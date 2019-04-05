Экономика

НОВАТЭК заявил о планах занять до 20% мирового рынка СПГРБК 11:39

НОВАТЭК в ноябре 2018 года досрочно запустил на полную мощность — 16,5 млн т СПГ в год — свой первый завод «Ямал СПГ», не только став крупнейшим производителем СПГ в России, но и заняв около 5% мирового рынка сжиженного газа.
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Леонид Михельсон
Только ресурсная база Ямала и Гыдана позволит производить 140 млн т СПГ в год. Технологически, мы считаем, мы уже готовы ставить перед собой такие масштабные цели.
— Леонид Михельсон, российский предпринимательРБК 11:39

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НОВАТЭК заявил о планах занять до 20% мирового рынка СПГ

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Леонид Викторович Михельсон
Российский предприниматель
Российский предприниматель и управленец, миллиардер. Председатель правления и крупный акционер российской газовой компании ПАО «Новатэк», председатель совета директоров и крупнейший акционер ведущего российского нефтехимического холдинга «Сибур».
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