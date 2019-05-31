НТВ раскрыл схему о выводе Ходорковским $51 млрд из РоссииГазета.Ru 10:09

В Генпрокуратуре проводят новое расследование в отношении бывших владельцев ЮКОСа и, в частности, Михаила Ходорковского. В ведомстве считают, что партнерам по бизнес-империи якобы удалось сохранить миллиарды долларов, а затем вложить их в новую структуру под названием Quadrum.

НТВ раскрыл схему о выводе Ходорковским $51 млрд из России

Общество Законы июня освободят россиян от роуминга Законы июня освободят россиян от роуминга, изменения в законодательстве также коснутся автомобилистов и держателей банковских карт, сообщают в издании «Российская газета».

Политика Зеленский уволил главу госпогранслужбы Украины Глава госпогранслужбы Украины Петр Цигикал снят с должности указом президента страны Владимира Зеленского.

Авто Renault объявила о начале продаж нового Renault Clio Французский автопроизводитель представил официальные фотоснимки своего совершенно нового хэтчбека Clio в честь европейского старта продаж автомобиля.

Шоу-бизнес Игорь Николаев поздравил бывшую жену Наташу Королеву с днем рождения Игорь Николаев поздравил бывшую жену Наташу Королеву с днем рождения Напомним, что Игорь Николаев и Наташа Королева поженились в 1992 году.

Шоу-бизнес Гузеева откровенно рассказала об алкогольной зависимости Гузеева пыталась спасти своего мужа, но сама оказалась в западне. И не заметила, как сама стала заложницей зависимости от спиртного.

Экономика Подсчитан лимит ежедневных трат российских пенсионеров В Счетной палате подсчитали, сколько российские пенсионеры в среднем могут потратить на себя в день, передает РИА Новости.

Интернет Apple увеличила лимит на загрузку контента по сотовой сети Компания Apple увеличила лимит на загрузку контента по сотовой сети для iPhone и iPad со 150 до 200 Мб.

Здоровье Бросить курить помогут #здоровые советы кубанских врачей Минздав Кубани напоминает, что получить консультации медиков по отказу от вредной привычки можно в соцсетях.

Общество Названы самые перспективные профессии Директор Центра экономики непрерывного образования института прикладных экономических исследований РАНХиГС доктор экономических наук Татьяна Клячко назвала пять наиболее перспективных профессий.

Общество В Госдуму внесли законопроект о чистоте пива Депутат Сергей Иванов (ЛДПР) внес на рассмотрение Госдумы проект закона "О чистоте пива", предлагающий ввести такие понятия, как "живое" и "мертвое" пиво.

Общество Пенсионеров чаще всего берут на работу на производственные предприятия Производственные предприятия охотнее всех берут на работу пенсионеров: каждая вторая организация рассматривает возрастных кандидатов на общих условиях.

Шоу-бизнес Алдонин забрал дочь Началовой в свою семью Бывший футболист сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин забрал дочь Юлии Началовой в свою семью.

Политика Выявлены грубейшие нарушения прав детей-сирот — детский омбудсмен Как сообщало ИА REGNUM, в Москве большинство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (92,7%), живут и воспитываются в семьях.

Происшествия Москвич приговорен почти к трем годам за поджог храма в Тушино Тушинский суд Москвы вынес приговор Евгению Сенчину, который в ноябре прошлого года устроил пожар в деревянном храме Иоанна Богослова в Южном Тушино.

Шоу-бизнес Кузьмин ушел от Пугачевой из-за страха потерять свободу Сегодня Владимиру Кузьмину исполняется 64 года, из-за чего журналисты решили вспомнить основные моменты из биографии певца, включая его расставание с Аллой Пугачевой.

Здоровье На Гавайях зафиксированы паразиты, которые поедают мозг человека Министерство здравоохранения Гавайев распространило информацию о паразитах, которые проникают в организм человека и поедают головной мозг.

Политика Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17 Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.

Общество Петербуржцы пожаловались ФАС на рекламу о кастрации неверных мужей Жители Санкт-Петербурга пожаловались в городское управление ФАС на оскорбительную, по их мнению, рекламу ветеринарной клиники, в которой, помимо цен на кастрацию животных, содержалось обещание бесплатно подвергать этой процедуре неверных мужей, сообщила РИА Новости в пятницу представитель антимонопольного ведомства.

Общество В Югре чиновницу лишили премии за совет жителям поднять «пятую точку» Реагируя на жалобы жителей, чиновница предложила им "езжать в другие поселки", а также поднять "свою пятую точку" и сделать что-то самим.

Политика Экс-консул Эквадора подтвердил сообщение о пытках в отношении Ассанжа Бывший консул Эквадора в Лондоне Фидель Нарваес в беседе с РИА Новости назвал убедительным заявление спецдокладчика ООН по вопросам пыток и жестокого обращения Нильса Мельцера о применении жестоких психологических методов воздействия на основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Политика На Украине против Порошенко возбудили дело о захвате власти В пятницу Госбюро расследований Украины обвинило бывшего президента в легализации преступных доходов на сумму 300 миллионов долларов при продаже завода "Кузня на Рыбальском", а в понедельник, 27 мая, — в узурпации судебной власти.

Авто Из Lada сделали дом на колесах Из автомобиля Lada Granta FL сделали дом на колесах. Об этом сообщает издание «Лада Онлайн».

Происшествия Служившему в Сирии российскому генералу предъявили обвинение Военное следственное управление Следственного комитета России по Москве предъявило генерал-лейтенанту Сергею Чваркову обвинение в мошенничестве.

Экономика Bloomberg: биткоин признан бесполезным На фоне роста биткоина, мало кто говорит о проблеме крупнейшей в мире криптовалюты: ее мало кто использует, и в основном биткоин используют для спекулятивных операций, пишет агентство Bloomberg.

Политика ВЦИОМ зафиксировал очередное падение уровня доверия Путину В Кремле обратили внимание на исследование ВЦИОМа о падении уровня доверия к Путину, говорил в четверг, 30 мая, его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Шоу-бизнес У актера Юрия Соломина умерла супруга «27 мая ушла из жизни профессор кафедры мастерства актера, художественный руководитель четвертого курса Соломина Ольга Николаевна», — говорится в сообщении театрального училища, в котором отмечается, что Ольга Соломина воспитала целую плеяду артистов.