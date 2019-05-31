Экономика
НТВ сообщил о новом деле ЮКОСа и выводе Ходорковским более $50 млрдРБК 08:18
По словам Каримова, деньги получили первый директор ЮКОСа Сергей Муравленко, первый вице-президент компании Виктор Казаков (в настоящее время является депутатом Госдумы от «Единой России»), вице-президент Виктор Иваненко и один из учредителей компании Юрий Голубев.
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 16:47, Ашберн
Политика
Зеленский в ближайшее время посетит Париж
Президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить Париж в самое ближайшее время.
Обновлено в 14:46
Общество
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Свердловское отделение Союза архитекторов России сформировало пять предпочтительных площадок для храма Святой Екатерины.
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Петербуржцы пожаловались на рекламу о кастрации неверных мужей
Петербуржцы пожаловались в антимонопольное ведомство на рекламный щит ветеринарной клиники.
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Общество
Названы сферы труда, где наиболее востребованы пенсионеры
Ранее сообщалось, что самыми востребованными профессиями в РФ были названы повар и продавец-кассир.
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Шоу-бизнес
Вернулись чувства: Николаев и Королева выставили общение напоказ
Певец и композитор Игорь Николаев поздравил свою бывшую жену Наташу Королеву с днем рождения, опубликовав в инстаграме отрывок из песни "Прощайте, детские мечты".
Обновлено в 14:47
Футбол
Московское «Динамо» усилилось футболистом сборной Польши
Полузащитник «Легии» Себастьян Шиманьский стал новичком московского «Динамо».
Обновлено в 15:51
Здоровье
В Ленобласти трое малышей заболели корью
Уточняется, что двое детей живут в поселке Сосново. Ни у одного из малышей не было прививки против кори.
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Футбол
«Челси» согласился отпустить Сарри в Италию
Руководство лондонского "Челси" разрешило главному тренеру команды Маурицио Сарри покинуть клуб, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:11
Политика
Песков сравнил поведение США с Диким Западом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США ведут себя на энергетическом рынке как во времена Дикого Запада.
Обновлено в 15:33
Экономика
РБК: Чемезов предупредил правительство о риске остановки вагоностроительных заводов
Глава Ростеха Сергей Чемезов попросил правительство поддержать производство грузовых вагонов, предупредив о риске остановки заводов и стагнации отрасли.
Обновлено в 16:18
Политика
На Украине обяжут изменять написание русских фамилий
Новая редакция "Украинского правописания" обяжет изменить написание некоторых русских фамилий.
Обновлено в 15:23
Транспорт
В Москве появились парковочные инспекторы на роликовых коньках
Отмечается, что помимо контроля оплаты парковки специалисты на роликовых коньках будут выявлять автомобили, припаркованные с нарушением правил, а также следить за состоянием дорожных знаков, табличек и разметки.
Обновлено в 11:32
Шоу-бизнес
Нюша в откровенном мини-платье посетила pre-party фестиваля «Жара»
Для вечеринки Нюша, которая в ноябре прошлого года впервые стала мамой, надела светлое мини-платье с глубоким декольте, волосы знаменитость предпочла не заплетать.
Обновлено в 12:00
Авто
Обнародованы дебютные снимки 4-дверного пикапа Lada 4x4
Независимые художники ресурса «Колёса.ру» решили показать, как бы смотрелась эта модель в образе тюнингованного пикапа с четырьмя дверьми.
Обновлено в 16:34
Гаджеты
Недорогие флагманы Honor 20 и Honor 20 Pro появились в продаже
Бренд Honor дал старт китайским продажам смартфонов Honor 20 и Honor 20 Pro, которые были представлены неделю назад.
Обновлено в 14:33
Игры
Игроки смогут посетить многие локации из последнего трейлера Death Stranding
После публикации последнего трейлера Death Stranding с датой релиза игры, поклонники творчества Хидэо Кодзимы (Hideo Kojima) забросали геймдизайнера вопросами в твиттере.
Обновлено в 09:30
Шоу-бизнес
Фанаты Началовой добавляют землю с ее могилы в чай и суп
Обновлено в 08:11
Общество
Рабочего «Севмаша», который показывал Путину плакат, оштрафовали
Сотрудника «Севмаша» Евгения Романенко оштрафовали на 10 тысяч рублей за развёрнутый на церемонии спуска на воду АПЛ «Белгород» 23 апреля баннер с обращением к президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 07:34
Общество
Какие изменения ожидают жителей России с 1 июня
В России с 1 июня вступают в силу ряд изменений, среди которых отмена роуминга и изменения в ОСАГО.
Обновлено в 01:22
Политика
Захарова высмеяла пропажу секретных серверов СНБО на Украине
Недавнее таинственное исчезновение серверов с информацией под грифом «секретно» из ситуационной комнаты Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Обновлено в 15:03
Авто
Электрический Mini Cooper смог отбуксировать 150-тонный Boeing
В рамках совместного проекта BMW Group и Lufthansa Cargo компактный электрокар отбуксировал 150-тонный грузовой самолет от места погрузки.
Обновлено в 06:23
Происшествия
В московском метро назвали последние сбои в подземке нетипичными
«Инциденты нетипичные для метро и не угрожали безопасности пассажиров», — заключили на предприятии.
Обновлено в 16:30
Политика
Трамп объявил о введении пошлины на все товары из Мексики
С 10 июня США вводят пошлину в размере 5% на все товары из Мексики.
Обновлено вчера в 21:05
Культура
Брат участницы «Голоса» написал заявление на Алсу
Интернет-пользователи резко отреагировали на скандал вокруг детского "Голоса", обвинив родителей Абрамовой в подкупе голосов для дочери.
Обновлено в 03:48
Происшествия
В Москве подросток-зацепер погиб на железной дороге
"Организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося", - сказала Марковская.
Обновлено в 15:10
Происшествия
В Астрахани должника по алиментам достали из могилы
Обновлено в 03:28
Политика
Против Порошенко возбудили дело о захвате власти
Против экс-главы Украины Петра Порошенко возбудили дело о захвате власти, передает РИА "Новости" со ссылкой на юриста Андрея Портнова.
Обновлено в 08:52
Политика
Депутат Рады предрек ГТС Украины судьбу металлолома
Украинская газотранспортная система (ГТС) со следующего года превратиться в «металлолом» из-за отсутствия газового контракта с Россией, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Вадим Рабинович.
Обновлено вчера в 21:58
Кино
Роберт Паттинсон получил роль Бэтмена
Киностудия Warner Bros. утвердила кандидатуру британского актёра Роберта Паттинсона на роль Брюса Уэйна в картине режиссёра и продюсера Мэтта Ривза «Бэтмен», сообщает издание Deadline.
Обновлено в 14:53