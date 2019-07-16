Политика
NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в МосквеТАСС вчера в 19:32
Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов. Такое утверждение содержится в статье, опубликованной во вторник в газете The New York Times.
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с чего всё началось
МИД России отказал в предоставлении виз 30 преподавателям Англо-американской школы, управляемой посольствами западных стран, пишет газета The New York Times со ссылкой на письмо члена совета учебного заведения и сотрудницу посольства США Хизер Бирнс.РБКвчера в 18:49
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У учителей Англо-американской школы в Москве возникли проблемы с визами в Россию
Взгляд.рувчера в 21:54
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