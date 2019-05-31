Экономика

НТВ сообщил о новом деле ЮКОСа и выводе Ходорковским более $50 млрдРБК 08:18

По словам Каримова, деньги получили первый директор ЮКОСа Сергей Муравленко, первый вице-президент компании Виктор Казаков (в настоящее время является депутатом Госдумы от «Единой России»), вице-президент Виктор Иваненко и один из учредителей компании Юрий Голубев.
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Американская компания Apple готова полностью отказаться от iTunes, заменив его на приложения для разных видов контента.
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В дебютном матче на турнире россияне уступили команде Франции.
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При стрельбе в муниципальном центре в Вирджинии погибли 11 человек

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PR-менеджер российского рэпера Нойз МС Елизавета Коровина заявила, что певец пожаловался в прокуратуру на сотрудников Росгвардии.
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Патриарха Варфоломея могут низложить из-за Украины

"Чтобы патриарх Константинопольский пересмотрел свое решение и чтобы церковный кризис на Украине решился мирным путем, чтобы раскольники вернулись в каноническую Церковь", — добавил собеседник агентства.
Обновлено в 15:48
Политика

Путин присвоил имена аэропортам

Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении имен российским аэропортам.
Обновлено в 05:34
Происшествия

Протестующие в Гондурасе подожгли вход в посольство США

Сообщается, что протестующие принесли ко входу в американское посольство автомобильные покрышки, облили их бензином и подожгли.
Обновлено в 19:48
Общество

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Новогодние каникулы в 2020 году сократят на два дня, то есть отдыхать россияне будут чуть больше недели.
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Армия и оружие

Экс-министр заявил о крахе оборонной промышленности Украины

Бывший украинский премьер-министр Юрий Ехануров рассказал, что ВСУ не хватает техники Оборонная промышленность Украины находится в плачевном состоянии, передает РИА Новости заявление экс-главы военного ведомства и бывшего премьер-министра страны Юрия Еханурова.
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«Интерфакс» сообщил о сбое в системе выдачи багажа в Шереметьево

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Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17

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Михаил Ходорковский
Российский предприниматель
Российский предприниматель, общественный и политический деятель, публицист. В 1997-2004 гг. был совладельцем и главой нефтяной компании «ЮКОС».
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