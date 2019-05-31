Экономика

НТВ сообщил о выводе Ходорковским из России $51 млрдRusvesna.su вчера в 08:14

Согласно расследованию телеканала НТВ, которое связано с бизнесменом и приватизацией ЮКОСа в 1990-х годах, под названием «Кровавая империя Михаила Ходорковского», на эту сумму были выведены дивиденды миноритарных акционеров, а большая часть средств в настоящее время находится в Нидерландах.
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Российский предприниматель, общественный и политический деятель, публицист. В 1997-2004 гг. был совладельцем и главой нефтяной компании «ЮКОС».
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