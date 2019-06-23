Экономика
НПФ «Благосостояние» готовит сделку на 35 млрд рублейВедомости 14:42
НПФ «Благосостояние» нашел покупателя на один из своих крупнейших активов – лизинговую компанию «Трансфин-М», рассказали «Ведомостям» человек, близкий к фонду, и три человека, близких к «Трансфин-М». Об этом же сообщает и «Коммерсантъ».
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 21:58, Вашингтон
Общество
ООН оценила демографические перспективы России пессимистичнее Росстата
Даже в среднем (нейтральном) варианте прогноза ООН численность населения России снижается к середине 2035 года (прогноз ООН дается на 1 июля соответствующего года) на 4,8 млн человек, до 141,1 млн жителей.
Обновлено в 17:00
Общество
СМИ предупредили о сокращении бюджетных мест в российских вузах
Количество бюджетных мест в российских высших учебных заведениях к 2024 году сократится на 17% по сравнению с 2019-м, сообщают «Известия» со ссылкой на прогноз, представленный в докладе правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования.
Обновлено в 21:51
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
Советский и российский актер Андрей Харитонов умер 23 июня на 60-м году жизни. Об этом сообщил в фейсбуке режиссер Виталий Манский.
Обновлено в 17:52
Общество
Во Владивостоке предложили объявить бойкот грузинским ресторанам
В соцсетях Владивостока в ответ на серию антироссийских акций в Грузии предложили бойкотировать многочисленные и весьма популярные рестораны грузинской кухни, появившиеся в столице Приморья в последние годы.
Обновлено в 07:05
Шоу-бизнес
Алексей Панин заявил, что пережил операцию по смене пола
Алексей Панин снова эпатирует публику – сегодня актер заявил, что пережил операцию по смене пола.
Обновлено в 08:46
Общество
Школьник Путин получил 300 баллов на ЕГЭ
Выпускник гимназии из закрытого города Северск Томской области Александр Путин получил 300 баллов по результатам ЕГЭ по русскому языку, математике и физике.
Обновлено в 04:37
Политика
Песков рассказал о судьбе потерявших записку для Путина
В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, Путин признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено в 08:57
Общество
Купание на пляже «Левобережный» в Москве приостановлено
Управление Роспотребнадзора по Москве приостановило купание в зоне отдыха на пляже "Левобережный" на севере столицы в связи с несоответствием воды санитарным нормам по микробиологическим показателям.
Обновлено в 13:23
Политика
В России создали собственную вакцину от полиомиелита
Большинство вакцин, которые закупаются для национального календаря прививок в России, отечественного производства, вакцина от полиомиелита, которая пока закупается за рубежом, уже создана в России, идут клинические испытания, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Обновлено в 20:04
Игры
Bethesda не мешает создателю игры, основанной на популярном моде для Skyrim
Ник Пирс, создатель The Forgotten City Сейчас Пирс во главе небольшой инди-студии Modern Storyteller воссоздаёт мод с нуля на движке Unreal Engine.
Обновлено в 14:50
Общество
Опрос: 48% россиян не поддерживают идею сокращения рабочей недели
Почти половина россиян (48%) не поддерживают предложение по возможному сокращению рабочей недели до четырёх дней.
Обновлено в 20:14
Политика
Грузия приценивается к санкциям
Большинство грузинских экспертов уверены: минимизировать ущерб от уже введенных или возможных новых санкций РФ вряд ли удастся, они больно ударят по грузинским гражданам.
Обновлено в 16:13
Общество
Умерла американская писательница Джудит Кранц
Обновлено в 20:59
Политика
Кинотеатры Грузии приостановили показ фильмов на русском языке
Кинотеатры Грузии приостановили показ фильмов, озвученных на русском языке. Об этом сообщает РИА «Новости».
Обновлено в 12:51
Происшествия
В Приморье банда лженаркополицейских похитила 22 человека
Некоторые похищенные всё же передали денежные средства участникам группы. За несколько лет им удалось похитить 22 человека.
Обновлено в 21:52
Общество
Более 1,4 млн зрителей посетили праздник «Алые паруса» в Петербурге
В 2019 году более 1,4 млн человек посетили праздник выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Обновлено в 21:18
Культура
Бари Алибасов выпал из инвалидного кресла на шоу Андрея Малахова
Обновлено вчера в 12:29
Здоровье
Врач рассказала об опасности яблок и груш для аллергиков
Как пишет «РИА Новости», около 70% людей, имеющих аллергию на пыльцу березы, также реагируют на яблоки, груши, черешню, вишню, персики, сливы и лесные орехи.
Обновлено в 20:43
Авто
Названы лучшие подержанные иномарки за 200 тысяч рублей
Эксперты назвали пятерку лучших подержанных автомобилей для покупателей, которые не могут позволить себе покупку дороже 200 тысяч рублей.
Обновлено в 10:41
Общество
Депутаты предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля
Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР подготовили законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол на транспортном средстве.
Обновлено в 18:47
Происшествия
Казино сына Тельмана Исмаилова арестовали из-за долгов отца
Тельман Исмаилов много лет назад получил кредиты в БМ-банке, который принадлежит ВТБ, на общую сумму свыше 230 миллионов долларов.
Обновлено в 20:13
Происшествия
На Урале драка завершилась смертью и беспорядками
В г. Нижние Серги Свердловской области драка между двумя жителями завершилась кончиной одного и общественными беспорядками.
Обновлено в 14:05
Политика
Климкин пригрозил РФ «новой волной давления»
Глава МИД Украины Павел Климкин пригрозил России "новой волной давления" на международной арене. Об этом сообщает украинский Пятый канал.
Обновлено в 10:05
Политика
Главе МВД предложили легализовать движение «Лев против»
Главе МВД России Владимиру Колокольцеву предложили выдать активистам движений "Лев против" и "Стопхам" аккредитацию народных дружинников, с такой идеей выступили зампред комиссии Общественной палаты по общественному контролю Артем Кирьянов и глава международного центра "Поколение права" Андрей Андреев.
Обновлено в 20:28
Армия и оружие
У берегов Крыма заметили два военных самолета США
Обновлено в 14:06
Экономика
Неравенство не лечится в кредит
Ученые предостерегают власти РФ от политики, ведущей к финансовому кризису В исследовании экономистов, опубликованном Центром финансовой стабильности и развития Университета Хэнаня (КНР), на примере РФ впервые показана прямая зависимость между ростом доходного неравенства и частного кредитования в крупных развивающихся экономиках.
Обновлено в 18:42
Футбол
Аргентинский журналист сравнил новичка «Спартака» Понсе с Кавенаги
Журналист телеканала Fox Sports Алехо Маццотти считает, что новичок московского «Спартака» Эсекиэль Понсе — это более быстрая версия экс-нападающего москвичей Фернандо Кавенаги.
Обновлено в 18:05