки, проиграло стереофоническую композицию, переданную при помощи амплитудной модуляции.
Обновлено 19 июня в 07:39
Авто
Названы самые непопулярные автомобили у угонщиков в России
Ранее в «АльфаСтраховании» составили рейтинг самых угоняемых автомобилей в России по итогам первого квартала 2019 года, основанный на анализе обращений клиентов, чьи машины были застрахованы по каско.
Обновлено вчера в 06:03
Общество
Косаток из «китовой тюрьмы» перегружают в фуры
Двух косаток из "китовой тюрьмы" в бухте Средняя в Приморье перегрузили в фуры.
Обновлено вчера в 03:13
Политика
Путин ответил на вопрос о размере зарплат чиновников
Путин заявил, что хотел бы повышения окладов рядовых работников до уровня министров, а не наоборот.
Обновлено вчера в 07:43
Общество
Плату за отопление изменят в зависимости от этажности
С 2020 года в России планируется изменение тарифов на отопление в зависимости от этажности, сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.
Обновлено вчера в 05:19
Политика
Чешский президент призвал Украину смириться с потерей Крыма
Украине и мировому сообществу следует смириться с воссоединением Крыма с Россией, заявил президент Чехии Милош Земан в интервью телеканалу Barrandov.
Обновлено вчера в 21:03
Политика
Депутат Рады допустил, что Крым был «продан»
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» допустил, что Крым был «продан».
Обновлено вчера в 21:54
Футбол
Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры
Обновлено в 02:27
Политика
Закон об оскорблении власти подвели под ЕСПЧ
Россия не единственная страна, в которой действует «закон об оскорблении величия» – например, за оскорбление президента можно попасть под уголовную ответственность во Франции, говорит Гайнутдинов.
Обновлено вчера в 17:45
Финансы
Курс доллара опустился до минимума с августа 2018 года
В четверг, 20 июня, курс доллара опустился до 63,2 рубля — впервые с августа 2018 года.
Обновлено вчера в 07:04
Общество
Летнее солнцестояние в этом году придется на 21 июня
В 2019 году летнее солнцестояние произойдет в пятницу, 21 июня, в 18 часов 54 минуты по московскому времени В Челябинской области оно придется на 20 часов 54 минуты.
Обновлено 19 июня в 01:28
Армия и оружие
Пентагон обвинил Россию в попытке изменить мировой порядок
Петагон обвинил российскую сторону в попытке "изменить мировой порядок" после того, как Россия раскритиковала США за рост числа американских военных на Ближнем Востоке.
Обновлено вчера в 22:39
Авто
Официально представлен глобальный кроссовер Kia Seltos
Kia представила новый компактный кроссовер Seltos, который в том числе приедет и в Россию.
Обновлено вчера в 03:32
Финансы
ФРС США второй раз в этом году помогла России
Момент для размещения крайне удачный – рынки очень позитивно восприняли заявление ФРС США, говорит директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики «Альфа-капитала» Владимир Брагин.
Обновлено вчера в 07:21
Общество
Экс-глава алкомаркета «Магнум» замуровал вход в свою квартиру, которую продали на торгах за долги
Квартира площадью 122 квадратных метра на Хохрякова, 18 была продана в счет погашения долга перед одним из банков в 2017 году (по делу о банкротстве Савинова, которое несколько банков инициировали в 2011 году).
Обновлено вчера в 23:30