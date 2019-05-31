Экономика
НТВ сообщил о новом деле ЮКОСа и выводе Ходорковским более $50 млрдРБК 08:18
По словам Каримова, деньги получили первый директор ЮКОСа Сергей Муравленко, первый вице-президент компании Виктор Казаков (в настоящее время является депутатом Госдумы от «Единой России»), вице-президент Виктор Иваненко и один из учредителей компании Юрий Голубев.
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 17:21, Ашберн
Музыка
Дочь Алсу впервые дала интервью после скандала на «Голосе»
Обновлено в 06:45
Общество
«Мираторг» подал два иска о защите деловой репутации
Агропромышленный холдинг «Мираторг» подал в Арбитражный суд Московской области два иска о защите деловой репутации.
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Бузова вернет одежду пожаловавшемуся на нее Собчак дизайнеру
Певица и звезда реалити-шоу Ольга Бузова отреагировала скандал вокруг дизайнера, который пожаловался телеведущей Ксении Собчак на то, что Бузова публично носит его вещи, и попросил передать Бузовой, чтобы она их не носила.
Обновлено в 07:24
Происшествия
Жена знала о связи главы Раменского района с задушенной любовницей
Супруга главы Раменского района Андрея Кулакова знала о его связи с любовницей Евгенией Исаенковой, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 14:47
Общество
Россиянам существенно сократят новогодние каникулы
Новогодние каникулы в 2020 году сократят на два дня, то есть отдыхать россияне будут чуть больше недели.
Обновлено в 07:28
Шоу-бизнес
Виктория Боня показала, как быстро нарисовать шикарные стрелки
Периодически делится ими с подписчиками. Так она ответила на вопрос многих девушек, как нарисовать идеальные стрелки.
Обновлено в 13:00
Футбол
Повышенные меры безопасности будут введены в Мадриде в день финала ЛЧ
Финал главного клубного футбольного турнира Европы пройдет 1 июня на домашнем стадионе мадридского "Атлетико" "Ванда Метрополитано".
Обновлено вчера в 10:40
Общество
Рабочего «Севмаша», который показывал Путину плакат, оштрафовали
Сотрудника «Севмаша» Евгения Романенко оштрафовали на 10 тысяч рублей за развёрнутый на церемонии спуска на воду АПЛ «Белгород» 23 апреля баннер с обращением к президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 07:34
Политика
На Украине изменили правила написания русских фамилий
Новая редакция "Украинского правописания" обяжет изменить написание некоторых русских фамилий, следует из текста документа, в конце мая утвержденного правительством страны.
Обновлено в 13:12
Происшествия
На крыше подмосковной электрички погиб подросток-зацепер
На подмосковной станции Нара машинист прибывшей из Москвы электрички обнаружил на крыше последнего вагона тело подростка.
Обновлено в 15:51
Политика
Власти Косова объявили российского сотрудника ООН персоной нон грата
Власти Косова в пятницу объявили персоной нон грата российского сотрудника миссии ООН в Косово (МООНК) Михаила Краснощекова, сообщил в своем фейсбуке косовский премьер Рамуш Харадинай.
Обновлено в 08:18
Политика
В Дагестан прибыли главы МЧС и Минприроды России
Обновлено в 04:37
Политика
Путин дал поручения по льготной ипотеке для семей с детьми-инвалидами
Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос о льготной ипотеке для семей с детьми-инвалидами.
Обновлено в 12:56
Здоровье
Счетная палата усомнилась в доступности проектов по ЗОЖ для россиян
Переход на здоровое питание и регулярные тренировки в рамках нацпроектов может оказаться не по карману многим россиянам, заявила аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова в интервью РИА Новости.
Обновлено в 02:43
Политика
Трамп объявил о введении пошлины на все товары из Мексики
С 10 июня США вводят пошлину в размере 5% на все товары из Мексики.
Обновлено вчера в 21:05
Музыка
Джон Бон Джови станцевал с поклонницей на концерте в «Лужниках»
Бон Джови вел себя, как подобает рок-звезде: на романтичной Bed Of Roses станцевал с одной из поклонниц, а под Lay Your Hands On Me ("Прикоснись ко мне") провокационно пошел в толпу.
Обновлено в 16:57
Армия и оружие
Главы генштабов России и Турции обсудили ситуацию в Идлибе
Главы генштабов ВС России и Турции Валерий Герасимов и Яшар Гюлер по телефону обсудили меры по прекращению огня в Идлибе и обеспечение стабильности в регионе, сообщает Минобороны РФ.
Обновлено в 15:16
Кино
Pixar показала первый трейлер мультфильма Onward
Легендарная студия Pixar, ставшая знаменитой после «Истории игрушек» и «В поисках Немо», выпустила первый короткий трейлер своего нового полнометражного мультфильма Onward («Вперёд»).
Обновлено в 15:01
Политика
В России могут запретить тонировку автомобилей
Рабочая группа при комитете Госдумы по госстроительству и законодательству при участии МВД собирается рассмотреть полный запрет на тонировку гражданских автомобилей.
Обновлено в 13:05
Футбол
«Челси» согласился отпустить Сарри в Италию
Руководство лондонского "Челси" разрешило главному тренеру команды Маурицио Сарри покинуть клуб, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:11
Футбол
Дзюба вспомнил о неверии россиян в сборную перед чемпионатом мира
Форвард «Зенита» и сборной России Артем Дзюба побывал на шоу «Вечерний Ургант», где вспомнил об отношении российских болельщиков к национальной команде до старта чемпионата мира-2018.
Обновлено в 14:59
Гаджеты
Прошивка EMUI 9.1 пришла ещё на 14 смартфонов Huawei и Honor
Ранее Huawei пообещала, что EMUI 9.1 в конце концов станет доступна на 49 моделях смартфонов и планшетов Huawei и Honor.
Обновлено в 12:00
Политика
Зеленский просит ЕС сохранить санкции против России
"Спасибо за поддержку санкционной политики против России и надеюсь на ее продолжение - пока украинские территории не будут возвращены полностью", - приводит слова Зеленского его пресс-служба.
Обновлено в 12:13
Общество
Петербуржцы пожаловались на рекламу о кастрации неверных мужей
Петербуржцы пожаловались в антимонопольное ведомство на рекламный щит ветеринарной клиники.
Обновлено в 09:33
Гаджеты
Xiaomi представила смарт-часы с автономной работой до 20 дней
Xiaomi представила в Китае умные часы Amazfit Youth Edition. По словам производителя, новинка сможет работать от одного заряда до 20 дней.
Обновлено в 08:12
Гаджеты
Недорогие флагманы Honor 20 и Honor 20 Pro появились в продаже
Бренд Honor дал старт китайским продажам смартфонов Honor 20 и Honor 20 Pro, которые были представлены неделю назад.
Обновлено в 14:33
Экономика
«Силовые машины» поэкспериментируют в Кашире
«Силовые машины» Алексея Мордашова планируют построить ТЭС мощностью 1,4 ГВт на пилотных образцах газовых турбин большой мощности (ГТБМ) в Каширском районе Московской области, сообщила компания в пятницу.
Обновлено в 14:53
Общество
Какие изменения ожидают жителей России с 1 июня
В России с 1 июня вступают в силу ряд изменений, среди которых отмена роуминга и изменения в ОСАГО.
Обновлено в 01:22
Происшествия
В Вологде арестовали приемную мать до смерти избитого мальчика
В Вологде суд арестовал приемную мать семилетнего мальчика, который был жестоко избит в семье. Ребенок умер, не приходя в сознание.
Обновлено в 12:54