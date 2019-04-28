Политика

НТВ покажет шоу с Зеленским в качестве ведущегоРИА Новости 09:46

НТВ анонсировал показ шоу "Магия", ведущим которого стал избранный президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщается на официальном сайте телеканала. "Недавно избранный президент Украины Владимир Зеленский всегда знал толк в фокусах", — говорится в сообщении.
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На НТВ выходит шоу с Зеленским в качестве ведущего

Газета.Ru14:35

На НТВ стартует шоу с Владимиром Зеленским в качестве ведущего

Российская газета11:36

НТВ покажет шоу с Зеленским в качестве ведущего

РИА Новости09:46

НТВ покажет шоу с ведущим Владимиром Зеленским

ТАСС10:32

НТВ с 3 мая начнет показывать шоу, ведущим которого стал экс участник КВН и избранный президент Украины Зеленский

Эхо Москвы10:32

Телеканал НТВ анонсировал показ шоу с ведущим Владимиром Зеленским

РБК11:16

НТВ анонсировал шоу про магию с Владимиром Зеленским

Коммерсантъ08:15
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Появилось видео с места взрыва на набережной в Петербурге

В Сети появилось видео с места взрыва на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге, запись опубликовал «Пятый канал».
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Политика

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Политика

ДНР и ЛНР отреагировали на заявление Зеленского

Заявление избранного президента Украины Владимира Зеленского об участи военнопленных довольно сдержанно приняли в ДНР И ЛНР.
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Происшествия

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Происшествия

Автомобиль во время автошоу в Орле врезался в зрителей

Легковой автомобиль врезался в толпу зрителей в Орле. Инцидент произошел 27 апреля у торгового комплекса.
Обновлено в 14:51
Футбол

Фарфан принес «Локо» победу над «Енисеем»

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Футбол

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Стали известны стартовые составы на матч 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между "Манчестер Юнайтед" и лондонским "Челси", сообщает "Советский спорт".
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В Башкирии сильный ветер сорвал крыши 12 частных жилых домов, больницы, фельдшерского пункта и объектов жилищно-коммунального хозяйства.
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На затонувшем под Петербургом катере не хватало спасательных жилетов

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Раскрыт механизм победы дочери Алсу в шоу «Голос»

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Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Победитель выборов Президента Украины 2019 года (во втором туре согласно Национальному экзит-полу получил 73% голосов.
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