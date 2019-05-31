Экономика
НТВ сообщил о выводе Ходорковским из России $51 млрдRusvesna.su вчера в 08:14
Согласно расследованию телеканала НТВ, которое связано с бизнесменом и приватизацией ЮКОСа в 1990-х годах, под названием «Кровавая империя Михаила Ходорковского», на эту сумму были выведены дивиденды миноритарных акционеров, а большая часть средств в настоящее время находится в Нидерландах.
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