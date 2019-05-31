Экономика

НТВ сообщил о новом деле ЮКОСа и выводе Ходорковским более $50 млрдРБК вчера в 08:18

По словам Каримова, деньги получили первый директор ЮКОСа Сергей Муравленко, первый вице-президент компании Виктор Казаков (в настоящее время является депутатом Госдумы от «Единой России»), вице-президент Виктор Иваненко и один из учредителей компании Юрий Голубев.
Читать в источнике

Подробнее о событии

НТВ выпустил фильм «Кровавая империя Михаила Ходорковского»

Эхо Москвывчера в 10:04

Ходорковский вывел деньги ЮКОСа в структуру Quadrum, сообщили СМИ

РИА Новостивчера в 06:56

НТВ сообщил о новом деле ЮКОСа и выводе Ходорковским более $50 млрд

РБКвчера в 08:18

Советник генпрокурора РФ заявил, что руководители ЮКОСа вывели за рубеж $51 млрд

ТАССвчера в 08:12

НТВ раскрыл схему о выводе Ходорковским $51 млрд из России

Газета.Ruвчера в 10:09

Ходорковский получил контроль над ЮКОСом, перечислив руководству $250 млн

НТВвчера в 06:30

На НТВ вышел фильм о выводе Ходорковским $51 млрд за границу

Коммерсантъвчера в 08:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 02:01, Ашберн

Как Ходорковский захватил ЮКОС

Вести.UZвчера в 08:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 02:01, Ашберн
Авто

Новые правила тюнинга автомобилей вступили в силу в России

С июня в России вступили в силу новые правила внесения изменений в конструкцию автомобилей и других видов транспорта.
Обновлено вчера в 19:42
Хоккей

НХЛ закрыла дело по скандальному видео с участием Кузнецова

"Вашингтон" опубликовал заявление по скандальному видео с Кузнецовым // Кузнецов извинился перед "Вашингтоном" и болельщиками за скандальное видео Евгений Кузнецов: "Я никогда не употреблял наркотики и не собираюсь"
Обновлено вчера в 10:42
Происшествия

Четыре вагона пассажирского поезда сошли с рельсов в Забайкалье

Обновлено в 00:54
Футбол

Турецкий клуб намерен перехватить Влашича у ЦСКА

Турецкий "Бешикташ" заинтересован в трансфере хорватского полузащитника Николы Влашича, который минувший сезон провел на правах аренды в московском ЦСКА, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 00:45
Происшествия

Число жертв стрельбы в Вирджинии возросло до 12 человек

Обновлено вчера в 23:32
Космос

Космонавты забрали провисевшее в космосе 10 лет полотенце

Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работ в открытом космосе забрали полотенце, провисевшее снаружи Международной космической станции десять лет.
Обновлено 29 мая в 14:55
Экономика

Военные и топ-менеджеры стали главными оптимистами в оценке роста доходов

Распределение оценок от 1 («повышение доходов крайне маловероятно») до 5 («вполне осуществимо») показало, что 61% военнослужащих и 60% руководителей считают реалистичным повышение своих денежных доходов.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес

Стилист Рогов осудил Собчак за высказывания об одежде Бузовой

Стилист Александр Рогов назвал неэтичным поведение Ксении Собчак, рассказавшей в своем YouTube-шоу, что один «очень модный» дизайнер просил ее повлиять на Ольгу Бузову, чтобы певица не носила вещи его бренда.
Обновлено вчера в 11:25
Наука

Сушеная голубика улучшила здоровье сердца при метаболическом синдроме

Употребление сушеной смеси, эквивалентной 150 граммам голубики в день, может существенно снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у людей с метаболическим синдромом: примерно на 12–15 процентов.
Обновлено вчера в 09:57
Футбол

Мостовой поделился прогнозом на финал Лиги чемпионов

Экс-полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой поделился ожиданиями в преддверии финала Лиги чемпионов, передает Sport24.
Обновлено вчера в 23:30
Политика

Трамп исключил Индию из числа получающих торговые льготы стран

Президент Дональд Трамп исключил Индию из числа стран, получающих торговые льготы в рамках Генеральной системы преференций США (GSP), говорится в заявлении Белого дома.
Обновлено в 01:28
Происшествия

Чемпиона Европы по тхэквондо похитили в Москве ради 12 млн рублей

Чемпиона России и Европы по тхэквондо Сергея Чмуля похитили 24 мая и удерживали его почти неделю, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 10:56
Общество

«Мираторг» подал два иска о защите деловой репутации

Агропромышленный холдинг «Мираторг» подал в Арбитражный суд Московской области два иска о защите деловой репутации.
Обновлено вчера в 11:06
Здоровье

Три человека на Гавайях заразились червями, пожирающими мозг

Обновлено вчера в 10:35
Шоу-бизнес

Игорь Николаев поздравил бывшую жену Наташу Королеву с днем рождения

Игорь Николаев поздравил бывшую жену Наташу Королеву с днем рождения Напомним, что Игорь Николаев и Наташа Королева поженились в 1992 году.
Обновлено вчера в 09:51
Общество

Ветер перемен: астрологи назвали, кого в июне ждут изменения в жизни

Изменения в лучшую сторону начнутся в рабочих процессах. Есть вероятность, что в июне представители знака отправятся в путешествие.
Обновлено вчера в 15:56
Происшествия

Суд вернул в прокуратуру дело о попытке теракта на концерте Киркорова

Адвокаты же указали, что Киркоров с концертом выступал не в ресторане, а на Летней эстраде местной филармонии.
Обновлено в 01:29
Происшествия

Глава Раменского района уволился после задержания за убийство

Обновлено вчера в 14:52
Политика

Амстердам «принял во внимание» претензии Малайзии по катастрофе MH17

В правительстве Нидерландов заявили, что приняли во внимание критические заявления премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамади относительно расследования крушения малайзийского Boeing в небе над Донбассом в июле 2014 года.
Обновлено в 01:25
Авто

Mazda сообщила российские цены на обновленный кроссовер Mazda CX-5

Обновлено вчера в 08:07
Экономика

Суд арестовал имущество братьев Ананьевых на 282 млрд рублей

В общей сложности под арест попало имущество стоимостью 282 млрд руб. Промсвязьбанк подал иск к компании экс-владельцев на 3 млрд рублей Промсвязьбанк направил иск о взыскании потерь от убыточных сделок своих бывших топ-менеджеров в 2018 году.
Обновлено вчера в 01:21
Политика

ВЦИОМ сообщил о новой методике опроса по рейтингу доверия Путину

ВЦИОМ в пятницу опубликовал на своем сайте опрос о доверии политикам, который был проведен по новой методике.
Обновлено вчера в 12:36
Кино

Фильм «Борат» разрушил брак Памелы Андерсон

Режиссер комедийного фильма 2006 года, сыгравший главную роль в своей картине, рассказал The Daily Beast, что после премьеры "Бората" ему написала Памела Андерсон.
Обновлено в 01:25
Общество

В Петербурге возмутились предложением кастрировать мужей бесплатно

Жители Петербурга возмутились рекламным объявлением ветклиники, которое появилось у станции метро "Улица Дыбенко".
Обновлено вчера в 10:04
Политика

Вице-премьер Украины пригрозил власти переворотом из-за языка

Вице-премьер Украины Павел Розенко пригрозил власти страны переворотом, если она отменит принятый ранее закон об исключительности украинского языка.
Обновлено в 01:24
Происшествия

Полиция разыскивает кассира из Башкирии, укравшую 23 миллиона рублей

Четыре дня назад Хайруллина вынула из кассы девять миллионов рублей, почти 141 тысячу долларов и более 100 тысяч евро.
Обновлено вчера в 08:00
Общество

Супруги смогут составить совместное завещание

Совместное завещание супругов утрачивает силу в случае расторжения брака или признания брака недействительным как до, так и после смерти одного из супругов.
Обновлено 29 мая в 05:39
Политика

В США предложили пять видов санкций против «Северного потока-2»

В США подготовили законопроект, в который были включены пять видов санкций против тех, кто предоставляет услуги страхования судам, занимающимся укладкой газопровода «Северного потока-2».
Обновлено в 01:40
Гаджеты

Недорогие флагманы Honor 20 и Honor 20 Pro появились в продаже

Бренд Honor дал старт китайским продажам смартфонов Honor 20 и Honor 20 Pro, которые были представлены неделю назад.
Обновлено вчера в 14:33
Армия и оружие

В Сети появилось видео испытаний бомбардировщика Ту-22М3М

Телеканал "Звезда" опубликовал видео испытаний модернизированного бомбардировщика Ту-22М3М.
Обновлено в 00:58
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Михаил Ходорковский
Российский предприниматель
Российский предприниматель, общественный и политический деятель, публицист. В 1997-2004 гг. был совладельцем и главой нефтяной компании «ЮКОС».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное