Экономика
NYT: Deutsche Bank выдал Трампу кредитов на сумму более $2 млрдТАСС вчера в 21:13
Германский банк Deutsche Bank в течение нескольких лет предоставил кредитов на общую сумму свыше $2 млрд Дональду Трампу до того, как он был избран президентом США.
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Шоу-бизнес
Отец Юлии Началовой рассказал новые факты о смерти дочери
Обновлено в 07:06
Авто
Семейство Bentley Continental GT получило мотор V8
Купе и кабриолет Bentley Continental GT V8 получат пневматическую подвеску с регулировкой жесткости, а также активную систему подавления кренов Dynamic Ride, которая помогает добиться высокой устойчивости автомобиля во время движения.
Обновлено в 00:43
Авто
Subaru начала продажи обновленного Subaru Legacy
Российские дилеры Subaru начали прием заказов на обновленный седан Subaru Legacy 2019 модельного года.
Обновлено в 06:10
Происшествия
Мигранты дали ответ после изнасилования россиянки мигрантами
Изнасилование в Якутске женщины мигрантами из Киргизии используется для разжигания межнациональной розни, заявил радиостанции «Говорит Москва» председатель центрального комитета Профсоюза трудящихся-мигрантов Ренат Каримов.
Обновлено в 06:39
Армия и оружие
Россия отказалась уничтожить комплексы с ракетой 9М729
В Министерстве иностранных дел (МИД) России заявили, что РФ не согласится на уничтожение комплексов с ракетой 9М729, дальность полета которой, по мнению США, якобы превышает нормы Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 05:30
Армия и оружие
Штаб командования ядерными силами США затопило
По данным на воскресенье, из 200 строений авиабазы полностью затоплены 30 - в том числе ангар E-4B, штаб 55-го авиакрыла, хранилища авиатоплива, ремонтная мастерская и километр взлетно-посадочной полосы.
Обновлено вчера в 04:50
Происшествия
После сообщения о бомбе Европарламент работает в штатном режиме
Европарламент работает в штатном режиме после сообщения о бомбе в Евроквартале Брюсселя, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 08:12
Происшествия
Голодный мальчик пытался разбудить мертвую бабушку в Подмосковье
В Деревне Ликино Одинцовского района Подмосковья шестилетний мальчик Миша несколько дней пытался разбудить свою мертвую бабушку, чтобы она накормила его, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник.
Обновлено в 06:58
Политика
Путин призвал Генпрокуратуру усилить защиту прав предпринимателей
Президент России Владимир Путин призвал Генеральную прокуратуру РФ и региональных прокуроров «оказывать предпринимателям эффективную помощь и поддержку в отстаивании их законных прав и интересов».
Обновлено в 08:02
Транспорт
Тахографы начнут сообщать о нарушениях водителей онлайн
Минтранс тестирует единую информационную систему, которая позволит в онлайн-режиме контролировать грузовой транспорт и пассажирские автобусы, оснащенные тахографами.
Обновлено вчера в 19:14
Политика
Кремль надеется на приход к власти на Украине «президента мира»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле ждут, что к власти на Украине в результате выборов придет президент мира, а не войны.
Обновлено в 06:44
Политика
Путин пошутил про нехватку средств у евреев на синагогу в Крыму
Во время встречи с крымскими общественниками президент России Владимир Путин пошутил про нехватку денег у евреев после сообщения руководителя еврейской общины Бенджамина Вольфа о задержке строительства синагоги из-за финансового вопроса.
Обновлено вчера в 14:32
Шоу-бизнес
Алсу показала редкую фотографию с мужем в день их кружевной свадьбы
В минувший понедельник, 18 марта, популярная певица Алсу поделилась нежной фотографией в блоге. На ней она запечатлена в обнимку с мужем.
Обновлено вчера в 16:58
Политика
Меркачева: Калви просит не политизировать его дело
Американский бизнесмен, основатель Baring Vostok Майкл Калви, которого обвиняют в особо крупном мошенничестве, просит не политизировать его дело.
Обновлено в 06:38
Происшествия
Пассажирка автобуса в Латвии напала на водителя из-за русского языка
В Даугавпилсском автобусном парке заявили, что конфликт произошел не из-за языка Жительница Латвии напала на русскоговорящего водителя автобуса из-за того, что она проехала нужную остановку, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 01:21
Политика
Строители соединили наземную и морскую часть «Турецкого потока»
В Турции завершили работы по соединению морской и наземной частей газопровода «Турецкий поток».
Обновлено в 06:39
Хоккей
Россиянин из НХЛ призвал власть дать соотечественникам свободу
Российский хоккеист «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров высказался против законов о контроле Интернета в России со стороны государства и поддержал соотечественника Артемия Панарина, выступившего с похожим заявлением.
Обновлено в 07:17
Авто
В США начали расследовать массовые возгорания Hyundai и Kia
Агентство напоминает, что в 2015 году Hyundai отозвал 470 тысяч седанов Sonata в связи с возможными проблемами с двигателями Theta II, которые использовались и на автомобилях Kia.
Обновлено вчера в 18:26
Экономика
Набсовет Сбербанка рекомендовал акционерам переизбрать Грефа
Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал акционерам на годовом собрании переизбрать нынешнего президента, председателя правления банка Германа Грефа на новый срок.
Обновлено в 08:23
Транспорт
Власти Петербурга планируют заменить все автобусы на электробусы
Правительство Санкт-Петербурга в перспективе намерено полностью заменить автобусы города на более экологичные электробусы.
Обновлено в 08:15
Общество
Власти Москвы подобрали еще пять площадок реновации
В рамках программы реновации подобрано пять дополнительных стартовых площадок, сообщил во вторник журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Обновлено в 06:28
Общество
Познер назвал отличие русских от европейцев
Мнение журналиста приводится на сайте «Познер Online». В качестве примера Познер привел ситуацию с престижной школой рядом с его домом.
Обновлено в 06:57
Футбол
Зобнин пропустит как минимум месяц из-за травмы
Полузащитник московского "Спартака" и сборной России по футболу Роман Зобнин выбыл как минимум на месяц из-за перелома костей правой кисти, сообщается на официальном сайте "красно-белых".
Обновлено в 07:18
Наука
Археологи описали конструкцию древнейшего новгородского моста
Деревянный мост X века, который соединял Славин и Людин концы (районы) города был построен на срубных опорах, а длина пролета моста составляла 17 метров.
Обновлено в 07:18
Культура
Наталья Орейро заявила, что чувствует себя почти русской
Обновлено в 06:33
Хоккей
«Металлург» подписал новый контракт с Кошечкиным
Обновлено в 07:23
Кино
Умер кинорежиссёр Марлен Хуциев
Обновлено в 01:46
Наука
Фермилаб изучит призрачные частицы и новые взаимодействия на модернизированном ускорителе
Обновлено вчера в 09:56