Политика

НТВ покажет шоу с Зеленским в качестве ведущегоРИА Новости 09:46

НТВ анонсировал показ шоу "Магия", ведущим которого стал избранный президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщается на официальном сайте телеканала. "Недавно избранный президент Украины Владимир Зеленский всегда знал толк в фокусах", — говорится в сообщении.
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На НТВ стартует шоу с Владимиром Зеленским в качестве ведущего

Российская газета11:36

Телеканал НТВ анонсировал показ шоу с ведущим Владимиром Зеленским

РБК11:16

НТВ с 3 мая начнет показывать шоу, ведущим которого стал экс участник КВН и избранный президент Украины Зеленский

Эхо Москвы10:32

НТВ покажет шоу с ведущим Владимиром Зеленским

ТАСС10:32

НТВ покажет шоу с Зеленским в качестве ведущего

РИА Новости09:46

НТВ анонсировал шоу про магию с Владимиром Зеленским

Коммерсантъ08:15

На НТВ выйдет «новое шоу» с Зеленским в качестве ведущего. Его записали в 2011 году

Дождь09:38
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Шоу-бизнес

Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»

Обновлено в 12:04
Культура

Лобода встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»

Пользователи сочли, что певица разместила снимки тех ребят, которые заслуживали победу, и поблагодарили ее за это.
Обновлено в 05:11
Происшествия

Опубликовано видео с места взрыва в Петербурге

Обновлено в 12:50
Футбол

Манчестер Юнайтед — Челси 1:1

Стали известны стартовые составы на матч 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между "Манчестер Юнайтед" и лондонским "Челси", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:05
Автоспорт

Квят подвёл итоги Гран-при Азербайджана

Обновлено в 12:46
Политика

Зеленский ответил на заявления Путина о возможных переговорах

Владимир Зеленский прокомментировал заявления Владимира Путина об основных вопросах, которые российский лидер хотел бы обсудить с избранным президентом Украины.
Обновлено вчера в 16:45
Политика

В Германии предложили новую стратегию по Донбассу

Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины.
Обновлено в 02:41
Политика

Украинских священников не пустили на службу в Иерусалиме

Обновлено вчера в 11:24
Футбол

«Уфа» одержала крупную победу над «Уралом»

В Уфе завершился матч 26-го тура чемпионата России по футболу между «Уфой» и «Уралом» (Екатеринбург).
Обновлено в 06:42
Происшествия

Манекенщик на Неделе моды в Сан-Паулу упал на подиуме и умер

Ужасный инцидент произошел ночью на Неделе моды в Сан-Паулу: 26-летнему манекенщику Талесу Котте стало плохо во время показа.
Обновлено в 06:58
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах

Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский опубликовал обращение к российскому лидеру Владимиру Путину.
Обновлено в 09:39
Происшествия

В Подмосковье произошёл пожар на площади 700 квадратных метров

Обновлено в 13:11
Авто

Эксперты рассказали о судьбе автомобилей СССР в Кубе, Китае и Корее

Эксперты рассказали о судьбе автомобилей СССР в разных социалистических странах.
Обновлено вчера в 22:30
Общество

Французский путешественник пересек Атлантический океан в бочке

Обновлено в 06:01
Политика

На Украине планируют ликвидировать «Укроборонпром»

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины хочет ликвидировать госконцерн «Укроборонпром» и создать вместо него отдельный орган с расширенными полномочиями.
Обновлено в 11:54
Происшествия

На трассе в Германии столкнулись более 50 машин

На автобане в восточной Германии столкнули более 50 машин. Массовая авария произошла на автотрассе №71, соединяющей города Зуль и Майнинген.
Обновлено в 13:17
Футбол

Тренер «Лидса» заставил своих игроков намеренно пропустить гол

Арбитр не остановил игру, а футболисты "Лидса", в свою очередь, отказались выбивать мяч в аут по правилам фэйр-плей, продолжили атаку и забили гол.
Обновлено в 12:07
Общество

Официальный представитель Алсу высказалась об итогах «Голоса»

Обновлено в 10:36
Политика

В Германии предупреждают об угрозе со стороны правых экстремистов

В контрразведке Германии уточнили, что правые экстремисты только в последнее время начали обращать на себя внимание правоохранительных органов.
Обновлено в 11:27
Теннис

Даниил Медведев третий раз в сезоне вышел в финал теннисного турнира

Обновлено вчера в 10:44
Политика

Болтон заявил, что США продолжают консультации с Россией по КНДР

США продолжают консультации с Россией по КНДР, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 12:01
Политика

В США умер бывший сенатор Лугар

В США на 88-м году жизни скончался экс-мэр Индианаполиса, бывший сенатор Ричард Лугар.
Обновлено в 13:06
Недвижимость

В России увеличилась стоимость съемного жилья

В России подорожали съемные квартиры. В некоторых регионах стоимость жилья увеличилась на 5–6%.
Обновлено в 08:41
Политика

В турецком отеле рассказали об отдыхе Зеленского

Обновлено в 08:27
Общество

Гороскоп на 29 апреля: Козерогам пора подумать о себе, Водолеи проявят активность

Вероятно, что сегодня вам придется столкнуться с мелкими домашними проблемами и решением финансовых вопросов.
Обновлено в 12:18
Кино

Элина Быстрицкая. Жизнь о любви

Обновлено в 13:17
Общество

Устроители «Бессмертного полка» в некоторых регионах РФ уже распределили места между предприятиями и организациями

Устроители акции "Бессмертный полк" в некоторых российских регионах за десять дней до шествия уже распределили места между предприятиями и организациями.
Обновлено в 10:47
Происшествия

Два человека погибли при взрыве в многоэтажке Киева

Полиция Киева начала проверку по факту взрыва в многоэтажном доме в Дарницком районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 08:33
Гаджеты

Motorola показала официальные изображения смартфона Moto RAZR 2019

Американская компания Motorola подтвердила слухи о складном смартфоне фотографиями новой модели Moto RAZR 2019.
Обновлено в 08:59
Футбол

«Зенит» обыграл «Крылья Советов» со счетом 4:2

Обновлено в 12:05
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Победитель выборов Президента Украины 2019 года (во втором туре согласно Национальному экзит-полу получил 73% голосов.
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