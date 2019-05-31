Экономика
НТВ сообщил о новом деле ЮКОСа и выводе Ходорковским более $50 млрдРБК вчера в 08:18
По словам Каримова, деньги получили первый директор ЮКОСа Сергей Муравленко, первый вице-президент компании Виктор Казаков (в настоящее время является депутатом Госдумы от «Единой России»), вице-президент Виктор Иваненко и один из учредителей компании Юрий Голубев.
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