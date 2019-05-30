НТВ опубликовал детали по новому делу против ХодорковскогоГазета.Ru 06:51

Советник генпрокурора России Салават Каримов заявил, что бизнесмен Михаил Ходорковский в 90-х годах получил контроль над государственным ЮКОСом, перечислив в частном порядке руководству компании $250 млн. Об этом говорится в расследовании НТВ.

НТВ опубликовал детали по новому делу против Ходорковского

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