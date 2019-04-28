Политика
НТВ покажет шоу с Зеленским в качестве ведущегоRT на русском 11:41
Телеканал НТВ анонсировал показ шоу «Магия» с победившим на украинских президентских выборах Владимиром Зеленским в качестве ведущего. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала.
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Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
Обновлено в 01:58
Происшествия
На пожаре в дачном доме в Гусь-Хрустальном районе погиб школьник
«Сообщение о пожаре в дачном доме по адресу: Гусь-Хрустальный р-н, н. п. Бабино, СНТ «Сады-огороды» поступило в 00:45», - сообщают в региональном управлении МЧС.
Обновлено в 11:43
Культура
Пригожин усомнился в победе дочери Алсу на «Голосе»
Ранее сообщалось, что Алсу и ее дочь затравили в соцсетях после победы на "Голосе". "Газета.Ru" провела онлайн-трансляцию финала телешоу.
Обновлено вчера в 09:11
Происшествия
Гуф опубликовал видео пожара в доме соседей
Российский рэпер Алексей Долматов, выступающий под псевдонимом Гуф, выложил в Сеть видеозапись пожара на соседском участке в городском округе Наро-Фоминска города Апрелевки.
Обновлено в 09:40
Происшествия
На набережной в Санкт-Петербурге прогремел взрыв
Обновлено в 09:31
Авто
Названы самые бесполезные функции современных автомобилей
Специалисты раскритиковали функцию Start/Stop, автоматизированные ремни безопасности, их блокировку, функцию голосового управления и электронный стояночный тормоз.
Обновлено в 10:22
Футбол
«Зенит» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Обновлено в 11:41
Происшествия
В Ростовской области при падении машины в реку погибли пять человек
В Ростовской области устанавливаются обстоятельства гибели водителя и четырех пассажиров во время падения автомобиля в реку Дон.
Обновлено в 09:45
Политика
В Раде потребовали от России отменить указ о паспортах Донбассу
Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко потребовала от России отменить решение об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 10:11
Музыка
Эрнст пообещал проверить результаты голосования на шоу «Голос. Дети»
Первым шагом, добавил Эрнст, является публикация итогового протокола.
Обновлено вчера в 13:56
Происшествия
Катер затонул в Финском заливе в Петербурге
Спасатели ищут человека, который был на катере, затонувшем в Финском заливе у берегов Санкт-Петербурга.
Обновлено вчера в 16:45
Происшествия
Более 50 машин столкнулись на автобане в Германии
Около 25 человек пострадали в результате ДТП с участием более 50 автомобилей на востоке ФРГ.
Обновлено в 12:06
Путешествия
Застрявшие в Гуанчжоу российские туристы вылетели в Москву
В транзитной зоне находились 27 человек, в их числе один ребенок. Россияне летели из Таиланда и Индонезии в Москву транзитом через Китай.
Обновлено в 11:06
Хоккей
«Коламбус» сравнял счет в серии с «Бостоном» с тремя очками Панарина
В составе победителей голами отметились российский форвард «Коламбуса» Артемий Панарин, оформивший в матче дубль (22-я минута в большинстве, 29-я) и также записавший в актив результативную передачу и Мэтт Дюшейн.
Обновлено в 02:08
Недвижимость
В России увеличилась стоимость съемного жилья
В России подорожали съемные квартиры. В некоторых регионах стоимость жилья увеличилась на 5–6%.
Обновлено в 08:41
Политика
Песков рассказал о впечатлениях от Ким Чен Ына
Обновлено в 07:29
Общество
В России могут изменить график работы детских садов и школ
Речь идет о том, чтобы сделать график работы детских дошкольных учреждений и школьных учреждений «семейным», то есть более гибким и удобным для родителей.
Обновлено в 10:26
Политика
В Великобритании занялись усилением мер противодействия России и Китаю
Британское правительство работает над пакетом мер по противодействию РФ и КНР, в частности, в финансовой сфере, пишет британская газета The Sunday Times.
Обновлено в 07:29
Политика
В турецком отеле рассказали об отдыхе Зеленского
Обновлено в 08:27
Происшествия
Пожар в Нотр-Даме спровоцировал загрязнение свинцом
Обновлено в 11:51
Происшествия
«Подруга Саакашвили» попала в ДТП на Минском шоссе
Елена Бурчак, которая рассказывала об отношениях с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, попала в ДТП на Минском шоссе в Москве.
Обновлено в 09:04
Гаджеты
Xiaomi представила геймерское кресло AutoFull gaming chair
Компания Xiaomi представила компьютерное кресло для любителей видеоигр под названием AutoFull gaming chair.Новинка выполнена в стиле кресла спорткара.
Обновлено в 06:32
Энергетика
Миллер заявил об интересе Китая к большим поставкам газа из России
В октябре 2018 года об обсуждении с китайскими партнерами возможностей поставок газа сверх контрактного объема Миллер говорил во время Петербургского международного газового форума.
Обновлено в 08:24
Шоу-бизнес
Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»
Ранее телеведущий Максим Галкин заявил, что не пустит своих детей на "Голос" после победы дочери Алсу.
Обновлено в 05:13
Политика
На Украине решили ликвидировать «Укроборонпром»
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поддержал инициативу ликвидировать государственный концерн "Укроборонпром" и создать вместо него отдельный орган с расширенными полномочиями.
Обновлено в 07:36
Происшествия
В Нидерландах нашли украденную в США 400-летнюю Библию
Женевская Библия 1615 года, которая была украдена два десятилетия назад из Библиотеки Карнеги в Питтсбурге, была обнаружена в Американском музее паломников в Нидерландах, при содействии директора музея Джереми Бэнгса.
Обновлено в 06:54
Наука
Ученые узнали, к чему ведут недосып и стресс на работе
Недосып и стресс на работе в три раза повышают риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний у работников с гипертонией.
Обновлено в 08:14
Гаджеты
Продажи смартфонов Sony упали до рекордно низкого уровня
Как показывает диаграмма, представленная производителем, именно в 2016 году продажи мобильных устройств резко снизились в два раза, после чего данное подразделение имело только низкие результаты.
Обновлено в 05:24
Футбол
Неймар может быть наказан за удар болельщика по лицу
Нападающий ПСЖ Неймар может быть дисквалифицирован за удар болельщика после финального матча Кубка Франции по футболу.
Обновлено в 11:56
Шоу-бизнес
Менеджер МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП
Певица МакSим (настоящее имя Марина Абросимова) чувствует себя лучше, ее состояние оценивается как средней тяжести.
Обновлено вчера в 15:54