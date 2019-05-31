Экономика
НТВ раскрыл детали нового дела против ХодорковскогоBFM.ru 07:54
Михаил Ходорковский в 90-х годах получил контроль над госкомпанией ЮКОС, переведя в частном порядке ее руководству $250 млн. Об этом в фильме-расследовании телеканала НТВ рассказал советник генпрокурора России Салават Каримов.
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Автоматически обработано 7265 источников, обновлено в 13:03, Ашберн
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Автоматически обработано 7265 источников, обновлено в 13:03, Ашберн
Армия и оружие
США рассекретили «самолет Судного дня»
Обновлено в 07:00
Космос
NASA выложило рентгеновский снимок Вселенной
Обновлено в 12:42
Экономика
Чистая прибыль «Металлоинвеста» в I квартале выросла на треть
Чистая прибыль российской металлургической компании «Металлоинвест» по МСФО в I квартале 2019 года выросла на 29,6% в годовом выражении — до $539 млн, говорится в отчете компании.
Обновлено в 07:30
Происшествия
Адвокат Мамаева пожаловался Москальковой на приговор футболисту
Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов обратился к уполномоченному в России по правам человека Татьяне Москальковой, об этом он рассказал РБК.
Обновлено в 12:43
Политика
Киевский вуз счел образование на украинском невозможным
Почетный президент Киевской школы экономики (КШЭ) Тимофей Милованов заявил, что вуз не будет использовать только украинский язык, как того требует закон.
Обновлено в 12:20
Происшествия
Должника по алиментам достали из могилы в Астрахани
Обновлено в 08:58
Общество
Какие законы вступят в силу с 1 июня в России
С 1 июня в России вступает в силу целый ряд новых законов, которые будут касаться внутрисетевого роуминга, оформления детских пособий и процедуры тюнинга автомобилей.
Обновлено в 02:21
Общество
Экс-директор потребовал с «Уральских пельменей» 70 миллионов рублей
Бывший директор шоу "Уральские пельмени" Сергей Нетиевский подал иск в Арбитражный суд Москвы на взыскание не возвращенных участниками шоу займов на сумму почти в 70 миллионов рублей, сообщила журналистам пресс-секретарь продюсера Ольга Куликова.
Обновлено в 11:48
Культура
Брат участницы «Голоса» подал заявление на Алсу
Валеев требует привлечь к ответственности певицу Алсу и ее супруга Яна Абрамова, которые по мнению заявителя, оказали противоправное влияние на результат голосования в шоу, сообщает mkset.ru.
Обновлено в 05:19
Политика
Зеленский уволил главу госпогранслужбы Украины
Глава госпогранслужбы Украины Петр Цигикал снят с должности указом президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 10:14
Шоу-бизнес
Собчак выставила униженную Бузову виновницей скандала с дизайнером
Как писал сайт kp.ru, Ксения Собчак во время своего шоу "Осторожно, Собчак!" призналась, что один из ее хороших знакомых, некий модный дизайнер выступил против того, чтобы певица и телеведущая Ольга Бузова носила его одежду.
Обновлено в 10:40
Музыка
Bon Jovi выступит в Москве впервые за 30 лет
Обновлено вчера в 21:14
Футбол
Президент «Ростова» подвёл итоги сезона для команды
Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц подвёл итоги сезона-2018/19.
Обновлено в 12:26
Общество
В Счетной палате назвали лимит ежедневных трат российского пенсионера
Орлова сообщила, что меры по повышению пенсионного возраста «немного нивелируют ситуацию», но не решают проблем уровня жизни пенсионеров до конца.
Обновлено в 12:35
Происшествия
Пятеро детей пострадали на перевернувшемся батуте в Улан-Удэ
Обновлено вчера в 05:32
Политика
Премьер Малайзии не верит итогам расследования катастрофы MH17
Европейское расследование авиакатастрофы Boeing 777 рейса MH-17 компании Malaysian Airlines над Донбассом является "излишне политизированным", заявил в ходе пресс-конференции в Токио премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад, передает ФАН.
Обновлено в 06:16
Политика
Косово объявило пострадавшего россиянина персоной нон грата
Власти самопровозглашенной республики Косово провозгласили персоной нон грата пострадавшего от рук косовских полицейских российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова.
Обновлено в 07:08
Происшествия
Автомобиль после ДТП в Подмосковье сбил трех стоявших на обочине людей
Один из двух автомобилей после ДТП в Одинцовском районе Подмосковья вылетела на обочину и сбил трех стоявших там пешеходов.
Обновлено в 08:42
Шоу-бизнес
Яна Рудковская показала главного охранника своего дома
Яна Рудковская с мужем Евгением Плющенко и сыном Сашей давно живет в загородном доме с внушительным участком.
Обновлено в 09:02
Происшествия
Девочка из России упала с балкона отеля в Турции
Обновлено в 10:11
Кино
Роберта Паттинсона утвердили на роль Бэтмена
Студия Warner Brothers утвердила Роберта Паттинсона на роль Бэтмена, сообщает Deadline.
Обновлено в 12:06
Происшествия
Двух членов профсоюза Навального избили и задержали в ходе инспекции
Кену, по словам сотрудников штаба Навального в Петербурге, досталось дубинками. Оператора Гонзуревского задержали за отсутствие прописки.
Обновлено в 11:14
Армия и оружие
Наблюдательный полет: Канадский военный самолет засекли над Москвой
В ходе пятичасового полета самолет пролетел над территорией Мурманской области, в том числе в районе Североморска, где расположена главная база Северного флота, над Карелией вдоль границы с Финляндией, над Ленинградской, Новгородской, Тверской и Московской областями.
Обновлено в 10:43
Хоккей
НХЛ закрыла расследование по скандальному видео с Кузнецовым
Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига закрыла расследование по скандальному видео с участием форварда "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России по хоккею Евгения Кузнецова.
Обновлено в 11:11
Футбол
Клопп рассказал о готовности Фирмино сыграть в финале ЛЧ
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос, сможет ли принять участие в финальном матче Лиги чемпионов форвард команды Роберто Фирмино.
Обновлено в 12:15
Технологии
Сбербанк проведет Pitch Day в Сан-Франциско
Совместный акселератор Сбербанка и 500 Startups проведет Pitch Day 31 мая в Сан-Франциско.
Обновлено в 09:52
Политика
Трамп одобрил предложение Эрдогана по С-400
Президент США Дональд Трамп поприветствовал предложение главы Турции Реджепа Эрдогана о создании совместной группы по разрешению спорных вопросов о поставках российских ракетных комплексов С-400.
Обновлено в 11:51
Общество
Рособрнадзор согласовал перенос ЕГЭ Дагестану, Чечне и Ингушетии
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) согласовала Дагестану, Чечне и Ингушетии перенос единого государственного экзамена (ЕГЭ) из-за Ураза-Байрама, сообщил РИА Новости представитель ведомства.
Обновлено в 11:49
Политика
Кремль назвал условие для встречи Путина с Зеленским
Встреча Владимира Путина с Владимиром Зеленским в нормандском формате состоится, лишь когда «созреют соответствующие условия».
Обновлено в 07:19