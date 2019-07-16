с чего всё началось

Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов. Такое утверждение содержится в статье, опубликованной во вторник в газете The New York Times.

NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве

Политика Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.

Общество Российский город попал в сотню самых безопасных в мире Нижний Новгород стал единственным городом России, попавшим в первую сотню списка. Ему присвоили почти 73 балла (53 место).

Экономика Кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 раза С 2014 года долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза.

Гаджеты Apple может вернуться к использованию легендарного радужного логотипа Либо же Apple может выпустить какие-то лимитированные версии с таким логотипом. Конечно, если эти слухи вообще правдивы.

Общество В Сицилии восстановят разрушенный город-призрак Город-призрак Поджореале, расположенный в Сицилии и разрушенный землетрясением полвека назад, может быть восстановлен.

Общество Сильный дождь в Благовещенске подтопил дворы, улицы и соцобъекты Обильные осадки в Благовещенске вызвали подтопление улиц, дворов, частного сектора и социальных учреждений, сообщила в среду журналистам пресс-служба городской администрации.

Происшествия На Украине найден мёртвым кандидат в депутаты Рады Кандидата в депутаты Верховной рады от "Оппозиционного блока" Василия Мосякина нашли мёртвым в Первомайске Николаевской области Украины, сообщил один из лидеров этой политической партии — Александр Вилкул — в прямом эфире телеканала ICTV.

Экономика Минэк предложил создать в Грозном экономическую зону за ₽4 млрд Из бюджета Чечни на реализацию проекта поступит 39,3 млн руб. "Создать особую экономическую зону промышленно-производственного типа на территории города Грозного Чеченской Республики на земельных участках, определяемых соглашением о создании особой экономической зоны промышленно-производственного типа", — говорится в проекте документа, который вынесен на общественное обсуждение.

Религия Крестным ходом в Екатеринбурге прошли 60 тысяч участников В Екатеринбурге порядка 60 000 человек прошли крестным ходом от Храма-на-крови к монастырю на Ганиной Яме.

Здоровье Ученые рассказали, какой чай разрушает зубы Группа исследователей из Швеции, представляющих Бернский университет, назвали напитки, наносящие наибольший ущерб зубной эмали.

Политика Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17 Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.

Политика Лавров назвал условия возобновления авиасообщения с Грузией Россия рассмотрит возможность возобновления авиасообщения с Грузией, если власти стабилизируют ситуацию в стране и устранят угрозы для безопасности россиян, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Общество ФНС прокомментировала сбой в едином реестре ЗАГСов Ранее 16 июля стало известно, что из-за сбоя в электронной системе по всей России остановилась выдача свидетельств о смерти, браке и рождении.

Происшествия Десятки детей госпитализировали из-за отравления в крымском лагере Более 30 детей госпитализированы из-за отравления в детском оздоровительном лагере в Крыму.

Политика Конгресс США принял резолюцию против «расистских высказываний» Трампа "Палата представителей решительно осуждает расистские высказывания президента Дональда Трампа, которые узаконили и укрепили боязнь и ненависть по отношению к новым американцам и людям с цветной кожей", - сказано в резолюции.

Происшествия Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон Представители Росгвардии не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину, сообщили в пресс-службе управления силового ведомства по Владимирской области в ответ на соответствующий запрос издания «ПроВладимир».

Футбол «Рубин» может арендовать Ломовицкого и Мостового Состав «Рубина» в ближайшее время могут пополнить на правах аренды полузащитники Александр Ломовицкий из «Спартака» и Андрей Мостовой из «Зенита», сообщил футбольный комментатор Нобель Арустамян.

Финансы Крупные банки начали заменять рубли на бонусы при кешбэке Почта Банк, наоборот, добавил к бонусам начисление рублей: в начале 2019 года он выпустил карту «Вездедоход» с рублевым кешбэком, ранее банк начислял только баллы.

Шоу-бизнес Смолов пожертвовал деньги на ремонт сельского клуба Нападающий московского «Локомотива» и сборной России Федор Смолов, будучи гостем на YouTube-канале «Чикен Карри», перечислил 400 тысяч рублей на ремонт Дома культуры в селе Костин Лог в Алтайском крае.

Экономика Карты Visa и Mastercard хотят запретить для получения льгот на проезд Карты международных платежных систем Visa и Mastercard могут запретить использовать для получения льгот на проезд и продукты питания, следует из поправок к закону о национальной платежной системе, которые комитет Госдумы по финрынку рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении.

Происшествия В Мексике россиянина приговорили к 37,5 годам тюрьмы за убийство Суд в Мексике приговорил россиянина Алексея Макеева к 37,5 годам тюрьмы за убийство, сообщается на сайте прокуратуры мексиканского штата Кинтата-Роо.

Космос «Протон-М» запустили в космос с заваренной и заклеенной трещиной Ранее News.ru сообщал, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил об устранении серьёзных неполадок, которые могли помешать запуску ракеты-носителя «Протон-М».