Экономика

NYT: Deutsche Bank выдал Трампу кредитов на сумму более $2 млрдТАСС вчера в 21:13

Германский банк Deutsche Bank в течение нескольких лет предоставил кредитов на общую сумму свыше $2 млрд Дональду Трампу до того, как он был избран президентом США.
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NYT: Deutsche Bank выдал Трампу кредиты на более чем $2 млрд

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NYT: Deutsche Bank выдал Трампу кредитов на сумму более $2 млрд

Газета.Ruвчера в 21:34

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СМИ сообщили, что Deutsche Bank выдал Трампу более 2 млрд долларов кредитов

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News.ruвчера в 23:10

NYT: Deutsche Bank выдал Трампу кредитов на сумму более $2 млрд

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