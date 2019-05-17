НПЗ в Германии частично приостановил работу из-за ситуации с «Дружбой»РБК 07:34

Французская компания Total заявила, что приостановила ряд операций на своем нефтеперерабатывающем заводе в Германии Leuna для технической проверки из-за загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

НПЗ в Германии частично приостановил работу из-за ситуации с «Дружбой»

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