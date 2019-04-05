Экономика
НОВАТЭК заявил о планах занять до 20% мирового рынка СПГРБК 11:39
НОВАТЭК в ноябре 2018 года досрочно запустил на полную мощность — 16,5 млн т СПГ в год — свой первый завод «Ямал СПГ», не только став крупнейшим производителем СПГ в России, но и заняв около 5% мирового рынка сжиженного газа.
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«Новатэк» предложил создать в России СПГ-кластер с объемом производства 140 млн тонн в год
Rambler News Service06:29
«Ямал СПГ» отгрузил десятый миллион тонн сжиженного природного газа
Агентство нефтегазовой информации03:31
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 12:21, Ашберн
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