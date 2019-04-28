Политика
Записанное в 2011 году шоу «Магия с Владимиром Зеленским» покажет НТВГазета.Ru 10:29
По данным телеканала, шоу выйдет в эфир в начале мая. "Недавно избранный президент Украины Владимир Зеленский всегда знал толк в фокусах", - говорится в описании к проекту. Отмечается, что шоу "Магия" с Зеленским было записано в 2011 году, однако в эфире оно появится в 2019 году.
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