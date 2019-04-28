Политика
НТВ покажет шоу с Зеленским в качестве ведущегоРИА Новости 09:46
НТВ анонсировал показ шоу "Магия", ведущим которого стал избранный президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщается на официальном сайте телеканала. "Недавно избранный президент Украины Владимир Зеленский всегда знал толк в фокусах", — говорится в сообщении.
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Шоу-бизнес
Гурцкая увидела проблему в «Голосе» после победы дочери Алсу
Обновлено вчера в 10:32
Экономика
Оператора 5G выведут на полосу
«Диджитал для бизнеса» учреждена в феврале «Башинформсвязью» и структурой «МегаФона» для создания единого инфраструктурного оператора и высвобождения частот для сетей 5G в России.
Обновлено в 17:50
Происшествия
В Башкирии ветер сдул крыши с домов, больницы и других зданий
Сильный ветер в Башкирии сорвал крыши с 12 жилых домов, больницы, фельдшерского пункта и объектов ЖКХ.
Обновлено в 13:47
Экономика
ВВП США вырос на 3,2% в первом квартале
ВВП США вырос на 3,2% в первом квартале 2019 года. Об этом сообщает Associated Press.
Обновлено 26 апреля в 08:56
Происшествия
В Казани автомобиль сбил женщину с коляской
Автомобиль сбил женщину с коляской, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте, в результате ребенок выпал из коляски и получил травму.
Обновлено в 10:44
Кино
Фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам
В России прокат фильма «Мстители: Финал» стартует 29 апреля, позже, чем в большинстве стран Европы.
Обновлено в 12:57
Культура
Звезда «Уральских пельменей» возмутился итогами «Голоса»
Обновлено в 05:41
Политика
The National Interest (США): Америка должна поддержать Украину в ее противостоянии России (The National Interest)
Хотя те санкции, которые администрация ввела против российских чиновников, ответственных за эти действия, оказывают определенное влияние, самым тяжелым ударом для России станет формирование свободной, независимой и демократической Украины.
Обновлено в 17:15
Единоборства
Исмаилов напал на Минеева в Турции
Бойцы ММА Магомед Исмаилов и Владимир Минеев устроили потасовку в Турции, сообщает Sport24.
Обновлено в 17:15
Общество
Злостных нарушителей ПДД занесут в единую базу
Начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров заявил, что ГИБДД намерено создать единую базу данных с информацией о злостных нарушениях правил дорожного движения.
Обновлено в 18:07
Общество
В соцсетях публикуют доказательства накруток голосования в пользу дочери Алсу
Обновлено вчера в 05:00
Происшествия
В ОБСЕ призвали мировых лидеров осудить стрельбу в Калифорнии
Глава Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Сольрун Гисладоттир призвала мировое сообщество осудить инцидент в Калифорнии, где мужчина пытался устроить стрельбу в синагоге.
Обновлено в 15:55
Происшествия
Boeing 767 с горящим двигателем сел в аэропорту ЮАР
Обновлено в 15:07
Происшествия
В Греции телеоператора убило пиротехникой
В городе Каламата на Пелопоннесе телеоператор погиб от пиротехники, снимая местный обычай отмечать Пасху - "саитополемос", или "сражение стрелами", сообщает Афинское агентство новостей АМНА.
Обновлено в 16:44
Спорт
12-летняя российская фигуристка исполнила прыжок в пять оборотов
Российская фигуристка Олеся Калинина на очередной тренировке исполнила прыжок в пять оборотов.
Обновлено в 14:06
Политика
Пушков ответил на слова Зеленского о «миссии» Украины
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова Владимира Зеленского о миссии Украины "служить примером демократии для постсоветских стран".
Обновлено в 16:39
Происшествия
Катер затонул в Финском заливе у берегов Санкт-Петербурга
Как передает в ночь на воскресенье агентство ТАСС, в Финском заливе у берегов северной столицы затонул катер, спасатели разыскивают человека, который был на судне.
Обновлено вчера в 18:52
Политика
Украинских священников не пустили на службу в Иерусалиме
Обновлено вчера в 11:24
Происшествия
Автомобиль во время автошоу в Орле врезался в зрителей
Легковой автомобиль врезался в толпу зрителей в Орле. Инцидент произошел 27 апреля у торгового комплекса.
Обновлено в 14:51
Происшествия
Аэропорт Гатвик вновь не принимает рейсы из-за дрона
Обновлено в 16:38
Футбол
«Зенит» гарантировал себе участие в Лиге чемпионов
Благодаря победе над «Крыльями Советов» (4:2) футбольный клуб «Зенит» обеспечил себе призовое место по итогам сезона-2018/19 и участие в Лиге чемпионов.
Обновлено в 12:03
Футбол
«Реал» проиграл «Райо Вальекано» в чемпионате Испании
Футболисты "Реала" уступили "Райо Вальекано" в мадридском дерби в рамках 35-го тура чемпионата Испании.
Обновлено в 16:59
Футбол
Тренер «Лидса» заставил своих игроков намеренно пропустить гол
Арбитр не остановил игру, а футболисты "Лидса", в свою очередь, отказались выбивать мяч в аут по правилам фэйр-плей, продолжили атаку и забили гол.
Обновлено в 12:07
Транспорт
«Платон» проследит за автобусами
На каждый автобус установят пять многофункциональных бортовых приборов, в том числе передающий данные в систему "Платон", и одно мобильное устройство продажи билетов и регистрации пассажиров.
Обновлено в 09:10
Армия и оружие
Новая БМП «Драгун» с модулем БМ100+30 превзошла все машины НАТО
Новая БМП «Драгун», оснащенная боевым модулем БМ100+30 опережает все аналогичные машины НАТО практически по всем характеристикам.
Обновлено в 15:20
Политика
В Германии предложили новую стратегию по Донбассу
Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины.
Обновлено в 02:41
Общество
Москвичей предупредили об агрессивных змеях
Обновлено в 15:06