Экономика

НТВ раскрыл детали нового дела против ХодорковскогоBFM.ru 07:54

Михаил Ходорковский в 90-х годах получил контроль над госкомпанией ЮКОС, переведя в частном порядке ее руководству $250 млн. Об этом в фильме-расследовании телеканала НТВ рассказал советник генпрокурора России Салават Каримов.
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НТВ выпустил фильм «Кровавая империя Михаила Ходорковского»

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Ходорковский получил контроль над ЮКОСом, перечислив руководству $250 млн

НТВ06:30

НТВ сообщил о новом деле ЮКОСа и выводе Ходорковским более $50 млрд

РБК08:18

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ТАСС08:12

НТВ раскрыл схему о выводе Ходорковским $51 млрд из России

Газета.Ru10:09

На НТВ вышел фильм о выводе Ходорковским $51 млрд за границу

Коммерсантъ08:28

Ходорковский вывел деньги ЮКОСа в структуру Quadrum, сообщили СМИ

РИА Новости06:56
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Как Ходорковский захватил ЮКОС

Вести.UZ08:05
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Михаил Ходорковский
Российский предприниматель
Российский предприниматель, общественный и политический деятель, публицист. В 1997-2004 гг. был совладельцем и главой нефтяной компании «ЮКОС».
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