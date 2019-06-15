Политика

NYT: США усилили кибератаки на российскую энергосистемуВести.Ru 12:19

Спецслужбы США в течение последнего года стали значительно активнее, чем ранее, пытаться внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистему России. Об этом сообщается на сайте газеты The New York Times.
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с чего всё началось
США активизировали попытки внедрения в российские электросети, пишет
 The New York Times со ссылкой на нынешних и бывших сотрудников американского правительства.
РБК12:16

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NYT узнала об активизации США попыток внедрения в российские электросети

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NYT: США усилили кибератаки на российскую энергосистему

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NYT: США за последний год участили кибератаки против энергосистемы России

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Газета.Ru16:57

NYT: США участили кибератаки на российские электросети

RT на русском12:12

NYT: США участили кибератаки в отношении энергосистемы России

ТАСС11:57
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