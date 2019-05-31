Экономика
НТВ сообщил о новом «деле ЮКОСа» и выводе Ходорковским более $50 млрдРБК 07:06
По данным НТВ, Ходорковский заплатил порядка $250 млн каждому. За это, полагает Генпрокуратура, руководители ЮКОСа пролоббировали в правительстве идею «сконцентрировать акции ЮКОСа в руках эффективного инвестора» — Ходорковского.
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Автоматически обработано 7265 источников, обновлено в 08:18, Ашберн
Кино
Финальный поворот «Игры престолов» запланировал Джордж Мартин
Обновлено в 07:56
Авто
Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах»
Портал "Лада Онлайн" выяснил и ориентировочные цены такого дома на колесах - от 1 150 000 до 1 800 000 рублей.
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Армия и оружие
США рассекретили «самолет Судного дня»
США показали интерьер одного из своих засекреченных военных объектов – так называемого самолета Судного дня E-4B.
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Общество
Законы июня освободят россиян от роуминга
Законы июня освободят россиян от роуминга, изменения в законодательстве также коснутся автомобилистов и держателей банковских карт, сообщают в издании «Российская газета».
Обновлено в 07:22
Происшествия
В деле «Седьмой студии» появился новый подозреваемый
В деле "Седьмой студии" появился седьмой подозреваемый.
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Футбол
Черчесов объяснил попадание четырех вратарей в заявку сборной России
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал решение вызвать четырех вратарей на июньские матчи отбора к Евро-2020 против Сан-Марино и Кипра.
Обновлено в 07:48
Футбол
Главный тренер сборной Германии Лев госпитализирован
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев госпитализирован, сообщает Bild.
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Культура
Брат участницы «Голоса» подал заявление на Алсу
Валеев требует привлечь к ответственности певицу Алсу и ее супруга Яна Абрамова, которые по мнению заявителя, оказали противоправное влияние на результат голосования в шоу, сообщает mkset.ru.
Обновлено в 05:19
Общество
Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
Обновлено в 02:16
Происшествия
В Астрахани должника по алиментам достали из могилы
В Астрахани судебные приставы разыскали на кладбище должника по алиментам, который пытался спрятаться в выкопанной могиле.
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Авто
Показано видео первого Haval H7 российской сборки
Специализированным порталом "Автоновости дня" озвучена информация о том, что в дилерские центры России начала поступать модель автомобиля Haval F7 узловской сборки.
Обновлено в 01:43
Футбол
ЦСКА выкупил у «Уфы» трансфер Дивеева и подписал контракт с игроком
Московский футбольный клуб ЦСКА на своем официальном сайте сообщил, что защитник Игорь Дивеев, выступавший в команде на правах аренды из "Уфы", стал игроком армейцев на полноценной основе.
Обновлено в 07:20
Шоу-бизнес
Кузьмин ушёл от Пугачевой из-за страха потерять свободу
Российского певца и музыканта Владимира Кузьмина, которому 31 мая исполнилось 64 года, одной из первых поздравила Алла Пугачёва.
Обновлено в 08:02
Происшествия
Военный суд отправил на лечение обвиняемого в терроризме курсанта
Московский окружной военный суд освободил от уголовного преследования и направил на принудительное лечение в психиатрический стационар курсанта Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского Вадима Осипова по делу о терроризме за рисунок захвата казармы.
Обновлено в 08:10
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $64 за баррель
Цена июльских фьючерсов на WTI падала на 1,84%, до $55,52 за баррель. Вчера, 30 мая, цена нефти Brent упала ниже $65 за баррель.
Обновлено в 05:11
Политика
В Кремле объяснили бедность в России
По данным Росстата, в первом квартале 2019 года произошло снижение реальных располагаемых доходов населения России на 2,3% по сравнению с тем же периодом 2018 года.
Обновлено вчера в 06:06
Экономика
Лисин анекдотом про кур описал, как государство регулирует бизнес
Общаясь с журналистами, бизнесмен, чтобы проиллюстрировать тезис о рисках госрегулирования для бизнеса, вновь прибег к жанру анекдота.
Обновлено в 06:40
Политика
Соратник Зеленского призвал к переговорам с Путиным
В конце мая депутаты областной администрации Львова решили обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием говорить только на украинском языке.
Обновлено в 07:20
Шоу-бизнес
Бузова вернет одежду пожаловавшемуся на нее дизайнеру Balenciaga
Модный дизайнер попросил певицу и звезду «Дома-2» Ольгу Бузову не носить больше вещи его бренда.
Обновлено в 01:44
Политика
Власти Южной Кореи не подтвердили сообщения о казни чиновников в КНДР
Власти Южной Кореи не имеют официального подтверждения информации одной из местных газет о том, что в КНДР якобы казнили спецпредставителя Госсовета страны по политике в отношении США Ким Хёк Чхоля за провал американо-северокорейского саммита в Ханое, сообщили по телефону РИА Новости в министерстве по делам национального объединения Республики Корея.
Обновлено в 03:39
Шоу-бизнес
Нюша, Юлия Барановская и Ольга Серябкина на preparty фестиваля «Жара»
Люди говорят: С 25 по 28 июля в Баку уже в четвертый раз пройдет музыкальный фестиваль «Жара».
Обновлено в 04:01
Происшествия
Полиция разыскивает кассира из Башкирии, укравшую 23 миллиона рублей
Четыре дня назад Хайруллина вынула из кассы девять миллионов рублей, почти 141 тысячу долларов и более 100 тысяч евро.
Обновлено в 08:00
Политика
Песков высказался о формировании рейтинга Путина
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, рейтинг Владимира Путина формируется в результате оценки его деятельности россиянами, а социологи, по его мнению, «часто ошибаются».
Обновлено в 05:27
Происшествия
Три человека погибли при захвате заложников в Цюрихе
В швейцарском Цюрихе при захвате заложников погибли три человека.
Обновлено в 07:43
Шоу-бизнес
Помощник Бекмамбетова опроверг слухи о тяжелой болезни режиссера
Помощник знаменитого режиссёра и продюсера Тимур Асадов решительно опроверг сообщения, в которых утверждалось, что Бекмамбетов обратился в одно из московских медучреждений для повторного обследования после удаления щитовидной железы.
Обновлено в 07:05
Общество
Рошаль предложил обязать застройщиков ставить ограничители на окна
Предлагается обязать родителей предъявлять справку о том, есть ли у них ограничители на окнах, и если нет, то им должны выдавать набор, чтобы поставили на окна, отметил президент НИИ.
Обновлено в 07:45
Общество
МЧС предупредило о грозе и граде в Подмосковье
По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, до 21:00 мск по Московской области местами ожидается ливень, гроза, град с порывами ветра 15 – 20 м / с. МЧС советует по возможности остаться дома, закрыть окна и форточки, не прятаться от непогоды около стен домов, на остановках, около рекламных щитов, под деревьями и рядом с недостроенными зданиями.
Обновлено вчера в 09:07
Интернет
Сервис Google Maps расскажет о лучших блюдах в ресторанах
Сервис Google Maps запускает новую функцию, которая поможет выбрать самые популярные блюда из меню ресторанов.
Обновлено в 07:16
Футбол
«Реал» предложит «Челси» €120 млн за трансфер Азара
Известно, что в ближайшее время «Реал» предложит за 28-летнего полузащитника €120 млн.
Обновлено в 02:38
Общество
Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году
В 2020 году новогодние каникулы продлятся восемь дней. Выходные сократят по "техническим причинам", пишет "Российская газета".
Обновлено в 02:15