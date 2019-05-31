Экономика
НТВ сообщил о новом деле ЮКОСа и выводе Ходорковским более $50 млрдРБК 08:18
По словам Каримова, деньги получили первый директор ЮКОСа Сергей Муравленко, первый вице-президент компании Виктор Казаков (в настоящее время является депутатом Госдумы от «Единой России»), вице-президент Виктор Иваненко и один из учредителей компании Юрий Голубев.
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 21:26, Ашберн
Экономика
ЦБ рекомендовал банкам составлять «досье» на самозанятых
Регулятор рекомендует кредитным организациям «учитывать информацию о статусе клиента как самозанятого», а также «фиксировать данную информацию в анкете (досье) такого клиента», чтобы использовать ее в дальнейшем всеми подразделениями и филиалами банка.
Обновлено в 08:56
Политика
На Украине сменили правила написания русских фамилий
Новая редакция "Украинского правописания" обяжет изменить написание некоторых русских фамилий, следует из текста документа, в конце мая утвержденного правительством страны.
Обновлено в 13:12
Происшествия
На Сицилии произошло новое извержение вулкана Этна
Крупнейший действующий вулкан Европы Этна, расположенный на острове Сицилия, вновь вошел в активную фазу.
Обновлено в 13:21
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 июня 2019 года
С 1 июня 2019 года в России вступают в силу несколько законов, действие которых окажет на жизнь россиян существенное влияние.
Обновлено в 17:23
Экономика
Россияне смогут получать пенсию от НПФ по старому пенсионному возрасту
Как стало известно изданию «Известия», в соответствии с инициативой Аксакова, россиянки смогут получать пенсию в НПФ с 55-ти лет, а мужчины – с 60-ти лет.
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Музыка
На «Детской Новой волне» победила воспитанница Аллы Пугачевой
Алиса Голомысова стала победительницей музыкального конкурса «Детская Новая волна-2019», который прошел в Крыму.
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Apple намерена отказаться от iTunes
Американская компания Apple готова полностью отказаться от iTunes, заменив его на приложения для разных видов контента.
Обновлено в 21:07
Общество
Мэр Анапы запретил оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Волочкова должна была выступить в Анапе на открытии курортного сезона 8 июня.
Обновлено вчера в 23:14
Спорт
Волейболисты сборной России уступили Франции в матче Лиги наций
В дебютном матче на турнире россияне уступили команде Франции.
Обновлено в 17:15
Политика
Трамп назвал Меган Маркл «злобной»
Глава американского государства Дональд Трамп прокомментировал критику в свой адрес со стороны актрисы Меган Маркл, жены британского принца Гарри.
Обновлено в 18:48
Общество
В Счетной палате рассказали о тратах пенсионеров
Орлова напомнила, что размер пенсий в России связан с объемом страховых взносов, которые взимаются с заработных плат работающих граждан и поступают в ПФР.
Обновлено в 03:10
Политика
Япония передумала заключать с РФ соглашение по мирному договору в июне
Японское правительство решило не заключать с российской стороной рамочное соглашение по мирному договору в июне на саммите G20.
Обновлено в 20:23
Происшествия
При стрельбе в муниципальном центре в Вирджинии погибли 11 человек
Жертвами стрельбы в здании муниципального центра в городе Вирджиния-Бич в штате Вирджиния стали 11 человек.
Обновлено в 19:12
Происшествия
Нойз МС пожаловался в прокуратуру на сотрудников Росгвардии
PR-менеджер российского рэпера Нойз МС Елизавета Коровина заявила, что певец пожаловался в прокуратуру на сотрудников Росгвардии.
Обновлено в 13:46
Политика
Патриарха Варфоломея могут низложить из-за Украины
"Чтобы патриарх Константинопольский пересмотрел свое решение и чтобы церковный кризис на Украине решился мирным путем, чтобы раскольники вернулись в каноническую Церковь", — добавил собеседник агентства.
Обновлено в 15:48
Политика
Путин присвоил имена аэропортам
Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении имен российским аэропортам.
Обновлено в 05:34
Происшествия
Протестующие в Гондурасе подожгли вход в посольство США
Сообщается, что протестующие принесли ко входу в американское посольство автомобильные покрышки, облили их бензином и подожгли.
Обновлено в 19:48
Общество
Россиянам существенно сократят новогодние каникулы
Новогодние каникулы в 2020 году сократят на два дня, то есть отдыхать россияне будут чуть больше недели.
Обновлено в 07:28
Шоу-бизнес
Об отвращении модных дизайнеров к Бузовой рассказала Собчак
Собчак отметила, что дружит с молодым дизайнером, попросившим ее обратиться к Бузовой с просьбой не носить кожаную куртку его бренда и не подписывать бренд в инстаграме.
Обновлено вчера в 05:13
Политика
Депутат Рады предрек ГТС Украины судьбу металлолома
Украинская газотранспортная система (ГТС) со следующего года превратиться в «металлолом» из-за отсутствия газового контракта с Россией, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Вадим Рабинович.
Обновлено вчера в 21:58
Общество
Экс-директор потребовал с «Уральских пельменей» 70 миллионов рублей
Бывший директор шоу "Уральские пельмени" Сергей Нетиевский подал иск в Арбитражный суд Москвы на взыскание не возвращенных участниками шоу займов на сумму почти в 70 миллионов рублей, сообщила журналистам пресс-секретарь продюсера Ольга Куликова.
Обновлено в 11:48
Гаджеты
Недорогие флагманы Honor 20 и Honor 20 Pro появились в продаже
Бренд Honor дал старт китайским продажам смартфонов Honor 20 и Honor 20 Pro, которые были представлены неделю назад.
Обновлено в 14:33
Армия и оружие
Экс-министр заявил о крахе оборонной промышленности Украины
Бывший украинский премьер-министр Юрий Ехануров рассказал, что ВСУ не хватает техники Оборонная промышленность Украины находится в плачевном состоянии, передает РИА Новости заявление экс-главы военного ведомства и бывшего премьер-министра страны Юрия Еханурова.
Обновлено в 20:56
Происшествия
«Интерфакс» сообщил о сбое в системе выдачи багажа в Шереметьево
Пассажиры порядка 15 рейсов несколько часов не могут получить свой багаж в аэропорту Шереметьево из-за сбоя системы, сообщает источник «Интерфакса».
Обновлено в 15:58
Гаджеты
Хорошая покупка: iPhone 7 Plus упал в цене
Несмотря на скорый выход iPhone 11 и обновленного XR, смартфон iPhone 7 Plus имеет мощный процессор, защиту от воды и хорошую камеру.
Обновлено в 05:59
Общество
До 400 тыс. рублей: стало известно о новых штрафах для дачников
Представители Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали, какие новые штрафы придется платить дачникам в этом сезоне.
Обновлено в 15:30
Авто
Обнародованы дебютные снимки 4-дверного пикапа Lada 4x4
Независимые дизайнеры портала «Колёса.ру» представили, как бы выглядела культовая модель в облике четырехдверного тюнингованного пикапа.
Обновлено в 09:02
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy Note 10 лишится кнопок
Если верить источнику, в Galaxy Note 10 не будет 3,5-мм разъёма для наушников и аппаратных клавиш, вроде кнопки включения, Bixby и кнопок громкости.
Обновлено в 12:39
Политика
Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.
Обновлено в 02:30