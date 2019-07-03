Экономика

НСПК: Свои расходы контролируют только четверть россиянРоссийская газета 05:01

Указывается, что исследование провела компания MARC по заказу Национальной системы платежных карт (НСПК) в конце мая 2019 года. Респондентами стали 1200 россиян старше 18 лет из всех регионов РФ. Ответы опрошенных показали, что лишь 25 процентов россиян всегда контролируют свои доходы и расходы.
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Свои расходы постоянно контролируют лишь четверть россиян, узнали в НСПК

Исследование провела компания MARC по заказу Национальной системы платежных карт (НСПК) в конце мая текущего года, в опросе приняли участие 1200 россиян старше 18 лет из всех регионов страны. "Согласно исследованию, лишь четверть россиян (25%) всегда контролируют свои доходы и расходы.
РИА Новостивчера в 20:33

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НСПК: Свои расходы контролируют только четверть россиян

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