НТВ покажет шоу с Зеленским в качестве ведущегоRT на русском 11:41

Телеканал НТВ анонсировал показ шоу «Магия» с победившим на украинских президентских выборах Владимиром Зеленским в качестве ведущего. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала.

НТВ покажет шоу с Зеленским в качестве ведущего

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