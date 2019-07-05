Экономика

НПФ усомнились в эффективности новой накопительной пенсионной системыРБК 08:33

Какие споры идут вокруг ИПК ЦБ и Минфин представили систему ИПК в 2016 году. Эта пенсионная модель призвана модернизировать замороженную в 2014 году накопительную систему и обеспечить россиянам дополнительные выплаты к государственной страховой пенсии по старости.
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Светлана Бессараб
Да, такая форма поддержки пенсионеров действует в большинстве европейских стран. По логике, она должна действовать и у нас. Но все не так просто.
— Светлана Бессараб, российский политикФедералПресс 07:31
с чего всё началось

Золотая половина: НАПФ нашла способ поднять пенсию до 56% от заработка

5 июля документ («Известия» ознакомились с ним заранее) представят регулятору, исполнительной власти и общественности. Если включить в корпоративные программы ряд льгот, в том числе предусмотренных для ИПК, их участниками в ближайшие годы могут стать до 15 млн человек.
Известиявчера в 17:01

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В России нашли способ увеличить пенсию

Lenta.ru00:37

Способ поднять пенсию до 56% от заработка нашли в России

Газета.Ru05:38

В России нашли способ поднять пенсию на 56%

URA.Ruвчера в 21:41

НПФ усомнились в эффективности новой накопительной пенсионной системы

РБК08:33

Возможность увеличить пенсию нашли в России

News.ruвчера в 19:48

Способ поднять пенсию до 56% от заработка нашли в России

Известиявчера в 19:03

«ИПК превратится в НПО»: найден способ увеличить пенсии до 56% от заработка

РЕН ТВвчера в 17:18
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 11:14, Вашингтон
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Папа Римский назвал конфликт на Украине «гибридным»

Понтифик отметил, что эта страна длительное время переживает сложное время Папа Римский Франциск назвал украинский конфликт "гибридным", который поддерживается попытками пропаганды и манипуляций, в том числе за счет религии.
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Футбол

«Зенит» и «Локомотив» подходят к Суперкубку с серьезными проблемами

Обновлено в 10:19
Происшествия

20-метровый факел в Москве попал на видео

Обновлено в 10:30
Происшествия

Фургон въехал в толпу людей в Великобритании

В британском графстве Дербишир автофургон въехал в толпу людей. Об этом сообщает местная полиция.
Обновлено в 10:09
Футбол

Адвокат рассказал, в какой колонии окажутся Кокорин и Мамаев

Адвокат футболиста Павла Мамаева Игорь Бушманов назвал исправительное учреждение, в котором будут отбывать срок наказания его подзащитный, а также Александр и Кирилл Кокорины.
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Армия и оружие

Военный эксперт высмеял план США по подчинению России

Военный эксперт Игорь Коротченко высмеял план главы ВВС США Дэвида Гольдфейна по подчинению России в случае попытки нападения.
Обновлено в 00:54
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Игрок «Тоттенхэма» напился и потерял сознание на пляже

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Путешествия

Туроператоры рассказали о проблемах с выдачей виз во Францию

В Москве начались проблемы с оформлением виз во Францию, сообщает портал TourDom.ru со ссылкой на данные четырех туроператоров.
Обновлено вчера в 15:22
Шоу-бизнес

Тимур Батрутдинов о закрытии Comedy Club: «Все заканчивается»

Обновлено в 08:15
Происшествия

В Ингушетии задержана тетя жестоко избитой девочки

В жестоком избиении семилетней девочки из Ингушетии подозревается ее родная тетя - ребенок неофициально находился у нее на воспитании.
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Происшествия

Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной

Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено в 05:31
Политика

Зеленский снова отправился в Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу отправился с рабочей поездкой в Донецкую область, он примет участие в мероприятиях к пятой годовщине перехода под контроль украинских силовиков Славянска и Краматорска, сообщила пресс-служба главы государства.
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Армия и оружие

Патруль ОБСЕ попал под обстрел на участке разведения сил в Донбассе

Обновлено в 09:03
Происшествия

В Полтавской области селянин убил чупакабру

В начале нулевых годов чупакабру описывали как четвероногое существо, похожее на собаку или койота с клыками и свиной мордой.
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Спорт

Членов МОК Попова и Бубку обвинили в коррупции. Что важно знать

Кого и в чем обвиняют Кабрал в ходе заседания суда назвал фамилии четырехкратного олимпийского чемпиона российского пловца Александра Попова и олимпийского чемпиона, украинского прыгуна с шестом Сергея Бубки.
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Сиамские близнецы с одним сердцем на двоих родились в Индии

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Суд арестовал пятерых сотрудников ФСБ по делу о разбое

Военный суд арестовал пятерых сотрудников ФСБ, подозреваемых в разбое.
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Общество

В Роструде разъяснили, как платить работающим за отпускников

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Общество

В Роскачестве рассказали о правилах перевозки детей в автомобиле

При выборе детского автомобильного кресла необходимо учитывать возраст, вес и рост ребенка, сообщает 5 июля Российская система качества (Роскачество).
Обновлено в 02:57
Теннис

Хачанов уступил Баутисте-Агуту в третьем раунде Уимблдона

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Обновлено в 10:04
Шоу-бизнес

Сын Максима Галкина Гарри растерялся в толпе окруживших его детей

Пятилетний сын знаменитостей Гарри, попав с отцом за кулисы, очень растерялся, когда его окружила толпа детей.
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Общество

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Летательный аппарат под названием «Летающая Лаборатория» с размахом крыльев 25 метров оборудован гибкими солнечными батареями отечественного производства и системами накопления энергии.
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Топ-менеджеров «дочки» «Шереметьево» уволили из-за коллапса с багажом

После массовых задержек багажа в "Шереметьево" были уволены несколько руководителей компании "Шереметьево Хэндлинг", которой передали обслуживание багажа пассажиров аэропорта.
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Польский суд экстрадирует в Россию совладельца «Зимней вишни»

Польский суд решил экстрадировать в Россию Вячеслава Вишневского — бывшего гендиректора основной компании-владельца сгоревшего в Кемерово ТЦ "Зимняя вишня".
Обновлено в 10:20
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Больной раком Борис Корчевников перенес трепанацию черепа

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В Веселом Поселке Петербурга из окна девятого этажа выпала молодая пара.
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Работников российских зоопарков и птицеферм привьют от гриппа

Роспотребнадзор подготовил проект документа, посвящённого вакцинации против гриппа осенью 2019 года.
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