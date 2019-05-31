Экономика
НТВ сообщил о новом деле ЮКОСа и выводе Ходорковским более $50 млрдРБК 08:18
По словам Каримова, деньги получили первый директор ЮКОСа Сергей Муравленко, первый вице-президент компании Виктор Казаков (в настоящее время является депутатом Госдумы от «Единой России»), вице-президент Виктор Иваненко и один из учредителей компании Юрий Голубев.
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Автоматически обработано 7265 источников, обновлено в 12:05, Ашберн
Происшествия
Военный суд отправил на лечение обвиняемого в терроризме курсанта
Московский окружной военный суд освободил от уголовного преследования и направил на принудительное лечение в психиатрический стационар курсанта Военно-космической академии имени А.Ф.Можайского Вадима Осипова по делу о терроризме за рисунок захвата казармы.
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Об отвращении модных дизайнеров к Бузовой рассказала Собчак
Собчак отметила, что дружит с молодым дизайнером, попросившим ее обратиться к Бузовой с просьбой не носить кожаную куртку его бренда и не подписывать бренд в инстаграме.
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Происшествия
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Межгосударственный авиационный комитет (МАК) проведет служебное расследование материалов СМИ о расследовании катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево.
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Свидетели по делу «Седьмой студии» стали фигурантами нового дела
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Адвокат футболиста Павла Мамаева попросил уполномоченную по правам человека в России Татьяну Москалькову помочь защитить права футболиста и других фигурантов.
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Происшествия
Пять человек пострадали в ДТП с автобусом в Уфе
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Экономика
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Пенсионер в России при средней пенсии в 14 тыс. руб. с учетом обязательных расходов на жилье и лекарства может потратить на себя не более 200 руб. в день, рассказала в интервью «РИА Новости» аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова.
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Брат участницы «Голоса» подал заявление на Алсу
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Мэр Анапы отказался оплачивать выступление Волочковой
Мэр Анапы Юрий Поляков запретил тратить бюджетные деньги на концерт Анастасии Волочковой на открытии курортного сезона.
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НХЛ закрыла расследование по скандальному видео с Кузнецовым
Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига закрыла расследование по скандальному видео с участием форварда "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России по хоккею Евгения Кузнецова.
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Путин присвоил имена аэропортам
Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении имен российским аэропортам.
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В Петербурге построят четыре новых завода за 10 млрд рублей
Экспертный совет Особой экономической зоны "Санкт-Петербург" одобрил инвестпроекты четырех заводов на сумму 10 млрд рублей.
Обновлено в 10:06
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В Крыму задержали двух крымскотатарских активисток
Сегодня, 30 мая, в Джанкое и в Бахчисарае силовиками были задержаны две крымскотатарские активистки Лутфие ЗУДИЕВА и Мумине САЛИЕВА.
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Чистая прибыль ВЭБа составила 17,6 млрд рублей
Чистая прибыль ВЭБа по МСФО по итогам I квартала 2019 г. составила 17,6 млрд руб. против убытка в 21,5 млрд руб. за аналогичный период прошлого года, следует из отчета госкорпорации.
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Кот Лео, сыгравший одну из главных ролей в фильме «Кладбище домашних животных», скончался после тяжёлой болезни.
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Росреестр перечислил штрафы для дачников
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Происшествия
В Свердловской области 16 вагонов с железной рудой сошли с рельсов
Шестнадцать вагонов с железной рудой сошли с рельсов на станции под Нижним Тагилом, пострадавших в результате ЧП нет, сообщает в пятницу пресс-служба Свердловской железной дороги.
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Как отмечает ТАСС, полотно да Винчи было выкуплено Императорским Эрмитажем у супруги придворного архитектора Леонтия Бенуа в 1914 году.
Обновлено в 12:00
Происшествия
Три человека погибли при захвате заложников в Цюрихе
В швейцарском Цюрихе при захвате заложников погибли три человека.
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Кино
Шнуров назвал удаление сцен из фильма об Элтоне Джоне «анекдотом»
Лидер музыкального коллектива «Ленинград» Сергей Шнуров прокомментировал удаление некоторых резонансных сцен из фильма «Рокетмен» о становлении британского певца и композитора Элтона Джона.
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Apple увеличила лимит на загрузку контента по сотовой сети до 200 Мб
Корпорация Apple сообщила об увеличении существующего лимита на загрузку по сотовой сети со 150 до 200 Мб.
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65-летняя Любовь Успенская надела экстремальное мини
Певица показала ноги во всей красе. О том, что Любовь Успенская своими нарядами даст фору молодым, знают все ее поклонники.
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Для ралли выпустят 350-сильную Lada Granta FL 4WD
В основе гоночной модели ляжет кузов LADA Granta FL.
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