Экономика
НТВ опубликовал детали по новому делу против ХодорковскогоГазета.Ru 06:51
Советник генпрокурора России Салават Каримов заявил, что бизнесмен Михаил Ходорковский в 90-х годах получил контроль над государственным ЮКОСом, перечислив в частном порядке руководству компании $250 млн. Об этом говорится в расследовании НТВ.
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