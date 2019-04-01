Экономика
НПФ потеряли часть пенсионных накоплений россиянБанки Сегодня 04:00
"ВТБ Пенсионный фонд" заработал 5,4%, "Нефтегарант" – 5%, а фонд Сбербанка – 4,8% (при этом данный фонд крупнейший в стране). Меньше всего заработали фонды, входящие в группу "Сафмар финансовые инвестиции", это НПФ "Сафмар" и "Доверие", которые потеряли, соответственно, 11 и 10,1%.
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