с чего всё началось

Вы верите, что провальная New York Times просто рассказала историю, с утверждением, что Соединенные Штаты существенно усилили кибератаки против России. Это настоящий акт предательства со стороны некогда великой газеты, готовой на все ради истории, любой истории, даже если она вредит нашей стране...

Спецслужбы США в течение последнего года стали значительно активнее, чем ранее, пытаться внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистему России. Об этом сообщается на сайте газеты The New York Times.

Религия Екатеринбургская епархия отказалась от строительства собора в сквере «В обращении [митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла] говорится об отказе от права строить храм в сквере у драмтеатра и о строительстве собора Святой великомученицы Екатерины на достойном ее святости месте», – говорится в сообщении.

Происшествия Глава автономии цыган рассказала свою версию конфликта в Чемодановке Президент федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметр представила свою версию причины массовой драки жителей пензенского села Чемодановка с цыганами.

Религия Православные празднуют День Святой Троицы В воскресенье, 16 июня, православные христиане отмечают День Святой Троицы (Пятидесятницу).

Происшествия На видео попало крушение самолета «Як-52» во время авиашоу в Польше Тело покойного мужчины и обломки самолета спасателям удалось извлечь из воды, а проведение авиашоу после ЧП решили приостановить.

Единоборства Тайсон Фьюри нокаутировал Тома Шварца и спел хит Aerosmith Тайсон взял микрофон и тонким, насколько это возможно, голосом исполнил отрывок из знаменитой песни американской группы Aerosmith "I Don't Want to Miss a Thing", выразив благодарность болельщикам, которые поддерживали его.

Хоккей «Сент-Луис» провел чемпионский парад По случаю победы в Кубке Стэнли в Сент-Луисе прошел чемпионский парад.

Происшествия В центре Киева прогремел мощный взрыв В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».

Происшествия Восемь человек погибли в ДТП в Воронежской области Число погибших в аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области увеличилось до восьми человек.

Общество 14-летняя дочь Моники Беллуччи вышла в свет 14-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя в минувшую субботу вышла в свет.

Кино В Италии умер режиссер «Укрощения строптивой» Франко Дзеффирелли В Риме на 97-м году жизни умер режиссер театра и кино Франко Дзеффирелли.

Общество Роспотребнадзор рассказал, как выбрать сладкую клубнику Сладость клубники можно выявить по черенку: если листки прилегают к ягоде плотно, то она с кислинкой; если есть расстояние - ягода сладкая.

Гаджеты Размеры Samsung Galaxy Note10 и Note10 Pro сравнили на живом фото На одном из фото стёкла размещены рядом и можно сравнить размеры будущих новинок друг с другом.

Наука Почти 400 методов лечения и медикаментов признали неэффективными Авторы обнаружили почти 400 аннулирований ранее заявленных открытий или новинок как основанных на недостаточных доказательствах.

Спорт Футболист Дмитрий Булыкин выдвинулся в Мосгордуму Экс-нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин заявил о намерении участвовать в выборах в Мосгордуму.

Армия и оружие В США оценили шансы истребителя F-15C против российского Су-57 Американский истребитель F-15C Eagle долгое время считался одним из самых лучших самолетов, однако для противостояния современным истребителям типа Су-57 ему нужна серьезная модернизация, пишет The National Interest.

Политика Зеленский пообещал инвестиции в Донбасс Президент Украины Владимир Зеленский пообещал иностранные инвестиции в инфраструктуру Донбасса.

Армия и оружие В ЛНР заявили, что Киев не уведомлял ОБСЕ о намерении развести силы В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что Киев не уведомлял ОБСЕ о намерении развести силы у станицы Луганской 16 июня.

Шоу-бизнес Диана Арбенина не разрешает детям заводить Instagram Певица любит рассказывать о них поклонникам и даже завела отдельный хештег для публикаций о детях - #мартемки.

Футбол СМИ: «Эвертон» ждёт предложения «Ньюкасла» по Влашичу Английский футбольный клуб «Эвертон» ждёт предложения от «Ньюкасл Юнайтед» по трансферу хорватского полузащитника Николы Влашича.