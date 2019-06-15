Политика

NYT: США усилили кибератаки на российскую энергосистемуВести.Ru 12:19

Со ссылкой на неназванные источники, издание утверждает, что в последнее время США усилила развертывание киберинструментов для внедрения в энергосистему России.
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СМИ: США активизировали кибератаки в отношении энергосистемы России

Российская газета12:41

NYT: США усилили кибератаки на российские электросети

Газета.Ru12:23

NYT: США усилили кибератаки на российскую энергосистему

Вести.Ru12:19

США сделали предупреждение Путину через кибератаку

News.ru12:18

NYT узнала об активизации США попыток внедрения в российские электросети

РБК12:16

NYT: США участили кибератаки на российские электросети

RT на русском12:12

NYT: США участили кибератаки в отношении энергосистемы России

ТАСС11:57
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Технологии

В Сети появилось видео с ответом робота на издевательства людей

Обновлено в 08:39
Происшествия

Дело об убийстве в Чемодановке передали в центральный аппарат СК

Дела об убийстве в массовой драке жителя Чемодановки передали из Пензенской области в Главное следственное управление СК.
Обновлено в 12:25
Футбол

Нападающий сборной Бразилии: «Я бы здорово вписался в систему «Манчестер Юнайтед»

Нападающий сборной Бразилии и футбольного клуба «Гремио» Эвертон после победного матча национальной команды на Кубке Америки заявил, что хорошо вписался бы в систему «Манчестер Юнайтед».
Обновлено в 13:00
Происшествия

Девочка умерла от сердечного приступа на аттракционе в Анапе

Восьмилетняя девочка умерла после катания на одной из каруселей парка аттракционов на Пионерском проспекте в Анапе.
Обновлено в 11:18
Политика

Нюта Федермессер снялась с выборов в Мосгордуму

Обновлено в 04:56
Политика

В МИД России оценили мирное разрешение кризиса в Молдавии

Как сообщается на официальном сайте ведомства, в Москве «удовлетворены мирным разрешением политического кризиса в Молдавии».
Обновлено в 11:36
Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Обновлено вчера в 04:08
Шоу-бизнес

Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца

Обновлено в 04:36
Кино

Умер итальянский режиссёр Франко Дзеффирелли

Обновлено в 07:45
Энергетика

В «Укртрансгазе» сообщили о чрезвычайной ситуации на Украине

Оператор ГТС сообщил, что компания не может вовремя рассчитаться по контрактам на закупку газа для собственных нужд.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия

Появилось видео последствий жесткой посадки самолета в Краснодаре

Обновлено в 06:17
Общество

Желавших уехать в Канаду россиян переселят

Обновлено в 12:36
Футбол

Глушаков обратился к фанатам «Спартака»

Хавбек и капитан московского "Спартака" Денис Глушаков опубликовал в инстаграме обращение к болельщикам столичного клуба, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 12:31
Общество

Союз журналистов пригласил Голунова выступить на митинге 16 июня

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев пригласил журналиста Ивана Голунова выступить на митинге, который состоится в Москве 16 июня.
Обновлено в 09:43
Происшествия

На Украине нашли незаконный трубопровод по перекачке топлива из России

Обновлено в 11:47
Хоккей

Губернатор Миссури объявил 15 июня 2019 года днем «Сент-Луиса»

Губернатор американского штата Миссури Майк Парсон объявил 15 июня 2019 года днем клуба НХЛ "Сент-Луис Блюз", который по итогам сезона-2018/19 впервые стал обладателем Кубка Стэнли.
Обновлено в 11:16
Происшествия

Два взрыва прогремели в столице Сомали

Как минимум восемь человек погибли, 16 получили ранения в результате двух взрывов в столице Сомали городе Могадишо.
Обновлено в 11:18
Музыка

Загитова откатала номер под любимую песню Медведевой

Обновлено в 07:37
Политика

Мэр Риги раскритиковал идею о сносе памятника воинам-освободителям

В начале марта на рассмотрение парламента была передана очередная общественная инициатива по демонтажу памятника Советским воинам-освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков.
Обновлено в 07:29
Футбол

«Рубин» подписал контракт с футболистом донецкого «Шахтера»

Обновлено в 11:57
Общество

После тренировки в ЦПК астронавт Пармитано почувствовал себя носком

Обновлено в 12:47
Финансы

Первый раз за год Центробанк снизил ключевую ставку

Ряд экспертов в области экономики уверены, что в конце 2019 года россиян ждет повторное снижение ключевой ставки ЦБ, но есть и те, кто, с учетом постоянно меняющихся внешних факторов, считает, что говорить об этом пока рано.
Обновлено вчера в 07:20
Интернет

В WhatsApp обнаружен новый вид мошенничества

Выявлен новый вид мошенничества в мессенджере WhatsApp. Его обнаружила антивирусная компания ESET.
Обновлено в 00:49
Политика

Экс-глава МИД Австрии раскрыла детали приглашения Путина на свадьбу

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в эфире телеканала Puls 4 рассказала о том, как пригласила президента России Владимира Путина на свадьбу.
Обновлено в 11:22
Армия и оружие

Москва обескуражила Вашингтон гиперзвуковым оружием, считают китайские СМИ

Обновлено в 11:24
Культура

Экстренно госпитализирован Ален Делон

Обновлено вчера в 12:10
Армия и оружие

Сирийские военные отразили атаку террористов в Хаме

Обновлено в 08:23
Футбол

Франческо Тотти окончательно покинет «Рому»

Легенда римского футбольного клуба «Рома» Франческо Тотти покинет должность директора клуба.
Обновлено в 11:18
Политика

Премьер-министр Молдавии потребовала отставки Конституционного суда

Премьер-министр Молдавии Майя Санду потребовала отставки судей Конституционного суда, которые приняли решения о роспуске парламента и признании незаконным формирование правительства, а позднее отменили их.
Обновлено в 11:37
Космос

Илон Маск ответил на запуск картонного Рогозина в космос томичами

Илон Маск ответил на запуск картонного Рогозина в космос томичами Основатель SpaceX и Tesla Motors Илон Маск ответил на запуск картонного Дмитрия Рогозина на автомобиле в ближний космос, который совершили жители Томска.
Обновлено в 04:40
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