Энергетика
НПЗ в России получали нефть с хлоридами до инцидента с «Дружбой»Русская Планета 06:17
Загрязнение сырья хлорорганикой в системе «Транснефти» фиксировалось еще до инцидента с «Дружбой». Грязную нефть получал Волгоградский НПЗ ЛУКОЙЛа. Это ставит под сомнение утверждение нефтекомпаний, что они не используют хлорорганику в нефтедобыче.
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с чего всё началось
Волгоградский НПЗ ЛУКОЙЛа в начале апреля столкнулся с ростом концентрации хлорорганических соединений в нефти, поступающей на завод. По этому поводу структура ЛУКОЙЛа обратилась с замечанием в «Транснефть-Приволга».Коммерсантъвчера в 18:23
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Российские НПЗ получали загрязнённую нефть ещё до проблем в трубопроводе «Дружба»
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