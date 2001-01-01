Экономика

НПФ предлагают заморозить переводы пенсионных накопленийNews.ru 04:36

Ассоциация негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) поддержала предложение о необходимости приостановить досрочные переводы пенсионных накоплений граждан между страховщиками. В сообщении организации утверждается, что инициатива направлена на защиту интересов застрахованных лиц.
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НПФ предлагают заморозить переводы пенсионных накоплений

News.ru04:36

Ассоциация НПФ предложила приостановить досрочные переводы пенсионных накоплений

ТАСС02:27

Кто, когда и как может распорядиться своим пенсионным капиталом

Казанские ведомостивчера в 04:16

В России могут запретить перевод пенсий из одного частного пенсионного фонда в другой

URA.Ruвчера в 23:42

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Интерфаксвчера в 23:02

Переводы пенсионных накоплений граждан предлагают приостановить

Коммерсантъвчера в 17:45

В России предложили запретить перевод пенсий из одного частного пенсионного фонда в другой

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Эксперты Bloomberg подсчитали дополнительные затраты крупных британских компаний из-за выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit).
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Обновлено в 10:25
Экономика

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Роскомнадзор предупредил россиян об опасности бесплатного просмотра нового сезона сериала «Игра престолов» на сайтах сомнительного качества из-за риска вирусного заражения.
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В отношении Гулиева было возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 12.12 КоАП РФ «Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика».
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Создан жир, не дающий воде замерзнуть даже при -263°C

Ученые из Швейцарской высшей технической школы и Цюрихского университета разработали и синтезировали новый класс сложных липидов (молекул жира), которые смешиваясь с водой, формируют мембраны, препятствующие образованию кристаллов льда даже при экстремально низких температурах.
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Общество

Названы регионы с самым высоким уровнем смертности в России

Самый высокий уровень смертности в 2018 году был зафиксирован в Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской, Тверской и Орловской областях России.
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Наместников не приедет в сборную России из-за травмы

Хоккеист не приедет в расположение национальной команды из-за травмы нижней части.
Обновлено в 09:50
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Папа Римский поцеловал ноги лидерам Южного Судана

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