НТВ покажет шоу с ведущим Владимиром ЗеленскимТАСС 10:32

Телекомпания НТВ в начале мая запускает шоу "Магия" с ведущим - избранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе канала.

Финансы ЦБ допускает понижение ставки в этом году Совет директоров Центробанка оставил значение ключевой ставки неизменным на уровне 7,75% годовых, однако не исключил вероятности ее понижения во II-III кварталах 2019 года, следует из сообщения пресс-службы Банка России.

Футбол Манчестер Юнайтед — Челси 1:1 Стали известны стартовые составы на матч 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между "Манчестер Юнайтед" и лондонским "Челси", сообщает "Советский спорт".

Происшествия Boeing 767 с горящим двигателем сел в аэропорту ЮАР В международном аэропорту Тамбо, расположенном вблизи Йоханнесбурга, самого крупного по численности жителей города ЮАР, успешно приземлился самолет Boeing 767 авиакомпании Air Zimbabwe, у которого, предположительно, загорелся двигатель.

Общество Дочь Пескова пожаловалась на проблемы с арендой квартиры в Москве Елизавета Пескова – дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова – пожаловалась на проблемы с жильем в Москве.

Путешествия Ростуризм: застрявшие в Гуанчжоу туристы вылетели в Россию Ранее группа россиян, направлявшихся из Таиланда и Индонезии в Москву транзитом через Китай, застряла в аэропорту города Гуанчжоу, путешественников заставили оформлять китайские визы, которые не все смогли получить.

Происшествия В Башкирии сильный ветер сорвал крыши с 12 домов и больницы В Башкирии сильный ветер сорвал крыши 12 частных жилых домов, больницы, фельдшерского пункта и объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Транспорт «Уральские авиалинии» объяснили посадку летевшего в Париж борта в Калуге Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Москвы в Париж, сел в Калуге из-за ограничений полетов между Францией и столицей России.

Шоу-бизнес Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса» Пугачева вручила Ержану Максиму, Нино Чеснер, Роберту Багратяну и Анастасии Ивановой по "Золотой звезде".

Гаджеты На фоне подготовки к выпуску Ryzen 3000 производители материнских плат сетуют на проблемы В преддверии анонса многие производители материнских плат активно тестируют инженерные образцы систем, основанных на предварительных версиях Ryzen 3000 и материнских платах с разъёмом AM4 с новым чипсетом X570, и это позволило китайскому технопорталу bilibili.com собрать от осведомлённых информаторов весьма содержательную подборку фактов.

Хоккей Юниорская сборная России проиграла шведам в финале чемпионата мира Юниорская сборная России по хоккею стала серебряным призером чемпионата мира среди игроков не старше 18 лет, уступив в финале хозяйке турнире команде Швеции.

Происшествия Под Воронежем загорелся распределительный центр сети «Магнит» На ул. Виноградная загорелись склады — здание распределительного центра, который использует торговая сеть «Магнит».

Происшествия Из-за снега в Екатеринбурге застрял автобус с первоклассниками Как сообщает E1.ru, из-за снежных заносов на дороге застрял автобус с первоклассниками, возвращавшийся в Екатеринбург с экскурсии.

Армия и оружие Разработчик показал видео полета самолета МС-21 Авиастроительная компания «Иркут», занимающаяся разработкой пассажирского лайнера МС-21-300, показала видео полета опытного образца самолета.

Происшествия На Boeing 737 MAX продолжают жаловаться Авиационные власти США получили около десяти новых жалоб на проблемы с безопасностью самолетов Boeing 737 MAX.

Происшествия В ОБСЕ призвали мировых лидеров осудить стрельбу в Калифорнии Глава Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Сольрун Гисладоттир призвала мировое сообщество осудить инцидент в Калифорнии, где мужчина пытался устроить стрельбу в синагоге.

Экономика ВВП США вырос на 3,2% в первом квартале ВВП США вырос на 3,2% в первом квартале 2019 года. Об этом сообщает Associated Press.

Футбол «Вильярреал» упустил победу в игре с «Уэской» «Вильярреал» на своем поле сыграл вничью с «Уэской» в 35-м туре чемпионата Испании.

Наука Учёные назвали продукт, повышающий риск преждевременной смерти Жирная рыба, в особенности лосось и салака, повышает риск преждевременной смерти на 50 процентов.

Наука Ученые рассказали, к чему приводят недосып и стресс на работе Специалисты Мюнхенского технического университета сообщили, что недосып и стресс на работе приводят к повышению втрое риска смерти от заболеваний сердечно-сосудистой системы работников с гипертонией.