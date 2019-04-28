Политика
НТВ покажет шоу с Зеленским в качестве ведущегоРИА Новости 09:46
НТВ анонсировал показ шоу "Магия", ведущим которого стал избранный президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщается на официальном сайте телеканала. "Недавно избранный президент Украины Владимир Зеленский всегда знал толк в фокусах", — говорится в сообщении.
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Происшествия
Полсотни машин столкнулись на автобане в Германии
Обновлено в 11:21
Происшествия
На Серовском тракте из-за снега образовалась большая пробка
На Серовском тракте сегодня из-за выпавшего снега случилось много ДТП.
Обновлено в 05:13
Политика
Умер авиаконструктор Генрих Новожилов
Обновлено в 14:46
Политика
Собчак рассказала, как сидела на коленях у Зеленского
Телеведущая Ксения Собчак поделилась совместным опытом работы с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 13:32
Происшествия
Появилось видео с места взрыва на набережной в Петербурге
В Сети появилось видео с места взрыва на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге, запись опубликовал «Пятый канал».
Обновлено в 15:01
Футбол
Неймар ударил болельщика после поражения в Кубке Франции
Обновлено в 03:23
Общество
За сутки Нева обмелела почти на полметра
Показатели уровня воды возле Горного университета составили - 43 сантиметра к вечеру 28 апреля. Зафиксирован показатель был в 20:00.
Обновлено в 14:28
Религия
В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь
В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь.
Обновлено вчера в 07:49
Происшествия
У Boeing 767 в небе загорелся двигатель
У самолета Boeing 767 загорелся двигатель при полете в небе, пишет The Sun.
Обновлено в 14:28
Политика
В США умер экс-сенатор Ричард Лугар
Бывший сенатор Конгресса США, автор программы по предоставлению финансовой помощи бывшим союзным республикам для ликвидации ядерных вооружений Ричард Лугар умер на 88-м году жизни в американском штате Вирджиния.
Обновлено в 13:03
Общество
Гороскоп на 29 апреля: Козерогам пора подумать о себе, Водолеи проявят активность
Вероятно, что сегодня вам придется столкнуться с мелкими домашними проблемами и решением финансовых вопросов.
Обновлено в 12:18
Шоу-бизнес
Лобода отказалась от участия в «Голосе»
Во время обоих выступлений десятилетняя Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу, набрала больше всего голосов и одержала победу.
Обновлено вчера в 09:53
Культура
Дмитрий Нагиев предложил аннулировать результаты финала «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 11:31
Политика
ДНР и ЛНР отреагировали на заявление Зеленского
Заявление избранного президента Украины Владимира Зеленского об участи военнопленных довольно сдержанно приняли в ДНР И ЛНР.
Обновлено в 05:52
Происшествия
На Boeing 737 MAX продолжают жаловаться
Авиационные власти США получили около десяти новых жалоб на проблемы с безопасностью самолетов Boeing 737 MAX.
Обновлено в 13:20
Происшествия
Автомобиль во время автошоу в Орле врезался в зрителей
Легковой автомобиль врезался в толпу зрителей в Орле. Инцидент произошел 27 апреля у торгового комплекса.
Обновлено в 14:51
Футбол
Фарфан принес «Локо» победу над «Енисеем»
«Железнодорожники» одержали победу со счетом 2:1. «Локо» вышел вперед на 67-й минуте матча — после прострела Алексея Миранчука Валерий Кичин неудачно подставил ногу и срезал мяч в собственные ворота.
Обновлено в 08:58
Политика
Путин допускает упрощенную выдачу паспортов РФ всем гражданам Украины
Российский лидер Владимир Путин допустил предоставление гражданам Украины российских паспортов в упрощенном порядке.
Обновлено вчера в 16:42
Шоу-бизнес
Наталья Андрейченко продолжает воспитывать бывшего мужа
Актриса считает поведение Максима Дунаевского неэтичным Наталья Андрейченко стала гостьей программы "Звезды сошлись", в которой взялась за обсуждение личной жизни своего первого супруга Максима Дунаевского.
Обновлено в 08:49
Автоспорт
Квят подвёл итоги Гран-при Азербайджана
Обновлено в 12:46
Шоу-бизнес
Ушедшая в монастырь певица раскрыла тайну Пугачевой
Когда-то певица и светская львица Юлия Матвеева блистала на сцене и была завсегдатаем светских раутов.
Обновлено в 06:40
Футбол
Манчестер Юнайтед — Челси 1:1
Стали известны стартовые составы на матч 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между "Манчестер Юнайтед" и лондонским "Челси", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:05
Происшествия
В Башкирии сильный ветер сорвал крыши с 12 домов и больницы
В Башкирии сильный ветер сорвал крыши 12 частных жилых домов, больницы, фельдшерского пункта и объектов жилищно-коммунального хозяйства.
Обновлено в 13:43
Происшествия
На затонувшем под Петербургом катере не хватало спасательных жилетов
На затонувшем в Финском заливе вблизи от Санкт-Петербурга катере спасательных жилетов было меньше, чем пассажиров.
Обновлено в 07:43
Спорт
12-летняя российская фигуристка исполнила прыжок в пять оборотов
Российская фигуристка Олеся Калинина на очередной тренировке исполнила прыжок в пять оборотов.
Обновлено в 14:06
Шоу-бизнес
Раскрыт механизм победы дочери Алсу в шоу «Голос»
Якобы российские селебрити активно голосовали и сами агитировали своих поклонников отправить смс за дочку Алсу.
Обновлено в 06:39
Авто
ВАЗ 2104 с мотором Toyota Supra и Audi A8 сразились в гонке на прямой
В качестве показательных выступлений блогеры устроили заезд между ВАЗ-2104 и Audi A8 с 6-литровым W12 на 450 л.с. Что из этого получилось — можно посмотреть в видео.
Обновлено в 08:24