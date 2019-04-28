Политика
НТВ покажет шоу с Зеленским в качестве ведущегоРИА Новости 09:46
НТВ анонсировал показ шоу "Магия", ведущим которого стал избранный президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщается на официальном сайте телеканала. "Недавно избранный президент Украины Владимир Зеленский всегда знал толк в фокусах", — говорится в сообщении.
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Культура
Лобода встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»
Пользователи сочли, что певица разместила снимки тех ребят, которые заслуживали победу, и поблагодарили ее за это.
Обновлено в 05:11
Происшествия
Опубликовано видео с места взрыва в Петербурге
Обновлено в 12:50
Футбол
Манчестер Юнайтед — Челси 1:1
Стали известны стартовые составы на матч 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между "Манчестер Юнайтед" и лондонским "Челси", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:05
Автоспорт
Квят подвёл итоги Гран-при Азербайджана
Обновлено в 12:46
Политика
Зеленский ответил на заявления Путина о возможных переговорах
Владимир Зеленский прокомментировал заявления Владимира Путина об основных вопросах, которые российский лидер хотел бы обсудить с избранным президентом Украины.
Обновлено вчера в 16:45
Политика
В Германии предложили новую стратегию по Донбассу
Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины.
Обновлено в 02:41
Политика
Украинских священников не пустили на службу в Иерусалиме
Обновлено вчера в 11:24
Футбол
«Уфа» одержала крупную победу над «Уралом»
В Уфе завершился матч 26-го тура чемпионата России по футболу между «Уфой» и «Уралом» (Екатеринбург).
Обновлено в 06:42
Происшествия
Манекенщик на Неделе моды в Сан-Паулу упал на подиуме и умер
Ужасный инцидент произошел ночью на Неделе моды в Сан-Паулу: 26-летнему манекенщику Талесу Котте стало плохо во время показа.
Обновлено в 06:58
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский опубликовал обращение к российскому лидеру Владимиру Путину.
Обновлено в 09:39
Авто
Эксперты рассказали о судьбе автомобилей СССР в Кубе, Китае и Корее
Эксперты рассказали о судьбе автомобилей СССР в разных социалистических странах.
Обновлено вчера в 22:30
Политика
На Украине планируют ликвидировать «Укроборонпром»
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины хочет ликвидировать госконцерн «Укроборонпром» и создать вместо него отдельный орган с расширенными полномочиями.
Обновлено в 11:54
Происшествия
На трассе в Германии столкнулись более 50 машин
На автобане в восточной Германии столкнули более 50 машин. Массовая авария произошла на автотрассе №71, соединяющей города Зуль и Майнинген.
Обновлено в 13:17
Футбол
Тренер «Лидса» заставил своих игроков намеренно пропустить гол
Арбитр не остановил игру, а футболисты "Лидса", в свою очередь, отказались выбивать мяч в аут по правилам фэйр-плей, продолжили атаку и забили гол.
Обновлено в 12:07
Политика
В Германии предупреждают об угрозе со стороны правых экстремистов
В контрразведке Германии уточнили, что правые экстремисты только в последнее время начали обращать на себя внимание правоохранительных органов.
Обновлено в 11:27
Теннис
Даниил Медведев третий раз в сезоне вышел в финал теннисного турнира
Обновлено вчера в 10:44
Политика
Болтон заявил, что США продолжают консультации с Россией по КНДР
США продолжают консультации с Россией по КНДР, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 12:01
Политика
В США умер бывший сенатор Лугар
В США на 88-м году жизни скончался экс-мэр Индианаполиса, бывший сенатор Ричард Лугар.
Обновлено в 13:06
Недвижимость
В России увеличилась стоимость съемного жилья
В России подорожали съемные квартиры. В некоторых регионах стоимость жилья увеличилась на 5–6%.
Обновлено в 08:41
Политика
В турецком отеле рассказали об отдыхе Зеленского
Обновлено в 08:27
Общество
Гороскоп на 29 апреля: Козерогам пора подумать о себе, Водолеи проявят активность
Вероятно, что сегодня вам придется столкнуться с мелкими домашними проблемами и решением финансовых вопросов.
Обновлено в 12:18
Кино
Элина Быстрицкая. Жизнь о любви
Обновлено в 13:17
Общество
Устроители «Бессмертного полка» в некоторых регионах РФ уже распределили места между предприятиями и организациями
Устроители акции "Бессмертный полк" в некоторых российских регионах за десять дней до шествия уже распределили места между предприятиями и организациями.
Обновлено в 10:47
Происшествия
Два человека погибли при взрыве в многоэтажке Киева
Полиция Киева начала проверку по факту взрыва в многоэтажном доме в Дарницком районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 08:33
Гаджеты
Motorola показала официальные изображения смартфона Moto RAZR 2019
Американская компания Motorola подтвердила слухи о складном смартфоне фотографиями новой модели Moto RAZR 2019.
Обновлено в 08:59
Футбол
«Зенит» обыграл «Крылья Советов» со счетом 4:2
Обновлено в 12:05