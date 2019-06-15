NYT: США усилили кибератаки на российскую энергосистемуВести.Ru 12:19

с чего всё началось

Спецслужбы США в течение последнего года стали значительно активнее, чем ранее, пытаться внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистему России. Об этом сообщается на сайте газеты The New York Times.

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Происшествия Цех ЦНИИмаша оперативно потушили В подмосковном Королеве на крыше одного из цехов Центрального научно-исследовательского института машиностроения случился пожар.

Футбол Сборная Украины впервые выиграла чемпионат мира по футболу U-20 Сборная Украины одержала волевую победу над командой Южной Кореи со счетом 3:1 в финальном матче чемпионата мира по футболу для игроков не старше 20 лет.

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Финансы Первый раз за год Центробанк снизил ключевую ставку Ряд экспертов в области экономики уверены, что в конце 2019 года россиян ждет повторное снижение ключевой ставки ЦБ, но есть и те, кто, с учетом постоянно меняющихся внешних факторов, считает, что говорить об этом пока рано.

Политика Лолите и Цекало припомнили шутку про Крым Украинский блогер Татьяна Микитенко на фестивале "Днепровский пост" напомнила о шутке Александра Цекало про Крым и Карпаты.

Общество Желавших уехать в Канаду россиян переселят Жителей города Киселевска в Кемеровской области, которые просили убежища в Канаде из-за частых подземных пожаров и плохой экологии, переселят, передает РИА "Новости".

Происшествия Старший сын хоккеиста Соколова пришел в сознание В день трагедии дома находились два ее сына: 18-летний Максим и 15-летний Арсений. Старший лежал без сознания с перерезанным горлом.

Политика КС Молдавии передумал распускать парламент Конституционный суд (КС) Молдавии аннулировал свои решения, принятые с 7 по 9 июня.

Политика В Японии отреагировали на заявление США об инциденте с танкерами Правительство Японии считает утверждения США о причастности Ирана к нападению на танкеры в Оманском заливе неубедительными и попросило Вашингтон предоставить дополнительные доказательства в поддержку высказанных предположений, сообщило агентство Киодо со ссылкой на несколько правительственных источников.

Космос Британский летчик нашел доказательства фальсификации полета США на Луну По словам Дэвида Брайанта, холм возле вершины Мауна-Кеа на Гавайях мог использоваться в качестве фона для некоторых отснятых материалов, которые затем транслировались по миру в качестве доказательств полета человека на Луне.

Здоровье Эпидемия лихорадки Денге объявлена властями в Таиланде Эпидемия лихорадки Денге объявлена властями в Таиланде. Об этом 15 июня сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Футбол Кафельников раскритиковал обращение Глушакова к фанатам Известный болельщик московского "Спартака" и самый титулованный теннисист России Евгений Кафельников прокомментировал недавнее заявление капитана столичного клуба Дениса Глушакова по поводу своего положения в команде, сообщает "Советский спорт".

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Политика Из 12 областей Украины поступили запросы на российское гражданство Как сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, из 12 областей Украины поступают просьбы об упрощённом получении российского гражданства.

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Происшествия Из-за бомбы времен Второй мировой войны эвакуировали часть Берлина Порядка трех тысяч жителей Берлина пришлось эвакуировать из-за обнаруженной бомбы времен Второй мировой войны.

Происшествия Ребенок попал в реанимацию после картинга в Подмосковье Сообщается, что в Пушкинском районе на детских соревнованиях по картингу ребенок не справился с управлением, его карт перевернулся и начался пожар.