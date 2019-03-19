NYT: Deutsche Bank выдал Трампу кредитов на сумму более $2 млрдТАСС вчера в 21:13

Германский банк Deutsche Bank в течение нескольких лет предоставил кредитов на общую сумму свыше $2 млрд Дональду Трампу до того, как он был избран президентом США.

NYT: Deutsche Bank выдал Трампу кредитов на сумму более $2 млрд

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