Политика

NYT: США усилили кибератаки на российскую энергосистемуВести.Ru 12:19

Спецслужбы США в течение последнего года стали значительно активнее, чем ранее, пытаться внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистему России. Об этом сообщается на сайте газеты The New York Times.
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с чего всё началось
США активизировали попытки внедрения в российские электросети, пишет
 The New York Times со ссылкой на нынешних и бывших сотрудников американского правительства.
РБК12:16

Подробнее о событии

Российские энергосистемы стали целью американских спецслужб, сообщили СМИ

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NYT: США за последний год участили кибератаки против энергосистемы России

Коммерсантъ13:12

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Газета.Ru12:23

NYT узнала об активизации США попыток внедрения в российские электросети

РБК12:16

NYT: США участили кибератаки на российские электросети

RT на русском12:12

СМИ сообщили об учащении кибератак США по энергосистеме России

Rambler News Service12:53
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