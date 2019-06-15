Политика
NYT: США усилили кибератаки на российскую энергосистемуВести.Ru 12:19
Спецслужбы США в течение последнего года стали значительно активнее, чем ранее, пытаться внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистему России. Об этом сообщается на сайте газеты The New York Times.
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Кино
Скончался режиссер Франко Дзеффирелли
Великий итальянский режиссер Франко Дзеффирелли скончался в возрасте 96 лет. Об этом сообщает агентство ANSA.
Обновлено в 07:36
Происшествия
Цех ЦНИИмаша оперативно потушили
В подмосковном Королеве на крыше одного из цехов Центрального научно-исследовательского института машиностроения случился пожар.
Обновлено в 13:43
Происшествия
Утка с утятами спровоцировала ДТП в Петербурге
Обновлено в 13:49
Футбол
Сборная Украины впервые выиграла чемпионат мира по футболу U-20
Сборная Украины одержала волевую победу над командой Южной Кореи со счетом 3:1 в финальном матче чемпионата мира по футболу для игроков не старше 20 лет.
Обновлено в 14:02
Авто
Почему дорожают автомобили с пробегом
Подержанные машины дорожают, несмотря на начавшееся падение спроса на вторичном рынке.
Обновлено в 03:20
Футбол
Данченко перешел в казанский «Рубин»
Обновлено в 10:45
Общество
Во Франции пройдет 31-я акция протеста «желтых жилетов»
В некоторых городах демонстрации с участием "желтых жилетов" начались еще в пятницу.
Обновлено вчера в 17:37
Финансы
Первый раз за год Центробанк снизил ключевую ставку
Ряд экспертов в области экономики уверены, что в конце 2019 года россиян ждет повторное снижение ключевой ставки ЦБ, но есть и те, кто, с учетом постоянно меняющихся внешних факторов, считает, что говорить об этом пока рано.
Обновлено вчера в 07:20
Политика
Лолите и Цекало припомнили шутку про Крым
Украинский блогер Татьяна Микитенко на фестивале "Днепровский пост" напомнила о шутке Александра Цекало про Крым и Карпаты.
Обновлено в 13:00
Происшествия
Самолет совершил жесткую посадку в аэропорту Краснодара
Обновлено в 03:43
Общество
Желавших уехать в Канаду россиян переселят
Жителей города Киселевска в Кемеровской области, которые просили убежища в Канаде из-за частых подземных пожаров и плохой экологии, переселят, передает РИА "Новости".
Обновлено в 12:36
Наука
Иоганна Кеплера уличили в занятиях алхимией
Обновлено вчера в 04:50
Происшествия
Старший сын хоккеиста Соколова пришел в сознание
В день трагедии дома находились два ее сына: 18-летний Максим и 15-летний Арсений. Старший лежал без сознания с перерезанным горлом.
Обновлено вчера в 08:46
Политика
КС Молдавии передумал распускать парламент
Конституционный суд (КС) Молдавии аннулировал свои решения, принятые с 7 по 9 июня.
Обновлено в 07:35
Политика
В Японии отреагировали на заявление США об инциденте с танкерами
Правительство Японии считает утверждения США о причастности Ирана к нападению на танкеры в Оманском заливе неубедительными и попросило Вашингтон предоставить дополнительные доказательства в поддержку высказанных предположений, сообщило агентство Киодо со ссылкой на несколько правительственных источников.
Обновлено в 09:17
Космос
Британский летчик нашел доказательства фальсификации полета США на Луну
По словам Дэвида Брайанта, холм возле вершины Мауна-Кеа на Гавайях мог использоваться в качестве фона для некоторых отснятых материалов, которые затем транслировались по миру в качестве доказательств полета человека на Луне.
Обновлено в 11:36
Здоровье
Эпидемия лихорадки Денге объявлена властями в Таиланде
Эпидемия лихорадки Денге объявлена властями в Таиланде. Об этом 15 июня сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Обновлено в 07:09
Футбол
Кафельников раскритиковал обращение Глушакова к фанатам
Известный болельщик московского "Спартака" и самый титулованный теннисист России Евгений Кафельников прокомментировал недавнее заявление капитана столичного клуба Дениса Глушакова по поводу своего положения в команде, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:19
Авто
Названы марки авто, которые считают именно средством передвижения
Проведя опрос, эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 марок, к машинам которых владельцы относятся как к средству передвижения.
Обновлено вчера в 09:29
Происшествия
Суд отправил под домашний арест бизнесмена Худояна
Тверской суд Москвы отклонил ходатайство о заключении под стражу и отправил под домашний арест владельца компании "Оптима Девелопмент" Альберта Худояна, обвиняемого по делу о мошенничестве на 2 млрд рублей, сообщили в субботу ТАСС в суде.
Обновлено в 12:34
Политика
Из 12 областей Украины поступили запросы на российское гражданство
Как сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, из 12 областей Украины поступают просьбы об упрощённом получении российского гражданства.
Обновлено в 08:41
Политика
Трамп предрек беспрецедентный крах рынку США
Президент США Дональд Трамп заявил, что если его не переизберут на новый срок в 2020 году, американский рынок ждет беспрецедентный крах.
Обновлено в 12:59
Происшествия
Из-за бомбы времен Второй мировой войны эвакуировали часть Берлина
Порядка трех тысяч жителей Берлина пришлось эвакуировать из-за обнаруженной бомбы времен Второй мировой войны.
Обновлено в 01:12
Происшествия
Ребенок попал в реанимацию после картинга в Подмосковье
Сообщается, что в Пушкинском районе на детских соревнованиях по картингу ребенок не справился с управлением, его карт перевернулся и начался пожар.
Обновлено в 14:06
Музыка
Женщину-рэпера впервые включили в Зал славы авторов песен
Обновлено в 10:59
Политика
Трамп поведал об НЛО и обвале рынка
Президент США Дональд Трамп заявил, что не сильно верит в существование неопознанных летающих объектов (НЛО).
Обновлено в 10:46