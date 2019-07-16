Волгоградский НПЗ ЛУКОЙЛа в начале апреля столкнулся с ростом концентрации хлорорганических соединений в нефти, поступающей на завод. По этому поводу структура ЛУКОЙЛа обратилась с замечанием в «Транснефть-Приволга».

с чего всё началось

Загрязнение сырья хлорорганикой в системе «Транснефти» фиксировалось еще до инцидента с «Дружбой». Грязную нефть получал Волгоградский НПЗ ЛУКОЙЛа. Это ставит под сомнение утверждение нефтекомпаний, что они не используют хлорорганику в нефтедобыче.

НПЗ в России получали нефть с хлоридами до инцидента с «Дружбой»

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