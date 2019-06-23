Экономика
НПФ «Благосостояние» готовит сделку на 35 млрд рублейВедомости вчера в 14:42
НПФ «Благосостояние» нашел покупателя на один из своих крупнейших активов – лизинговую компанию «Трансфин-М», рассказали «Ведомостям» человек, близкий к фонду, и три человека, близких к «Трансфин-М». Об этом же сообщает и «Коммерсантъ».
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 02:31, Вашингтон
Наука
Определена вредная доза алкоголя
В ходе исследования специалисты изучили влияние низких доз алкоголя, которые не вызывают заметных нарушений в поведении.
Обновлено в 00:32
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
Обновлено вчера в 19:32
Общество
Радий Хабиров рассказал о спарринге со Стивеном Сигалом
Радий Хабиров рассказал своим подписчикам в соцсетях о спарринге со Стивеном Сигалом во время Всероссийского инвестиционного сабантуя в Сибае.
Обновлено в 00:34
Общество
Суд во Владивостоке оштрафовал ещё одну компанию — отловщика косаток
Фрунзенский районный суд Владивостока назначил штраф в 28,176 млн рублей компании «Афалина» — одной из фирм, отлавливавших косаток и белух, которые попали затем в «китовую тюрьму» в Приморье.
Обновлено в 01:38
Автоспорт
Даниэль Риккардо получил два штрафа по пять секунд
Обновлено вчера в 14:07
Экономика
Фонд Калви оспорил утрату контроля над банком «Восточный»
Структура фонда Baring Vostok — кипрская компания Evison — подала апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Амурской области, который передал контроль в банке «Восточный» холдингу «Финвижн» Артема Аветисяна и его партнерам.
Обновлено в 00:27
Шоу-бизнес
Эвелина Бледанс истосковалась по сексу
Бледанс неоднократно признавали самой желанной женщиной РФ.
Обновлено вчера в 10:03
Экономика
Большой театр изменит механизм продажи билетов из-за критики СП
Большой театр с 1 сентября изменит механизм продажи билетов из-за критики Счетной палаты РФ: бронирование для ведомств будет сокращено на 30%, а количество билетов в свободной продаже, соответственно, увеличено, говорится в сообщении контрольного ведомства со ссылкой на официальное письмо руководства театра.
Обновлено в 02:07
Армия и оружие
Грузинский полковник с натовским шевроном наградил медалью американского генерала
Медаль «Генерал Квинитадзе» американскому генералу вручил командующий грузинским контингентом Грузии в Афганистане полковник Закария Каландадзе со словами благодарности за военное сотрудничество между Грузией и США.
Обновлено в 02:15
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля
Законопроект об отмене штрафа за тонировку стекол автомобиля подготовили депутаты от ЛДПР, возглавляемые вице-спикером Государственной думы Игорем Лебедевым.
Обновлено в 02:05
Общество
По цене жилья в Екатеринбурге на юге России можно купить аквапарк и подлодку
Аналитики сайта по выбору недвижимости N1.RU сравнили стоимость готового бизнеса на курортах юга России с жильем в Екатеринбурге.
Обновлено в 01:46
Экономика
В России увеличилось число зарегистрированных самозанятых
В Федеральной налоговой службе (ФНС) заявили, что число зарегистрированных самозанятых в России за полгода достигло 110 тыс. Как пояснили "Известиям" в ведомстве, банки уже начали активную борьбу за эту категорию граждан.
Обновлено вчера в 15:00
Здоровье
Врач рассказала об опасности яблок и груш для аллергиков
Как пишет «РИА Новости», около 70% людей, имеющих аллергию на пыльцу березы, также реагируют на яблоки, груши, черешню, вишню, персики, сливы и лесные орехи.
Обновлено вчера в 20:43
Происшествия
В Грозном уничтожен напавший на сотрудников ДПС
В Грозном уничтожен бандит, напавший на сотрудников ДПС, сообщил «Интерфаксу» источник в СКФО.
Обновлено вчера в 13:50
Авто
В Сети показали первые фотографии внедорожника ГАЗ «Тигр Next»
Уже завтра, 25 июня, на международной военно-промышленной выставке форума «Армия-2019» в подмосковной Кубинке «Группа ГАЗ» представит внедорожник «Тигр Next» второго поколения.
Обновлено вчера в 22:11
Авто
В Роскачестве рассказали, как спасти машину от угона
Поможет от угонов и средство защиты на основе пин-кодов - на машине программируются штатные кнопки, и лишь хозяин авто знает, какие из них и, главное, в какой последовательности нужно нажимать, чтобы активировать зажигание.
Обновлено в 01:00
Политика
Более 150 тысяч россиян откажутся от поездок в Грузию из-за протестов
Более 150 тысяч россиян откажутся от поездок в Грузию в летний период из-за вспыхнувших в Тбилиси протестов.
Обновлено в 00:54
Происшествия
ВВС Словакии подняли истребители для перехвата пассажирского лайнера
Два истребителя МиГ-29 ВВС Словакии вылетели на перехват пассажирского самолета итальянской авиакомпании Ernest после того, как лайнер перестал отвечать на запросы диспетчеров.
Обновлено вчера в 23:10
Политика
Соратник Эрдогана проиграл выборы мэра в Стамбуле
Обновлено в 01:47
Происшествия
Во Владивостоке лженаркополицейские похитили 22 человека
Всего членами организованной группы в 2014-2015 годах в крае были похищены 22 человека.
Обновлено в 00:21
Музыка
Хореограф Загитовой извинился после обвинений в плагиате
Хореограф тренерского штаба олимпийской чемпионки и чемпионки мира по фигурному катанию Алины Загитовой, Даниил Глейхенгауз, извинился перед американской коллегой Джо-джо Гомез за использование в номере Загитовой элементов ее постановки.
Обновлено вчера в 14:27
Экономика
Ряд банков запретил сотрудникам фотографировать экраны мониторов
Несколько крупных банков запретили своим сотрудникам фотографировать на смартфоны экраны компьютеров.
Обновлено в 02:22
Происшествия
У звукорежиссёра Театра Наций украли два ноутбука на 300 тысяч рублей
В столичном главке МВД рассказали информагентству, что в воскресенье в отдел полиции по Тверскому району обратился мужчина, который работает звукорежиссёром в театре.
Обновлено в 01:24
Армия и оружие
Использование секретной ракеты для Ми-28НМ показали на видео
В интернете появилось видео использования новейшей ракеты для вертолета Ми-28НМ, который производится в Ростове-на-Дону.
Обновлено вчера в 05:00
Происшествия
В США нашли мертвыми приехавшую по грин-карте россиянку с двумя детьми
Обновлено вчера в 19:43
Здоровье
На какие проблемы со здоровьем укажет состояние ног, назвали врачи
Медицинские специалисты утверждают, что по внешнему виду и состоянию ног можно диагностировать ряд болезненных состояний.
Обновлено вчера в 12:37
Политика
Сеть кинотеатров в Грузии приостановила показ фильмов на русском языке
В Грузии самая крупная сеть кинотеатров Cavea приостановила показ фильмов на русском языке в знак солидарности к участникам антироссийских акций.
Обновлено вчера в 13:52