НПЗ в Германии частично приостановил работу из-за ситуации с «Дружбой»РБК 07:34

Французская компания Total заявила, что приостановила ряд операций на своем нефтеперерабатывающем заводе в Германии Leuna для технической проверки из-за загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

НПЗ в Германии частично приостановил работу из-за ситуации с «Дружбой»

Политика Глава МИД Германии: Россия останется в ПАСЕ Министр иностранных дел Германии Хайко Маас сообщил, что на сессии комитета министров Совета Европы была достигнута договоренность о том, что Россия останется в Парламентской ассамблее организации (ПАСЕ).

Музыка Российский певец Сергей Лазарев вышел в финал Евровидения-2019 Представляющий Россию Сергей Лазарев прошёл в финал международного песенного конкурса «Евровидение-2019».

Происшествия У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.

Происшествия Росавиация: экипаж сгоревшего SSJ-100 не выпустил закрылки при посадке Экипаж сгоревшего в московском аэропорту Шереметьево самолёта SSJ-100 при заходе на посадку не выпустил закрылки.

Шоу-бизнес Пугачева опубликовала видео с больным раком Юдашкиным Примадонна опубликовала несколько видео с мероприятия в Stories своего Instagram.

Здоровье Люди старше 65 лет смогут с 2020 года пройти специальные обследования Минздрав России планирует расширить объем медицинских исследований для людей старше 65 лет для выявления заболеваний, связанных с возрастом.

Экономика Росстат оценил рост ВВП России в I квартале 2019 года в 0,5% По данным Росстата, рост ВВП России в первом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составит 0,5%. Это хуже прогноза Минэкономразвития, ранее оценившего этот же рост в 0,8%.

Общество В России могут изменить правила прохождения техосмотра Сегодня в Госдуме должно состояться второе чтение законопроекта, в котором предлагается изменить процедуру прохождения техосмотра автомобилей.

Спорт WADA назвало подлинными данные из московской лаборатории 17 января WADA сообщило, что эксперты агентства успешно получили данные из базы московской лаборатории и основные аналитические данные.

Футбол Александром Головиным интересуются «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Интер» 22-летний россиянин попал в сферу интересов лондонских "Арсенала" и "Тоттенхэма", а также итальянского "Интера".

Политика Климкин написал заявление об отставке Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что написал заявление об отставке.

Происшествия Двое руководителей ХК «Торпедо» задержаны по подозрению в растрате Как сообщает РИА Новости со ссылкой на слова официального представителя СУ СК РФ по Нижегородской области Алексея Воронина, речь идёт об исполнительном директоре «Торпедо» Сергее Матюнине и финансовом директоре клуба Наталье Ерёминой.

Общество В Москве началось прощание с Сергеем Доренко В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.

Общество Вслед за Екатеринбургом протесты против застройки парков начались в других городах России Нижний Новгород: Церковь отнимает скверы По примеру Екатеринбурга выступают против строительства часовни в сквере памяти погибшим милиционерам на улице Прыгунова жители Нижнего Новгорода.

Политика Фракция «Народный фронт» вышла из парламентской коалиции в Раде Спикер Верховной рады Андрей Парубий в свою очередь объявил, что коалиция "Европейская Украина" прекратила существование, и также призвал начать консультации по формированию нового большинства.

Политика Беларусь приостановила транзит российской нефти на Украину Нефтепровод "Дружба" проходит через Беларусь, обеспечивая два местных НПЗ сырьем для выпуска нефтепродуктов, а далее разделяется на несколько направлений, обеспечивающих поставками Польшу, Германию, Литву и Латвию, Украину, Чехию, Словакию и Венгрию.

Общество ПФР оцифровал все трудовые книжки россиян Пенсионный фонд России на 100 процентов оцифровал трудовые книжки россиян.

Экономика Блокировка счетов привела к остановке операций половины компаний МСП По данным «Деловой России», порядка 700 тыс. предпринимателей столкнулись с массовыми отказами в проведении операций и блокировками счетов в 2017 году.

Авто Вседорожная Lada Granta Cross появилась у дилеров АвтоВАЗ начал отгрузку нового «внедорожного» универсала LADA Granta Cross дилерам.

Экономика Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров В пояснительной записке подчеркивается, что данная мера позволить исключит необоснованные занижения или завышения величины прожиточного минимума пенсионеров.

Наука Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов Группа американских и французских ученых провела сканирование магнитно-резонансным томографом женщин, находившихся на втором периоде родов, и проследила, как в ходе этого процесса меняется череп ребенка.