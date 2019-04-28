Политика

НТВ покажет шоу с Зеленским в качестве ведущегоRT на русском 11:41

Телеканал НТВ анонсировал показ шоу «Магия» с победившим на украинских президентских выборах Владимиром Зеленским в качестве ведущего. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала.
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НТВ покажет шоу с ведущим Владимиром Зеленским

РИА Новости09:46

НТВ покажет шоу с ведущим Владимиром Зеленским

ТАСС10:32

НТВ с 3 мая начнет показывать шоу, ведущим которого стал экс участник КВН и избранный президент Украины Зеленский

Эхо Москвы10:32

Телеканал НТВ анонсировал показ шоу с ведущим Владимиром Зеленским

РБК11:16

На НТВ стартует шоу с Владимиром Зеленским в качестве ведущего

Российская газета11:36

НТВ анонсировал шоу про магию с Владимиром Зеленским

Коммерсантъ08:15

На НТВ выйдет «новое шоу» с Зеленским в качестве ведущего. Его записали в 2011 году

Дождь09:38
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Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Победитель выборов Президента Украины 2019 года (во втором туре согласно Национальному экзит-полу получил 73% голосов.
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