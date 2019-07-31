Экономика
НОВАТЭКу выделят из бюджета почти 104 млрд рублей на новый терминалГоворит Москва 05:10
Деньги пойдут на строительство терминала сжиженного природного газа в Ямало-Ненецком автономном округе.
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Политика
Путин потребовал подключить к тушению лесных пожаров Минобороны
Российский президент Владимир Путин поручил министерству обороны страны помочь МЧС с тушением пожаров, окутавших леса России.
Обновлено в 08:19
Общество
Кузнецова призвала организаторов несанкционированных акций «оставить детей в покое»
СК возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) по факту проведения несогласованного митинга 27 июля в центре Москве.
Обновлено в 07:07
Общество
Россия приостановит ввоз груш и персиков из Китая
«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору вынуждена с 10 августа 2019 года приостановить ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая», — цитирует сообщение РИА Новости.
Обновлено в 06:22
Технологии
Полет человека-ракеты над катером ВМФ Британии сняли на видео
Изобретатель Ричард Браунинг по прозвищу "человек-ракета" продемонстрировал ВМФ Британии, на что способен его реактивный ранец.
Обновлено в 04:45
Происшествия
В Китае более 40 человек пострадали от искусственной волны в аквапарке
Как минимум 44 человека пострадали в аквапарке китайского города Лунцзин из-за слишком высокой искусственной волны в бассейне, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 21:46
Авто
Стала известна цена на новый кроссовер Changan CS35 Plus
Китайская автомобилестроительная компания Changan объявила стоимость своего нового кроссовера CS35 Plus для авторынка России.
Обновлено в 02:15
Происшествия
В организме Навального медики не обнаружили отравляющих веществ
Никаких веществ, вызывающих отравление, в организме арестованного за участие в несанкционированном митинге блогера Алексея Навального не обнаружено.
Обновлено в 08:28
Космос
Ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-12» стартовала с Байконура
Сегодня в 15.10 с космодрома Байконур был осуществлен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-12".
Обновлено в 08:26
Экономика
Сбербанк продал турецкую «дочку» Denizbank
Сбербанк продал свою "дочку" Denizbank дубайскому Emirates NBD, который теперь владеет 99,85% акций турецкого банка, говорится в совместном заявлении сторон.
Обновлено в 07:59
Политика
Захарова припомнила МИД Франции разгон «желтых жилетов»
Обновлено в 06:20
Происшествия
Силовики предотвратили теракт в Татарстане
ФСБ России совместно с МВД предотвратили теракт в Татарстане, передает РИА "Новости" со ссылкой на ЦОС ФСБ страны.
Обновлено в 08:05
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy Note10+ засняли на iPhone XR 2019
Смартфон, который выйдет в ближайшее время, сняли на еще один неанонсированный аппарат. iPhone XR 2019 должен получить квадратный блок основной камеры, которая будет включать два датчика изображения и светодиодную вспышку.
Обновлено в 04:57
Политика
Зеленский не принял в подарок свой гипсовый бюст
Обновлено в 08:04
Происшествия
Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом на Урале
В городе Асбесте Свердловской области пассажирский автобус попал в ДТП, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ГИБДД.
Обновлено в 08:16
Политика
Лавров заявил об усилении практической кооперации России и АСЕАН
«Уплотняется практическая кооперация между Россией и АСЕАН — открываются новые перспективные направления, успешно реализуются совместные взаимовыгодные проекты», — добавил Лавров.
Обновлено в 07:57
Политика
Россияне выбрали сильнейший в мире флот
Выяснилось, что граждане (67%) уверены в силе флота своей страны. На второе место 40% россиян поставило флот Соединенных Штатов.
Обновлено в 07:33
Происшествия
Два человека погибли при взрыве газа в Тюменской области
Обновлено вчера в 23:02
Политика
Мосгоризбирком вернул незарегистрированным кандидатам более пяти тысяч подписей, ранее признанных недействительными
Мосгоризбирком вернул незарегистрированным кандидатам более пяти тысяч подписей, ранее признанных недействительными, - заявил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.
Обновлено в 07:33
Футбол
«Зенит» и «Барселона» согласовали сумму трансфера Малкома
Петербургский "Зенит" и "Барселона" согласовали сумму перехода нападающего Малкома, передает RMC Sport.
Обновлено в 08:18
Энергетика
Названа дата запуска «Северного потока-2»
Обновлено в 08:10
Шоу-бизнес
Костенко поддержала мужа в скандале с алиментами
Еще в прошлом году разгорелся скандал, когда бывшая супруга подала в суд на спортсмена за неуплату алиментов.
Обновлено в 07:11
Единоборства
Поветкин может провести бой с Фьюри
Бой может состояться 31 августа в Лондоне. Всего в активе россиянина 34 победы (24 нокаутом) и два поражения.
Обновлено вчера в 14:24
Спорт
Фристайлист из Белоруссии продал золото Олимпиады ради друга
Обновлено в 06:38
Баскетбол
Чемпион НБА Мозгов заявил, что рад вернуться в «Химки»
Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2015/16 в составе "Кливленда" российский центровой Тимофей Мозгов вернулся в подмосковные "Химки" с положительными эмоциями.
Обновлено в 07:28
Кино
Исполнилось 105 лет со дня рождения Луи де Фюнеса
Обновлено в 04:35
Здоровье
В Рязани из детской областной больницы массово увольняются медики
Из Рязанской Областной детской клинической больницы массово увольняются врачи и медсестры, пишет "Альянс врачей".
Обновлено в 07:54
Экономика
Поездки на такси оказались выгоднее личного автомобиля
Россиянам дешевле ездить на такси, чем пользоваться личным автомобилем, подсчитали в HSBC.
Обновлено в 04:45