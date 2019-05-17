Энергетика
НПЗ в Германии частично приостановил работу из-за ситуации с «Дружбой»РБК 07:34
Французская компания Total заявила, что приостановила ряд операций на своем нефтеперерабатывающем заводе в Германии Leuna для технической проверки из-за загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.
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Total частично приостановила работу НПЗ в Германии из-за загрязненной российской нефти
Rambler News Service08:29
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Ранее News.ru писал о том, что во втором полуфинале международного песенного конкурса Евровидение-2019 за выход в финал боролись участники из 18 стран, включая российского исполнителя Сергея Лазарева.
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В России создадут новую штурмовую винтовку
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Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов
Группа американских и французских ученых провела сканирование магнитно-резонансным томографом женщин, находившихся на втором периоде родов, и проследила, как в ходе этого процесса меняется череп ребенка.
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АвтоВАЗ начал отгрузку нового «внедорожного» универсала LADA Granta Cross дилерам.
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Лавров рассказал об ответе России на выход США из ДРСМД
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Двукратная олимпийская чемпионка Дальмайер завершила карьеру в 25 лет
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Киевский суд открыл дело о запрете на выезд Порошенко с Украины
Окружной административный суд Киева открыл дело о запрете на выезд с Украины ряда высокопоставленных чиновников и политиков.
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