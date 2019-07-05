5 июля документ («Известия» ознакомились с ним заранее) представят регулятору, исполнительной власти и общественности. Если включить в корпоративные программы ряд льгот, в том числе предусмотренных для ИПК, их участниками в ближайшие годы могут стать до 15 млн человек.

с чего всё началось

Да, такая форма поддержки пенсионеров действует в большинстве европейских стран. По логике, она должна действовать и у нас. Но все не так просто.

Какие споры идут вокруг ИПК ЦБ и Минфин представили систему ИПК в 2016 году. Эта пенсионная модель призвана модернизировать замороженную в 2014 году накопительную систему и обеспечить россиянам дополнительные выплаты к государственной страховой пенсии по старости.

Происшествия Задержанный за госизмену оказался помощником полпреда президента Александр Воробьев, которого подозревают в госизмене, работает помощником полпреда президента в Уральском федеральном округе.

Политика Помощник Чилингарова опроверг информацию о его госпитализации Помощник знаменитого полярника, специального представителя президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике Артура Чилингарова академик Константин Зайцев опроверг информацию о его госпитализации.

Политика Папа Римский назвал конфликт на Украине «гибридным» Понтифик отметил, что эта страна длительное время переживает сложное время Папа Римский Франциск назвал украинский конфликт "гибридным", который поддерживается попытками пропаганды и манипуляций, в том числе за счет религии.

Происшествия Фургон въехал в толпу людей в Великобритании В британском графстве Дербишир автофургон въехал в толпу людей. Об этом сообщает местная полиция.

Футбол Адвокат рассказал, в какой колонии окажутся Кокорин и Мамаев Адвокат футболиста Павла Мамаева Игорь Бушманов назвал исправительное учреждение, в котором будут отбывать срок наказания его подзащитный, а также Александр и Кирилл Кокорины.

Армия и оружие Военный эксперт высмеял план США по подчинению России Военный эксперт Игорь Коротченко высмеял план главы ВВС США Дэвида Гольдфейна по подчинению России в случае попытки нападения.

Путешествия Туроператоры рассказали о проблемах с выдачей виз во Францию В Москве начались проблемы с оформлением виз во Францию, сообщает портал TourDom.ru со ссылкой на данные четырех туроператоров.

Происшествия В Ингушетии задержана тетя жестоко избитой девочки В жестоком избиении семилетней девочки из Ингушетии подозревается ее родная тетя - ребенок неофициально находился у нее на воспитании.

Происшествия Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.

Политика Зеленский снова отправился в Донбасс Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу отправился с рабочей поездкой в Донецкую область, он примет участие в мероприятиях к пятой годовщине перехода под контроль украинских силовиков Славянска и Краматорска, сообщила пресс-служба главы государства.

Происшествия В Полтавской области селянин убил чупакабру В начале нулевых годов чупакабру описывали как четвероногое существо, похожее на собаку или койота с клыками и свиной мордой.

Спорт Членов МОК Попова и Бубку обвинили в коррупции. Что важно знать Кого и в чем обвиняют Кабрал в ходе заседания суда назвал фамилии четырехкратного олимпийского чемпиона российского пловца Александра Попова и олимпийского чемпиона, украинского прыгуна с шестом Сергея Бубки.

Общество В Роструде разъяснили, как платить работающим за отпускников Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Роструде напомнили об удлинённом оплачиваемом отпуске, который полагается некоторым категориям работников.

Общество В Роскачестве рассказали о правилах перевозки детей в автомобиле При выборе детского автомобильного кресла необходимо учитывать возраст, вес и рост ребенка, сообщает 5 июля Российская система качества (Роскачество).

Теннис Хачанов уступил Баутисте-Агуту в третьем раунде Уимблдона Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в четвертый раунд Уимблдонского турнира, который в эти дни проходит на травяных кортах Лондона.

Шоу-бизнес Сын Максима Галкина Гарри растерялся в толпе окруживших его детей Пятилетний сын знаменитостей Гарри, попав с отцом за кулисы, очень растерялся, когда его окружила толпа детей.

Общество Федор Конюхов освоил самолет на солнечных батареях Летательный аппарат под названием «Летающая Лаборатория» с размахом крыльев 25 метров оборудован гибкими солнечными батареями отечественного производства и системами накопления энергии.

Происшествия Топ-менеджеров «дочки» «Шереметьево» уволили из-за коллапса с багажом После массовых задержек багажа в "Шереметьево" были уволены несколько руководителей компании "Шереметьево Хэндлинг", которой передали обслуживание багажа пассажиров аэропорта.

Происшествия Польский суд экстрадирует в Россию совладельца «Зимней вишни» Польский суд решил экстрадировать в Россию Вячеслава Вишневского — бывшего гендиректора основной компании-владельца сгоревшего в Кемерово ТЦ "Зимняя вишня".

Происшествия В Петербурге пара выпала из окна во время секса В Веселом Поселке Петербурга из окна девятого этажа выпала молодая пара.