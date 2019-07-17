с чего всё началось

Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов. Такое утверждение содержится в статье, опубликованной во вторник в газете The New York Times.

NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве

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