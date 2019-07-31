Деньги пойдут на строительство терминала сжиженного природного газа в Ямало-Ненецком автономном округе.

НОВАТЭКу выделят из бюджета почти 104 млрд рублей на новый терминал

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