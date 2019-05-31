Экономика

На НТВ вышел фильм о выводе Ходорковским $51 млрд за границуКоммерсантъ 08:28

Телеканал НТВ опубликовал 48-минутный фильм о Михаиле Ходорковском и приватизации компании ЮКОС. Авторы фильма «Кровавая империя Михаила Ходорковского» утверждают, что бизнесмен и его партнеры по ЮКОСу вывели за границу $51 млрд. В своем фильме журналисты говорят о третьем «деле по ЮКОСа».
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НТВ выпустил фильм «Кровавая империя Михаила Ходорковского»

Эхо Москвы10:04

Ходорковский получил контроль над ЮКОСом, перечислив руководству $250 млн

НТВ06:30

НТВ сообщил о новом деле ЮКОСа и выводе Ходорковским более $50 млрд

РБК08:18

Советник генпрокурора РФ заявил, что руководители ЮКОСа вывели за рубеж $51 млрд

ТАСС08:12

НТВ раскрыл схему о выводе Ходорковским $51 млрд из России

Газета.Ru10:09

На НТВ вышел фильм о выводе Ходорковским $51 млрд за границу

Коммерсантъ08:28

Ходорковский вывел деньги ЮКОСа в структуру Quadrum, сообщили СМИ

РИА Новости06:56
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Как Ходорковский захватил ЮКОС

Вести.UZ08:05
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Общество

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В конце мая «Росстат» представил исследование, согласно которому пенсионеры не могут позволить себе товары длительного пользования, такие как холодильник, стиральная машина, мебель и т.д. По данным ведомства, почти половине российских семей хватает денег только на еду и одежду.
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Происшествия

Три человека погибли при захвате заложников в Цюрихе

В швейцарском Цюрихе при захвате заложников погибли три человека.
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Общество

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Жители поселка Карагайлинский пришли пожаловаться чиновникам на червей в водопроводе.
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Армия и оружие

В Сети появились кадры испытаний новейшего бомбардировщика Ту-22М3М

Как можно заметить, передовой вариант дальнего бомбардировщика легко справляется с поставленными задачами, даже в самых трудных погодных условиях.
Обновлено в 10:35
Общество

Росреестр перечислил штрафы для дачников

Росреестр перечислил штрафы, которые грозят дачникам за различные нарушения.
Обновлено в 05:16
Происшествия

Чемпиона Европы по тхэквондо похитили в Москве ради 12 млн рублей

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Обновлено в 10:56
Общество

Россиянам существенно сократят новогодние каникулы

Новогодние каникулы в 2020 году сократят на два дня, то есть отдыхать россияне будут чуть больше недели.
Обновлено в 07:28
Происшествия

Защита Мамаева пожаловалась на приговор омбудсмену

Адвокат футболиста Павла Мамаева попросил уполномоченную по правам человека в России Татьяну Москалькову помочь защитить права футболиста и других фигурантов.
Обновлено в 11:01
Общество

В главном храме Минобороны появится изображение 28 панфиловцев

Обновлено в 11:08
Общество

Названы сферы труда, где наиболее востребованы пенсионеры

Ранее сообщалось, что самыми востребованными профессиями в РФ были названы повар и продавец-кассир.
Обновлено в 04:11
Авто

В России отзывают 330 автомобилей Mercedes-Benz

Обновлено в 10:35
Происшествия

Полиция разыскивает кассира из Башкирии, укравшую 23 миллиона рублей

Обновлено в 08:00
Общество

Экс-директор потребовал с «Уральских пельменей» 70 миллионов рублей

Бывший директор шоу "Уральские пельмени" Сергей Нетиевский подал иск в Арбитражный суд Москвы на взыскание не возвращенных участниками шоу займов на сумму почти в 70 миллионов рублей, сообщила журналистам пресс-секретарь продюсера Ольга Куликова.
Обновлено в 11:48
Политика

В России могут запретить тонировку автомобилей

Рабочая группа при комитете Госдумы по госстроительству и законодательству при участии МВД собирается рассмотреть полный запрет на тонировку гражданских автомобилей.
Обновлено в 13:05
Общество

Волочкова выступит в Анапе бесплатно

Балерина Анастасия Волочкова приняла решение бесплатно выступить перед жителями Анапы после отказа мэра города Юрия Полякова тратить на выступление артистки бюджетные средства.
Обновлено в 10:32
Политика

Зеленский заявил о ведении Киевом двух войн

Со слов президента Украины Владимира Зеленского, Киев ведет "две войны" – с Россией и с коррупцией внутри страны, несущей угрозу прежде всего для экономики Украины, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:44
Общество

В Югре чиновницу лишили премии за совет жителям поднять «пятую точку»

Реагируя на жалобы жителей, чиновница предложила им "езжать в другие поселки", а также поднять "свою пятую точку" и сделать что-то самим.
Обновлено в 08:56
Авто

Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах»

Портал "Лада Онлайн" выяснил и ориентировочные цены такого дома на колесах - от 1 150 000 до 1 800 000 рублей.
Обновлено вчера в 09:04
Политика

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Экономисты Немецкого института экономических исследований (DIW Berlin) Юлия Блущ и Марика Валенте впервые подсчитали экономические потери Донбасса за время боевых действий на востоке Украины.
Обновлено в 12:26
Авто

Mazda сообщила российские цены на обновленный кроссовер Mazda CX-5

Обновлено в 08:07
Кино

Роберт Паттинсон утвержден на роль Бэтмена

Решающую роль сыграла личная заинтересованность в кандидатуре Паттинсона режиссера Мэтта Ривза, известного по фильму "Монстро", ремейку вампирской драмы о детской дружбе "Впусти меня" и последним двум "Планетам обезьян".
Обновлено в 12:00
Шоу-бизнес

Игорь Николаев поздравил бывшую жену Наташу Королеву с днем рождения

Игорь Николаев поздравил бывшую жену Наташу Королеву с днем рождения Напомним, что Игорь Николаев и Наташа Королева поженились в 1992 году.
Обновлено в 09:51
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Машков заступился за школьников с БДСМ-выпускного во Владивостоке

Обновлено в 13:13
Хоккей

НХЛ закрыла расследование по скандальному видео с Кузнецовым

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига закрыла расследование по скандальному видео с участием форварда "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России по хоккею Евгения Кузнецова.
Обновлено в 11:11
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Noize MC пожаловался в прокуратуру на сотрудников Росгвардии после фестиваля в Лужниках

В Росгвардии заявили, что действия их сотрудников во время конфликта на фестивале были «адекватны ситуации».
Обновлено в 11:39
Наука

Окаменелости 259 вымерших рыб найдены единым косяком

На плите ученые насчитали свыше 250 рыб вымершего вида Erismatopterus levatus.
Обновлено в 11:03
Футбол

«Интер» представил Конте необычным видео

Обновлено в 08:38
Политика

Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое

По данным неназванного источника издания, северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал казнить несколько высших должностных лиц, в том числе Ким Хек Чхоля, в марте, - после того, как они не смогли достичь соглашения с президентом Дональдом Трампом на втором саммите между лидерами США и КНДР.
Обновлено вчера в 20:24
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Должность вице-президента Союза машиностроителей России занял Анатолий Сердюков, сменив на этом посту бывшего главу Роскосмоса Игоря Комарова.
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Политика

Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17

Обновлено в 02:30
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Михаил Ходорковский
Российский предприниматель
Российский предприниматель, общественный и политический деятель, публицист. В 1997-2004 гг. был совладельцем и главой нефтяной компании «ЮКОС».
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