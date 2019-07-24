Энергетика
«НОВАТЭК» запустил в эксплуатацию Южно-Хадыръяхинское месторождениеГТРК Ямал 08:22
Одна из дочерних компаний «НОВАТЭКа» запустила в эксплуатацию Южно-Хадыръяхинское месторождение. Проектный уровень добычи - около 1 млрд куб. м природного газа в год.
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В Пуровском районе распечатали месторождение, выкупленное у российско-испанского СП
Красный Север (ЯНАО)05:17
«Новатэк» ввел в эксплуатацию Южно-Хадырьяхинское месторождение в ЯНАО
Московский Комсомолец Ямал05:42
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 15:53, Вашингтон
Футбол
«Зенит» и Дзюба вернутся к переговорам о новом контракте зимой
«Зенит» и нападающий Артем Дзюба возобновят переговоры о продлении контракта во время зимней паузы в РПЛ.
Обновлено в 10:54
Происшествия
Суд арестовал Навального на 30 суток за призывы к митингу
Симоновский суд Москвы приговорил политика Алексея Навального к 30 суткам административного ареста за призывы к участию в несанкционированной акции протеста 27 июля, об этом сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:47
Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено вчера в 09:22
Кино
Ушел из жизни актер Рутгер Хауэр
В Нидерландах в возрасте 75 лет умер актер Рутгер Хауэр, сообщает Variety со ссылкой на его представителя Стива Кениса.
Обновлено в 14:01
Происшествия
В Турции ранили белорусского дипломата
Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.
Обновлено в 15:02
Политика
В Петербурге начался митинг против произвола на выборах
Обновлено в 12:33
Политика
Денисова заявила о договорённостях по возвращению украинских моряков
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что договорённости по возвращению задержанных за нарушение российской границы украинских моряков уже достигнуты.
Обновлено в 09:10
Армия и оружие
Джонсон напишет письмо о действиях в случае ядерной войны
Карьера премьер-министра Великобритании начнется для Бориса Джонсона, как и для его предшественников, с принятия тяжелейшего решения: он должен будет собственноручно написать письма командующим атомными подводными лодками на случай ядерной войны.
Обновлено в 13:20
Происшествия
В Перми чиновница избила ногами бездомного
Женщина пояснила, что таким образом она хотела прогнать мужчину В Перми сотрудница краевого управления Росреестра избивала бездомного мужчину ногами.
Обновлено в 10:16
Футбол
В России зарегистрирован футбольный клуб «Газмяс»
Футбольный клуб "Газмяс" появился среди профилей команд Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), сообщается на официальном сайте турнира.
Обновлено в 15:47
Политика
Тиль Швайгер в шутку сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу
Немецкий актер Тиль Швайгер высмеял нового министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сравнив ее с российским коллегой Сергеем Шойгу.
Обновлено в 13:49
Политика
Борис Джонсон начал формирование нового правительства Великобритании
Борис Джонсон, ставший сегодня премьер-министром Великобритании, начал формирование своего правительства и уже произвел несколько назначений.
Обновлено в 14:28
Происшествия
Число отравившихся едой из автоматов в Москве превысило 90
В результате отравления некачественной едой из вендинговых аппаратов в Москве пострадал, по последним данным, 91 человек.
Обновлено в 14:36
Политика
Захарова уличила корреспондента BBC в искажении цитаты Путина
Британский журналист BBC Уилл Грант исказил цитату из интервью президента России Владимира Путина, задавая вопрос главе российского МИД Сергею Лаврову.
Обновлено в 15:47
Общество
Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»
Как пишет Русская служба BBC, «Номеко» занимается масштабным проектом – многофункциональным медицинским комплексом в Ленинградской области.
Обновлено в 08:21
Энергетика
В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов
Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».
Обновлено вчера в 18:14
Общество
Госдума приняла закон о выплате детских пособий до трех лет
В среду, 24 июля, Госдума окончательно, в третьем чтении, приняла закон, который позволит большему числу семей получать детские пособия.
Обновлено в 12:37
Здоровье
Болезни, которые вызывают рак, назвали медицинские специалисты
Болезни, которые вызывают рак (онкологические заболевания), назвали медицинские специалисты.
Обновлено в 15:22
Экономика
ВТБ запустит маркетплейс по продаже изъятых квартир и автомобилей
Банк ВТБ в 2020 году запустит маркетплейс по реализации розничных непрофильных активов, где будет продавать изъятые у должников квартиры и автомобили, а также предоставлять весь комплекс услуг, связанных с покупкой, оформлением и эксплуатацией приобретенного имущества.
Обновлено в 14:48
Гаджеты
Xiaomi представила бюджетный ноутбук RedmiBook 14 на Core i3
Xiaomi представила бюджетный ноутбук RedmiBook 14 с Core i3 и 4 ГБ ОЗУ всего за 30 000 рублей.
Обновлено в 13:19
Экономика
Госдума запретила выдавать микрокредиты под залог жилья
Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон, который запрещает микрофинансовым организациям (МФО) выдавать потребкредиты физлицам под залог жилья.
Обновлено в 06:10
Шоу-бизнес
Правитель Дубая и принцесса Хайя официально подтвердили развод
Драма разыгралась, когда женщина, забрав с собой детей и заодно прихватив несколько миллионов долларов, сбежала от правителя Дубая и попросила политического убежища в Германии.
Обновлено в 15:30
Общество
Госдума повысила предельный возраст службы для полицейских на пять лет
Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, который повышает предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел (ОВД) и расширяет для них ряд социальных гарантий.
Обновлено в 06:55
Общество
В России запустят приложение для оформления ДТП за 15 минут
Обновлено в 11:09
Политика
ФБР хотело забрать «черные ящики» MH17, заявили в Малайзии
Обновлено в 15:04
Армия и оружие
Бывший комбат «Айдара» похвастался пленением 55 российских десантников
Бывший командир украинского батальона «Айдар» Сергей Мельничук в эфире телеканала NewsOne заявил, что во время боевых действий в Донбассе лично взял в плен несколько десятков российских военных.
Обновлено в 13:23
Теннис
Потапова вышла во второй круг турнира в Юрмале
Обновлено в 08:51
Политика
МИД России прокомментировал блокировку Baltnews.lv в Латвии
Экс-руководитель литовской версии сайта Baltnews.lv Анатолий Иванов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал блокировку ресурса в Латвии.
Обновлено в 10:58
Политика
Появились кадры с выступлений Вакарчука перед российскими олигархами
«Уважаемые друзья, публикую ссылку на выступление морального авторитета нации Вакарчука, который в сентябре 2015 года, когда украинские воины погибали на востоке страны, веселил на Лазурном побережье в Монако московских гостей на мероприятии у одного из российских водочных олигархов», — написал Портнов.
Обновлено в 06:51
Политика
Порошенко пришел на допрос в Госбюро расследований Украины
Экс-президент Украины Петр Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем от продажи завода "Кузница на Рыбальском", сообщают украинские СМИ.
Обновлено в 10:29