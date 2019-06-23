Экономика

НПФ «Благосостояние» готовит сделку на 35 млрд рублейВедомости 14:42

НПФ «Благосостояние» нашел покупателя на один из своих крупнейших активов – лизинговую компанию «Трансфин-М», рассказали «Ведомостям» человек, близкий к фонду, и три человека, близких к «Трансфин-М». Об этом же сообщает и «Коммерсантъ».
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СМИ узнали о готовящейся сделке НПФ «Благосостояние» на 35 млрд руб

РБК20:56

НПФ «Благосостояние» готовит сделку на 35 млрд рублей

Ведомости14:42

«Трансфин-М» оценили в 35 млрд рублей

Коммерсантъ13:52
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 21:58, Вашингтон
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Политика

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Большинство вакцин, которые закупаются для национального календаря прививок в России, отечественного производства, вакцина от полиомиелита, которая пока закупается за рубежом, уже создана в России, идут клинические испытания, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Ник Пирс, создатель The Forgotten City Сейчас Пирс во главе небольшой инди-студии Modern Storyteller воссоздаёт мод с нуля на движке Unreal Engine.
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Почти половина россиян (48%) не поддерживают предложение по возможному сокращению рабочей недели до четырёх дней.
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Обновлено вчера в 12:29
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Эксперты назвали пятерку лучших подержанных автомобилей для покупателей, которые не могут позволить себе покупку дороже 200 тысяч рублей.
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Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР подготовили законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол на транспортном средстве.
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На Урале драка завершилась смертью и беспорядками

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Армия и оружие

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Неравенство не лечится в кредит

Ученые предостерегают власти РФ от политики, ведущей к финансовому кризису В исследовании экономистов, опубликованном Центром финансовой стабильности и развития Университета Хэнаня (КНР), на примере РФ впервые показана прямая зависимость между ростом доходного неравенства и частного кредитования в крупных развивающихся экономиках.
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Журналист телеканала Fox Sports Алехо Маццотти считает, что новичок московского «Спартака» Эсекиэль Понсе — это более быстрая версия экс-нападающего москвичей Фернандо Кавенаги.
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