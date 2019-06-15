Политика
NYT: США усилили кибератаки на российскую энергосистемуВести.Ru вчера в 12:19
Спецслужбы США в течение последнего года стали значительно активнее, чем ранее, пытаться внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистему России. Об этом сообщается на сайте газеты The New York Times.
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Вы верите, что провальная New York Times просто рассказала историю, с утверждением, что Соединенные Штаты существенно усилили кибератаки против России. Это настоящий акт предательства со стороны некогда великой газеты, готовой на все ради истории, любой истории, даже если она вредит нашей стране...
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАМосковский Комсомолец 05:33
с чего всё началось
Ранее Лайф сообщал, что газета The New York Times опубликовала статью, в которой со ссылкой на неназванный источник утверждается, что США участили свои кибератаки на энергосистему России.Life.ruвчера в 22:04
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Трамп опроверг заявление NYT об активизации кибератак США на энергосистемы России
Вести.Ruвчера в 22:12
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Участники фестиваля StandUp не выступят в баре на улице Рубинштейна
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Армия и оружие
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Дело о поставке контрафактного масла в школы завели в Дагестане
Уголовное дело о поставке контрафактного масла в школы завели в Дагестане, сообщает РИА "Новости".
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