Экономика
НОВАТЭК заявил о планах занять до 20% мирового рынка СПГРБК 11:39
НОВАТЭК в ноябре 2018 года досрочно запустил на полную мощность — 16,5 млн т СПГ в год — свой первый завод «Ямал СПГ», не только став крупнейшим производителем СПГ в России, но и заняв около 5% мирового рынка сжиженного газа.
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Только ресурсная база Ямала и Гыдана позволит производить 140 млн т СПГ в год. Технологически, мы считаем, мы уже готовы ставить перед собой такие масштабные цели.
— Леонид Михельсон, российский предпринимательРБК 11:39
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«Новатэк» предложил создать в России СПГ-кластер с объемом производства 140 млн тонн в год
Rambler News Service06:29
«Ямал СПГ» отгрузил десятый миллион тонн сжиженного природного газа
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Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 15:24, Ашберн
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