Экономика
НОВАТЭКу выделят из бюджета почти 104 млрд рублей на новый терминалГоворит Москва 05:10
Деньги пойдут на строительство терминала сжиженного природного газа в Ямало-Ненецком автономном округе.
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Экономика
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил порядок определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для расчёта социальной доплаты к пенсии.
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Россиянам дешевле ездить на такси, чем пользоваться личным автомобилем, подсчитали в HSBC.
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Мэр Киева Виталий Кличко провел встречу с личным адвокатом президента США Дональда Трампа Рудольфом Джулиани.
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Ученые планируют задействовать радиотелескоп, установленный в Крыму в курортном городе Евпатория, в новом проекте «Миллиметрон».
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По результатам исследований биологических материалов главы Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального врачи не выявили веществ, вызывающих отравления, заявил главный врач НИИ Склифосовского Алексей Токарев.
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«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье
Обновлено вчера в 14:30
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Лукашенко пригласил Зеленского в Белоруссию
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Оппозиция подала три заявки на новые митинги в Москве
Обновлено в 06:35
Футбол
Капитан «Фенербахче» почти покинул поле из-за болельщиков
Полузащитник "Фенербахче" и сборной Марокко Набиль Дирар был близок к уходу с поля из-за обструкции болельщиков, сообщает "Спорт-Экспресс".
Обновлено вчера в 20:14
Общество
Дым от лесных пожаров в Сибири добрался до Монголии
Обновлено в 06:03
Здоровье
Из Рязанской ОДКБ массово увольняются медики
Из Рязанской ОДКБ массово увольняются медики. Об этом сообщает «Альянс врачей».
Обновлено в 06:33
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении
На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.
Обновлено в 04:39
Происшествия
В Москве пьяный актер вырвал дверь такси
В ходе ссоры нетрезвый актер вырвал дверь машины и разбил боковые зеркала автомобиля.
Обновлено в 07:17
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«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору вынуждена с 10 августа 2019 года приостановить ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая», — цитирует сообщение РИА Новости.
Обновлено в 06:22
Общество
Леонардо ди Каприо призвал мир обратить внимание на пожары в Сибири
Американский актер Леонардо ди Каприо, известный благотворительной деятельностью в сфере защиты окружающей среды и животных, в Instagram опубликовал видео, призывающее обратить внимание на лесные пожары в Сибири.
Обновлено в 07:11
Здоровье
Более 20 тысяч россиян умерли в 2018 году от ВИЧ-инфекции
ВИЧ-инфекция стала одной из основных причин смертности в молодом трудоспособном возрасте, в 2018 году от ВИЧ умирали чаще, чем от онкологии, заболеваний органов пищеварения и нервной системы, следует из доклада "Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции в России в 2018 году".
Обновлено вчера в 21:15
Футбол
Семин: тоже жду трансферов «Локомотива»
Главный тренер московского футбольного клуба "Локомотив" Юрий Семин заявил, что еще рассчитывает на усиление позиций в летнее трансферное окно.
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Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности Главы Республики Калмыкия Бату Хасиковым.
Обновлено в 08:00
Футбол
«Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома
"Зенит" и "Барселона" достигли соглашения о трансфере бразильского нападающего каталонцев Малкома.
Обновлено в 07:25
Общество
В России вступил в силу упрощённый порядок сделок с недвижимостью
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Обновлено вчера в 03:41
Экономика
«Нафтогаз» требует взыскать с России $5,2 млрд за Крым
Украинский оператор "Нафтогаз" подал иск в трибунал в Гааге с требованием взыскать с России $5,2 млрд из-за потери своих активов в Крыму.
Обновлено в 08:09
Игры
Оригинальная Diablo стала доступна в браузере
Проект открывает доступ к условно-бесплатной сборке игры, которая включает в себя две первые зоны подземелья и один из трёх классов персонажей.
Обновлено в 04:36