с чего всё началось

Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов. Такое утверждение содержится в статье, опубликованной во вторник в газете The New York Times.

NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве

Кино Netflix представил первый кадр «Ведьмака» на Плотве Ранее Netflix опубликовал подборку фотографий главных героев «Ведьмака», а также представил постер и логотип сериала.

Происшествия Двум россиянам предъявили обвинение после ЧП во время салюта в Минске Двум гражданам России, арестованным по делу о ЧП на праздничном салюте в честь Дня независимости в Минске, предъявлено обвинение.

Экономика Кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 раза С 2014 года долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза.

Происшествия В Жуковском Ил-76 готовится к экстренной посадке Транспортный самолет Ил-76 готовится выполнить экстренную посадку в подмосковном аэропорту Жуковский после срабатывания датчика неисправности вентиляции салона, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Шоу-бизнес Отрекшийся от престола малайзийский король развелся с «Мисс Москва» Бывший король Малайзии Мухаммад V Келантан Султан развелся с обладательницей титула «Мисс Москва» 2015 года Оксаной Воеводиной.

Политика Володин представил свои предложения об изменении Конституции Спикер Госдумы Вячеслав Володин в статье «Живая Конституция развития», опубликованной в «Парламентской газете», объяснил свое предложение изменить Конституцию.

Общество Смолов пожертвовал деньги на ремонт сельского клуба Нападающий московского «Локомотива» и сборной России Федор Смолов, будучи гостем на YouTube-канале «Чикен Карри», перечислил 400 тысяч рублей на ремонт Дома культуры в селе Костин Лог в Алтайском крае.

Финансы Прибыль российских банков в первом полугодии превысила 1 трлн рублей "Прибыль (нетто) банковского сектора за первое полугодие 2019 года составила 1005 млрд рублей против 634 млрд рублей в январе - июне 2018 года", - отмечается в документе.

Культура В Петербурге госпитализировали актера Юрия Кузнецова, сообщили СМИ Заслуженный артист России Юрий Кузнецов экстренно госпитализирован в Санкт-Петербурге, сообщает Пятый канал.

Политика Лавров оценил перспективы отношений РФ и США В ближайшем будущем российско-американские отношения вряд ли улучшатся, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

Авто УАЗ предлагает всем желающим испытать «Патриот» с АКПП Возможность поучаствовать в тест-драйве «Патриота» с АКПП будет предоставлена с 29 июля до 14 августа.

Космос Роскосмос усомнился в безопасности кораблей Crew Dragon и Starliner У Роскосмоса есть сомнения по поводу безопасности полетов на американских аппаратах Starliner и Crew Dragon, об этом заявил глава пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.

Армия и оружие Партнеры России по ВТС продолжили закупать оружие вопреки санкциям Ряд российских партнеров по военно-техническому сотрудничеству задерживали выплаты по контрактам из-за санкций, но теперь долг уменьшился, и экономические ограничения не мешают закупать российское оружие, сообщил информированный источник.

Политика Что известно о крушении MH17 над Донбассом через 5 лет после катастрофы Пять лет назад в Донбассе потерпел крушение Boeing 777, направлявшийся из Амстердама в Куала-Лумпур. В авиакатастрофе погибли 298 человек.

Происшествия Россиянина приговорили за убийство в Мексике к 37 годам тюрьмы Гражданин России Алексей Макеев, обвиненный в Мексике в убийстве, приговорен судом к 37,5 года тюрьмы и выплате ущерба семье погибшего порядка 22 тысяч долларов.

Происшествия Суд заочно арестовал двух фигурантов дела полковника ФСБ Черкалина Московский гарнизонный военный суд (МГВС) санкционировал заочный арест двух фигурантов дела полковника ФСБ Кирилла Черкалина, следует из официальной базы суда.

Футбол «Спартак» подпишет контракт с полузащитником Мирзовым Контракт 26-летнего футболиста с москвичами рассчитан на три года. Как сообщает Чемпионат.com, клубы согласовали переход Мирзова.

Здоровье Роспотребнадзор назвал главный фактор развития рака Курение вызывает 90 процентов онкологических заболеваний, а также приводит к развитию коронарной болезни, хронического бронхита и эмфиземы, говорится на сайте Роспотребнадзора.

Армия и оружие Немецкое издание призывает Запад дать отпор «российской агрессии» Немецкое издание призвало Запад дать отпор "российской агрессии", поскольку, по словам авторов материала, Москва не собирается отказываться от своих новых ракет и не намерена спасать ДРСМД.

Наука Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.

Культура Алибасов побил участницу эфира «Пусть говорят» на Первом канале Бари Алибасов, участвовавший в программе "Пусть говорят", набросился в начале эфира на свою подругу Лиану.

Общество В Москве за сутки выпала четверть месячной нормы осадков Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости рассказал, что в Москве за прошедшие сутки выпала четверть месячной нормы осадков.

Общество Российский город попал в сотню самых безопасных в мире Нижний Новгород стал единственным городом России, попавшим в первую сотню списка. Ему присвоили почти 73 балла (53 место).

Финансы Экономист назвал «самый плохой день» для рубля Самым плохим днем для российской валюты может стать следующая пятница — 26 июля, об этом «Российской газете» рассказал эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.

Армия и оружие В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США в Европе Комитета по обороне и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО представил доклад, в котором указаны места размещения ядерного оружия США в Европе.