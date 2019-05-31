Экономика
НТВ раскрыл схему о выводе Ходорковским $51 млрд из РоссииГазета.Ru 10:09
В Генпрокуратуре проводят новое расследование в отношении бывших владельцев ЮКОСа и, в частности, Михаила Ходорковского. В ведомстве считают, что партнерам по бизнес-империи якобы удалось сохранить миллиарды долларов, а затем вложить их в новую структуру под названием Quadrum.
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Автоматически обработано 7265 источников, обновлено в 10:31, Ашберн
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Сегодня Владимиру Кузьмину исполняется 64 года, из-за чего журналисты решили вспомнить основные моменты из биографии певца, включая его расставание с Аллой Пугачевой.
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Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.
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В Югре чиновницу лишили премии за совет жителям поднять «пятую точку»
Реагируя на жалобы жителей, чиновница предложила им "езжать в другие поселки", а также поднять "свою пятую точку" и сделать что-то самим.
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Экс-консул Эквадора подтвердил сообщение о пытках в отношении Ассанжа
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Политика
На Украине против Порошенко возбудили дело о захвате власти
В пятницу Госбюро расследований Украины обвинило бывшего президента в легализации преступных доходов на сумму 300 миллионов долларов при продаже завода "Кузня на Рыбальском", а в понедельник, 27 мая, — в узурпации судебной власти.
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Обновлено вчера в 08:14
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Экономика
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На фоне роста биткоина, мало кто говорит о проблеме крупнейшей в мире криптовалюты: ее мало кто использует, и в основном биткоин используют для спекулятивных операций, пишет агентство Bloomberg.
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Шнуров назвал удаление сцен из фильма об Элтоне Джоне «анекдотом»
Лидер музыкального коллектива «Ленинград» Сергей Шнуров прокомментировал удаление некоторых резонансных сцен из фильма «Рокетмен» о становлении британского певца и композитора Элтона Джона.
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