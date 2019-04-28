НТВ покажет шоу с Зеленским в качестве ведущегоРИА Новости 09:46

НТВ анонсировал показ шоу "Магия", ведущим которого стал избранный президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщается на официальном сайте телеканала. "Недавно избранный президент Украины Владимир Зеленский всегда знал толк в фокусах", — говорится в сообщении.

НТВ покажет шоу с Зеленским в качестве ведущего

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