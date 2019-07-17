Политика
NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в МосквеТАСС вчера в 19:32
Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов. Такое утверждение содержится в статье, опубликованной во вторник в газете The New York Times.
Читать в источнике
Оценить218
с чего всё началось
МИД России отказал в предоставлении виз 30 преподавателям Англо-американской школы, управляемой посольствами западных стран, пишет газета The New York Times со ссылкой на письмо члена совета учебного заведения и сотрудницу посольства США Хизер Бирнс.РБКвчера в 18:49
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 05:12, Ашберн
Политика
Порошенко не явился на допрос в Госбюро расследований Украины
Бывший президент Украины Пётр Порошенко не пришёл на допрос в Государственное бюро расследований.
Обновлено в 05:00
Политика
Спикер Госдумы предложил изменения в Конституцию
Усилить роль парламента Володин предлагает за счет участия Госдумы в формировании правительства, в том числе процедуры обсуждения кандидатов в министры.
Обновлено в 03:59
Армия и оружие
Первая партия из 8 тысяч автоматов АК-12 поступила на вооружение ЦВО
Первая партия автоматов нового поколения АК-12 из 8 тыс. единиц поступила в рамках гособоронзаказа на вооружение соединений и воинских частей Центрального военного округа (ЦВО).
Обновлено в 04:19
Общество
В России предложили заменить смартфоны в школах на «шкулфоны»
По мнению Чернышова, «шкулфон» сможет стать альтернативой возможному полному запрету на использование детьми обычных мобильных телефонов в школах.
Обновлено вчера в 23:00
Наука
Предсказана экологическая катастрофа в Сибири
Обновлено в 03:43
Политика
Семьи погибших при крушении «Боинга» над Донбассом обратились к России
Семьи людей, погибших при крушении малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года, обратились к России в связи с пятой годовщиной трагедии.
Обновлено вчера в 17:59
Армия и оружие
В Калининградской области достроили новый военный аэродром
Строительство нового военного аэродрома базирования морской авиации Балтийского флота завершено в Калининградской области.
Обновлено в 04:55
Происшествия
В Астрахани возбудили 17 уголовных дел против чиновников и бизнесменов
Следственный комитет расследует 17 уголовных дел в отношении астраханских чиновников и бизнесменов, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 03:53
Политика
За работу не преследуют: в ОБСЕ призвали Киев освободить Вышинского
Официальный представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал украинские власти освободить из тюрьмы руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
Обновлено в 03:12
Здоровье
Три опасных препарата в аптечках россиян назвал известный телеврач
О привычных, но опасных медицинских препаратах в бытовых аптечках россиян рассказал известный телеврач Александр Мясников в программе "О самом главном".
Обновлено вчера в 13:42
Происшествия
Засекреченный свидетель дал показания на Шишкана
Засекреченный свидетель рассказал о причастности предполагаемого вора в законе Олега Шишканова к хищениям земель спецназначения в Чеховском районе Подмосковья.
Обновлено в 03:14
Общество
Повышены штрафы за фиктивный техосмотр
Предусмотрены санкции за внесение фиктивных данных в единую информационную базу техосмотра.
Обновлено вчера в 10:10
Политика
Причины крушения Boeing-777 под Донецком до сих пор остаются загадкой
В Донецкой области 17 июля 2014 года потерпел крушение пассажирский лайнер Boeing-777, принадлежавший авиакомпании Malaysia Airlines.
Обновлено вчера в 17:01
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Происшествия
СКР выясняет причины массового отравления детей в Крыму
Почти все попавшие в больницу дети приехали в Крым на отдых из Республики Татарстан.
Обновлено в 01:53
Общество
Зауральцы увидят лунное затмение
Частичное лунное затмение состоится в ночь с 16 на 17 июля. Астрономическое явление увидят и жители Курганской области.
Обновлено 15 июля в 01:30
Кино
Четвертого «Тора» поставит Тайка Вайтити
Решив, что от добра добра не ищут, Disney и Marvel поручили режиссуру четвертого «Тора» Тайке Вайтити, поставившему третью часть франшизы.
Обновлено вчера в 15:12
Финансы
Назван самый плохой день для рубля
Российская валюта может утвердиться на отметке 61,90 рублей за доллар.
Обновлено в 03:44
Технологии
Число кибератак на умные устройства выросло в четыре раза
По итогам 2018 года был зафиксирован рост числа кибератак на умные устройства, такие как часы, смарт-телевизоры, детские игрушки, видеорегистраторы и холодильники.
Обновлено в 02:56
Футбол
«Спартак» подпишет контракт с полузащитником Мирзовым
Полузащитник сборной России и "Ростова" Резиуан Мирзов в ближайшее время станет игроком "Спартака".
Обновлено в 02:41
Наука
Слава петуху!
На рассвете кричат не только петухи — именно в это время суток раздаются голоса множества птиц.
Обновлено в 03:54
Общество
Главный нарколог Минздрава предложил выселить алкомаркеты на пустыри
Ранее, как писал News.ru, Минфин согласился с Минздравом, предлагавшим повысить «нижний порог» по продаже алкоголя до 21 года.
Обновлено в 04:59
Политика
В Кремле отреагировали на идею конфискации имущества коррупционеров
Комментируя предложения председателя СК Александра Бастрыкина, Песков отметил, что в Кремле пока не обсуждали его идеи о конфискации имущества коррупционеров и о доступе следователей к банковской тайне по делам о взяточничестве.
Обновлено вчера в 05:37
Общество
В канадском Ричмонд-Хилле разрешат оплачивать налоги криптовалютой
Город Ричмонд-Хилл, который находится в канадской провинции Онтарио, начнет принимать криптовалюту для уплаты налогов на имущество.
Обновлено в 05:01
Армия и оружие
Эстонские ополченцы разгромили морской спецназ Британии
"Более многочисленные эстонские войска сплотились и провели успешные блокирующие действия для отражения наступающих морских пехотинцев", - сообщает пресс-служба британского флота.
Обновлено в 03:12
Экономика
Минэкономразвития прорабатывает создание ОЭЗ в Грозном
Минэкономразвития РФ подготовило проект постановления правительства РФ о создании в Грозном особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа.
Обновлено вчера в 12:37
Происшествия
В Москве задержан водитель, сбивший полицейского и дорожного рабочего
Полицейские задержали водителя иномарки, который сбил сотрудника полиции и дорожного рабочего, которые были госпитализированы.
Обновлено в 01:30
Происшествия
Опубликовано новое видео пыток осужденных в ярославской колонии
В сети появилось новое видео с пытками осужденных из ярославской исправительной колонии №1 (ИК-1).
Обновлено в 04:54
Армия и оружие
Жириновский прокомментировал заявление Турчинова о Крымском мосте
Обновлено вчера в 23:02
Происшествия
В России ужесточили наказание за непропуск машин скорой помощи
Владельцам автомобилей, которые не пропустили карету скорой помощи, грозит штраф от трёх до пяти тысяч рублей и лишение прав на срок от трёх до 12 месяцев.
Обновлено вчера в 08:53