МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Контроль своих личных финансов постоянно ведут лишь четверть россиян, при этом практически каждый десятый и вовсе не заботится об их учете, таковы данные исследования платежной системы "Мир", текст которого имеется в распоряжении РИА Новости.

с чего всё началось

Указывается, что исследование провела компания MARC по заказу Национальной системы платежных карт (НСПК) в конце мая 2019 года. Респондентами стали 1200 россиян старше 18 лет из всех регионов РФ. Ответы опрошенных показали, что лишь 25 процентов россиян всегда контролируют свои доходы и расходы.

НСПК: Свои расходы контролируют только четверть россиян

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