Энергетика
НПЗ в Германии частично приостановил работу из-за ситуации с «Дружбой»РБК 07:34
Французская компания Total заявила, что приостановила ряд операций на своем нефтеперерабатывающем заводе в Германии Leuna для технической проверки из-за загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.
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Total частично приостановила работу НПЗ в Германии из-за загрязненной российской нефти
Rambler News Service08:29
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